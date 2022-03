Centenares de personas apoyan a las víctimas del terrorismo: "No todo vale para seguir en Moncloa"

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha vuelto a manifestarse este sábado en la plaza de Colón de Madrid, como ya hiciera hace siete años contra el Gobierno de Mariano Rajoy, para reprochar ahora al de Pedro Sánchez que con su política ha traicionado a las víctimas de ETA porque "no todo vale" para seguir en Moncloa.

Precisamente, "No todo vale, Gobierno traidor. Justicia para las víctimas del terrorismo" fue el lema de esta concentración a la que han asistido centenares de personas para clamar contra el acercamiento de presos de ETA o la falta de medidas para frenar los homenajes a los asesinos de la banda.

"¡Basta ya!" y "¡Marlaska dimisión!" han sido los gritos más escuchados durante la manifestación en la que la presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha anunciado que retirará al ministro del Interior la medalla de la dignidad que la asociación le concedió en 2017 porque "ha pasado de ser el juez implacable contra el terrorismo" a ser "el ministro que ha derogado la política de dispersión y favorecido la salida de prisión de los presos de ETA con falsas cartas de arrepentimiento".

Unas cartas que, a juicio de Araluce, "no buscan la reinserción sino blanquear la gestión del Gobierno". "No están arrepentidos de lo que han hecho. Están orgullosos de ello. Por eso se les homenajea y se les recibe como héroes. Solo buscan salir antes de prisión", ha señalado.

La presidenta de la AVT no solo se ha mostrado indignada con la gestión de Grande Marlaska sino con la de todo el Ejecutivo al que ha acusado de blanquear al brazo institucional de ETA a cambio de mantenerse en el poder: "Hoy estamos aquí para decir Basta ya. Basta ya de blanquear y reconocer como interlocutores políticos al brazo institucional de ETA. Basta ya de tratarnos como tontos. Vivimos tiempos complicados. Tenemos que ver cómo los que no condenan los asesinatos de nuestros seres queridos marcan las políticas de este país y se ríen de nosotros desde el Congreso".

Un acto en el que también ha tomado la palabra Miguel Folguera, consejero de la AVT, que ha instado a que Fernando Grande Marlaska abandone cuanto antes el ministerio del Interior: "Estamos sufriendo a Marlaska. Nos dijo que nunca habría acercamiento de presos con delitos de sangre a cárceles del País Vasco y ahora más del 50% lo están. Si eso no es traicionarnos, que venga Dios y lo vea".

No se puede dejar a las víctimas solas

Acompañaron a la AVT en esta manifestación de Colón varias asociaciones y fundaciones, así como colectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios de Instituciones Penitenciarias y miembros de la sociedad civil. También PP, Vox y Ciudadanos.

Uno de los primeros en llegar a la manifestación fue el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que pidió que la prioridad se centre en esclarecer los crímenes de ETA que todavía no se han resuelto. "Esa debe ser la prioridad", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación. Almeida se ha lamentado además de que el Ejecutivo no atienda a las víctimas: "Estar al lado de las victimas debería ser el principal eje de actuación pero no siempre sucede. Le pido al Gobierno que tenga sensibilidad para atender sus peticiones. Aunque no se comparta lo que pueden reclamar, no se las puede dejar a un lado".

Más contundente aún ha sido la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, que ha asegurado que las víctimas del terrorismo están siendo traicionadas por el Gobierno y "por un indigno ministro del Interior que perdió la dignidad cuando se quitó la toga y se subió a la poltrona pública". Cree Olona que las víctimas están cayendo "en el más absoluto olvido" y están sufriendo "una doble victimización". "Es evidente que ningún etarra malnacido debería disfrutar de ningún beneficio", ha señalado.

Por parte de Ciudadanos ha acudido su portavoz parlamentario Edmundo Bal, que ha acusado al Gobierno de "creerse la palabra de Otegi" para luego descubrir semanas después que el entorno de ETA preparaba un homenaje al etarra más sanguinario de ETA, Henri Parot: "No puede uno confiar en la palabra de los terroristas". "¿Cómo se puede sentir una víctima en un pueblo del País Vasco cuando sale el terrorista de la cárcel y le reciben como un libertador?", se ha preguntado.