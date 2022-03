Alberto Núñez Feijóo ha conseguido este viernes algo que hace más de una década no se veía en un acto del PP vasco: el futuro líder de los populares ha completado el aforo en un acto en Bilbao. Más de 350 personas se han acercado hasta este encuentro en el que Carlos Iturgaiz ha acompañado al único candidato del PP a la presidencia de la formación.

"El voto de los vascos tiene que servir para que España progrese, para hacer un País Vasco fuerte, no para hacer un presidente Sánchez fuerte en un gobierno dividido y fragmentado. El País Vasco ser el pilar de una España justa y no un simple puntal del gobierno socialista y de Podemos", ha sentenciado en su discurso.

También ha cargado contra el presidente del Ejecutivo por su "dejadez, parsimonia e indolencia" en la crisis que sufren, entre otros sectores, los transportistas o los agricultores . Le ha echado en cara no haber actuado ya: "Las urgencias se atienden porque son urgencias. ¿Qué más tiene que pasar para que tome decisiones?", se ha preguntado. "El Gobierno nunca tiene responsabilidades de nada. Cuando los transportistas no pueden pagar sus facturas los costes de transporte y lo que les pagan a ellos no se los cubren, les insulta, les enfrenta a los ganaderos, los pescadores o empresas de distribución", ha añadido.

"Defender la libertad en esta tierra"

Pero antes, Feijóo también ha recordado a las víctimas del terrorismo. "El futuro no se puede cimentar en el odio pero tampoco en el olvido", ha explicado tras mencionar "el altísimo precio que han pagado muchas familias por defender la libertad en esta tierra".

Frente a ellos, ha situado a aquellos que "han utilizado el pueblo vasco para hacer su política no para servir a los ciudadanos. "Por ello, los jóvenes han de reconocer la historia para no cometer los errores del pasado", ha asegurado.

Feijóo también ha calificado de "política heroica" la desarrollada por el PP en el País Vasco a favor de "la libertad". "Euskadi es parte de España", ha asegurado, para después decir que en Galicia "el galleguismo del Partido Popular es la ideología predominante". "Hemos demostrado que se puede ganar al nacionalismo y el independentismo", ha sentenciado.