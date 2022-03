Un correo aportado al juez demuestra que Oltra ordenó encubrir los abusos de su marido en plena investigación

Un correo electrónico aportado al juez demuestra que la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, ordenó encubrir los abusos sexuales de su marido a una menor de 14 años tutelada en plena investigación judicial.

Este jueves han declarado como imputados ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia, Vicente Ríos, la jefa de servicio de Infancia, Adolescencia e Igualdad de la Consejería de Igualdad valenciana, María Amparo Nogués y el secretario territorial, Jesús Esquiu. La causa se inició tras la querella presentada por la asociación GOBIERNA-TE, en la que posteriormente Vox se personaba como acusación popular.

Fuentes presentes en la declaración consultadas por Libertad Digital aseguran que María Amparo Nogués ha aportado en sede judicial un correo electrónico con fecha 10 de agosto de 2017, a las 14:30 hora, que le remitió la subdirectora general de Infancia y Adolescencia, Gemma Plaza. El email dice textualmente: "Hola, Amparo. En relación a la denuncia del educador del centro Niños Jesús, y la investigación de los abusos…".

Dicho correo corrobora la confesión de la propia Oltra hace unas semanas cuando reconoció que ella en persona dio la orden para encargar el expediente parajudicial en su Consejería con el objetivo de encubrir los abusos sexuales cometidos por su marido y desacreditar a la víctima. Oltra aseguró: "Ese informe, el expediente lo encargué yo, dejen a la gente en paz y puedo dar todas las explicaciones que quieran aquí y donde haga falta".

Esta comunicación aportada al instructor desmiente la polémica y contradictoria versión sobre los hechos ofrecida el día anterior por la propia subdirectora general de Infancia al juez. En su declaración, Gemma Plaza aseguró que la orden de iniciar el expediente parajudicial no la había dado Oltra si no su subordinada María Amparo Nogués, la funcionaria que hoy ha desmontado ese testimonio al aportar el correo que prueba que las órdenes en la Consejería se dieron de arriba a abajo como era lógico y no de abajo a arriba.

Tal y como publicó LD, Oltra puede enfrentarse a posibles delitos de prevaricación, desobediencia, ocultación de pruebas y malversación" por esta causa. Delitos que están penados con prisión e inhabilitación para cargo público. La vicepresidenta valenciana incumplió la orden de alejamiento de un juez para apartar a su marido de la menor abusada y además, según su propio testimonio, ordenó iniciar un expediente parajudicial para ocultar los abusos con dinero público y desacreditar a la víctima. Todo ello, a pesar de que tenían conocimiento de la investigación abierta por la Fiscalía y por un Juzgado.

El expediente desapareció cuando empezó el juicio

Las mismas fuentes consultadas por este diario apuntan que la declaración del secretario territorial, Jesús Esquiu, también ha sido "muy interesante". Durante su comparecencia, Esquiu ha relatado que el expediente parajudicial que encubría los abusos despareció físicamente de su departamento coincidiendo con la fecha en la que se celebraba el juicio contra el marido de Oltra. El propio condenado se quejó de que no se hubiera tenido en cuenta el expediente parajudicial en el juicio.

En total, ya están imputadas 13 personas en la causa y cuando la investigación se agote, Oltra tendría que ser imputada por el TSJ de Valencia ante el que está aforada, después de que el juez eleve una exposición razonada.