Los fachas llegan a las lindes del Gobierno: "Rufián también es de ultraderecha"

"Rabat reventó la estrategia de Sánchez de ‘jugársela’ con la carta". Parece que Mohamed le prometió a Sánchez que cerraría el pico y lo contó a los cuatro vientos. Ay, Pedro, que el marroquí te da a ti muchas vueltas.

"Rapapolvo a Albares: los partidos advierten al Gobierno que no tiene el apoyo del Congreso en su giro con Marruecos". "El texto filtrado por El País no deja lugar a dudas de la irresponsable ruptura del presidente con la histórica neutralidad de España sobre el tema, aplaudida sólo por su partido y por el expresidente Zapatero, reconocido blanqueador de sátrapas como Maduro", dice el editorial.

Eduardo Álvarez cuenta las verdades del barquero. "Los saharauis no le importan a nadie. Lo que sorprende del volantazo de nuestro presidente del Gobierno no es por tanto la supuesta nueva traición al Sáhara, sino la admisión implícita de debilidad que de pronto nos ha descubierto a los españoles en la que se encuentra nuestro país ante las amenazas del monarca alauí". Lo que no se comprende es "la alegría y el alivio de los presidentes de Ceuta y Melilla". Creen que se ha acabado la pesadilla de los inmigrantes. Otros que subestiman al sátrapa marroquí. "Su Majestad alauí debe de estar partiéndose de la risa con lo atemorizada que está España". Y con la candidez de su presidente.

"Sánchez intentó escenificar no sabemos que éxito diplomático viajando ayer hasta las dos ciudades autónomas. Pero eso es un engañabobos. La prueba del algodón para que sepamos de qué va este juego es bien sencilla: anúnciese ya una visita de los Reyes, que siguen sin pisar las dos plazas norteafricanas. La reacción de don Mohamed nos permitiría saber si le hemos entregado el Sáhara a cambio de algo o de nada". Hala, vamos a la prueba del algodón. Pero primero habrá que enviar al Ejército a la verja.

Jorge Bustos comenta la lección de realidad que le dio ayer Rufián a Sánchez. "La verdad es la verdad, y a don Gabriel se le está poniendo cara de Agamenón. "¿No están ustedes hartos de decir que viene el lobo de la ultraderecha? A la izquierda no nos entiende nadie. Tenemos que dejar de militar en la moral y empezar a militar en la utilidad". Pum. Rumor, ceños, pataleo. Sánchez redobló la apuesta de su soberbia estructural al contestar a Rufián que su discurso alimenta a la ultraderecha. O sea, que no alabar a Sánchez cuando los currantes tienen que derramar su leche y amarrar sus barcos es de fascistas. Ya no solo Vox, los camioneros, los pescadores o ganaderos: Gabriel Rufián también es de ultraderecha". No te preocupes, Rufián, no estás solo.

"Ucrania resiste un mes después". "Sánchez ofrecerá más ayudas al transporte al recrudecerse el paro". "Cuenta atrás para salir del agujero: el Gobierno adelanta medidas para aliviar la presión". Carlos Cué intenta echarle un cable a Sánchez en estos momentos de zozobra. Anuncia el periodista sanchista que el presidente ha tomado la gran decisión de adelantar "las medidas al lunes" 28 el lugar del martes 29. "Ha pedido tiempo, ha insistido en que todo se resolvería en cuanto termine la cumbre de la UE en Bruselas el viernes y se aprueben las medidas el martes. Pero Sánchez ha decidido anunciar las principales medidas el lunes". No se rían, a Cué le pierde la adoración por Sánchez.

Pero no solo eso. "Este jueves será otro día clave, con una nueva reunión del Gobierno con los transportistas para intentar, esta vez sí, desbloquear la huelga que está provocando problemas graves en distintos sectores. El Gobierno confiaba en haberlo resuelto el lunes, cuando puso 500 millones de euros encima de la mesa, pero no lo logró por la presión de algunos sectores dentro de los transportistas que arrastran a los demás". A ver corazón, el Gobierno solo se reúne con los que no están en huelga, por lo que es complicado que desconvoquen una huelga los que no están en huelga, digo yo. Y segundo, el Gobierno logró un hito histórico en su última reunión con los no huelguistas. Que salieran de la habitación sumándose a la huelga. De traca. Pedazo de negociadores.

"Un mal cálculo de daños desborda al Ejecutivo", dice Javier Casqueiro, otro vasallo de Sánchez que intenta tomarnos por imbéciles. Dice que los socialistas no "contaron con el creciente malestar ciudadano por las consecuencias económicas de la guerra que se empiezan a notar en el paro de los transportistas, en el precio de las gasolinas y en el desabastecimiento en los supermercados". Los precios subieron antes de la guerra, Casqueiro, llevamos meses hablando del precio de la luz, del gas, de la gasolina y con la inflación desbordada. En fin, los siervos mediáticos de Sánchez solo hacen lo que se les ordena, mentir y desinformar.





"Un mes con la infamia". "Oligarcas y personas de confianza de Putin que han desaparecido o desertado a causa de la guerra".

Hughes dice que el Gobierno está en la UCI. "El Gobierno no escucha, no responde y ni siquiera habla el mismo idioma que los demás. Pedro Sánchez se presenta como un ser inocente con el que se ensañaron los dioses. «El Covid, el volcán y la guerra de Putin»". Eso le pasa por sacar a los muertos de sus tumbas, anda que Federico no le avisó. Lo malo es que lo estamos pagando los demás.

Gabriel Albiac dice que en tiempos de guerra "un gobierno-patio-de-colegio no es ya sólo un chiste idiota; es un suicidio. Y el figurín para páginas de papel couché y televisores, que tan jovialmente lo presidía, se trueca en nadie. En eso estamos. El tiempo del no-gobierno no puede ya ser prolongado ni un instante. Más allá de convicciones o ideologías, sólo un gobierno de concentración nacional puede enfrentarse a una emergencia así. No se eligen las situaciones críticas. Pero cerrar los ojos cuando llegan es estar muerto". Pues está muerto.



"Moncloa: «Toca apretar los dientes hasta el día 29»". Lo del día 29 es un misterio. "El Ejecutivo reconoce días «duros» y prepara una puesta de largo del «potente» paquete de medidas para bajar la luz y los combustibles". "Los lobos de la realidad han caído sobre él y sus ministros no hacen más que segregar excusas que no vienen a cuento, pero nadie en el gobierno trae una solución ni parece ser capaz de hacer nada para parar esa avalancha de precios disparados del combustible, la luz y el gas, de protestas en la calle y en Argel, de incertidumbre frente a la pandemia, de negocios obligados a parar con esos números y de trabajadores que de golpe se ven obligados a pagar su puesto de trabajo de sus propios ahorros para conseguir que se mantenga. La ruina asoma en el horizonte para muchos españoles y eso no es plato de gusto para nadie. El gobierno se ha encontrado súbitamente ante la tormenta perfecta y la situación es muy explosiva", dice Sabino Méndez. "Hasta Rufián ya reconoció ayer en el Congreso que está harto de sí mismo". Los demás lo estábamos hace siglos.

"Sánchez no aclara si tiene garantías de Marruecos sobre Ceuta y Melilla". No se entiende el entusiasmo de Vivas, puede que en breve tenga que hacer las maletas rumbo a la península. No obstante, La Razón considera que se ha hecho lo mejor que se podía hacer. El viaje de Sánchez a Ceuta sirve "para tranquilizar a nuestros conciudadanos de la otra orilla del Estrecho, que han podido escuchar de los labios del presidente que no hay punto alguno en los acuerdos alcanzados con el reino alauí que suponga cuestionar la integridad de nuestras fronteras nacionales". Fiarse de la palabra de Sánchez es un peligro.

"Si, además, la distensión con nuestro siempre difícil vecino del sur se traduce en la reapertura de las fronteras terrestres, la reanudación de los intercambios comerciales y, por supuesto, la reducción de la presión migratoria irregular, habremos de reconocer que el pragmatismo de la polémica y complicada decisión ha rendido algunos frutos". Que así sea, pero si Sánchez no es de fiar, Mohamed ni te cuento.

"En este asunto, el PSOE se ha quedado solo y comprendemos su preocupación por las consecuencias electorales, pero se trata de la única salida viable a un conflicto enquistado desde hace casi cinco décadas, y sería un error mayúsculo, que Marruecos no perdonaría, el no llegar hasta el final". Lo que es verdad es que el tema saharahui a la opinión pública le trae al pairo. Las nuevas generaciones ni saben qué existe. Pero Ceuta y Melilla, sí.