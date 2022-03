"Si te sales del sanchismo eres un enemigo del régimen al que hay que matar civilmente"

El Mundo

"El 'whatsapp' de Miguel Ángel Rodríguez a Casado la noche del 4-M: "Me has demostrado ser una mala persona"". Después nos lo demostró al resto de los españoles. Menudo mal bicho que ha resultado ser este el miserable envidioso que pensó que alguna vez presidiría España. De la que nos hemos librado. "El entorno directo del entonces máximo responsable de los populares precisa que el texto contenía además insultos tales como «mierda» o «hijo de puta»". Vamos, las verdades del barquero. Ya asomó la patita el mosquita muerta de Casado cuando acusó a Abascal en el Congreso, sin ningún motivo, de chapotear en la sangre de las víctimas de ETA. Él, que lo único que ha hecho en su vida es estar calentito en los despachos haciendo la pelota a los mayores, mientras Abascal se jugaba la vida.

Cuenta Esteban Urreiztieta que "Rodríguez decidió enviar ese mensaje a Casado al comprobar, en plena noche electoral, que la petición que el equipo de Ayuso había hecho a Génova sobre la celebración de la victoria en los comicios había sido rechazada por completo. La Puerta del Sol había solicitado que Ayuso saliera sola al balcón de la sede nacional del partido «durante al menos 30 segundos» para dar las gracias a los afiliados y simpatizantes del partido sin la compañía de ningún otro miembro de la formación conservadora". Casado, muerto de celos, se negó. Es más recluyó "a los miembros del Consejo de Gobierno de Ayuso que acompañaron a la presidenta a la sede en una sala aparte custodiada por un guardia de seguridad". ¿De verdad Feijóo no va a echar a Casado del PP?

"No obstante, lo que llevó a Rodríguez a redactar el mensaje en los términos descritos fue comprobar cómo Casado diluyó en su discurso el protagonismo de Ayuso, al atribuir la victoria al resto de los presentes en el balcón. «Quiero dar las gracias al PP de Madrid, a Pío, a Ana, a Teo, a todos los equipos y a nuestro alcalde, José Luis Martínez-Almeida», enfatizó, eludiendo citar a Ayuso en ese pasaje de gratificaciones". Y este es la bellísima persona que nos intentó vender Montesinos en La Sexta. Menudo gusano. Poco le ha pasado.

Federico Jiménez Losantos comenta lo del Consejo Europeo, el tema más tratado en la prensa en los últimos día. "No recuerdo caso igual en la UE: los países relevantes, con Alemania a la cabeza, y las autoridades en ejercicio advierten a España –Portugal ya está negociando en Argel lo que nosotros no podemos negociar– de que el control de precios es inútil y perjudicial, y que ningún país lo seguirá; pero que, si tanto se empeña, adelante, y que luego no se queje. Es decir, que nos dan cuerda para ahorcarnos, pero nos avisan de que ponernos la cuerda al cuello y saltar desde la silla puede costarnos la vida".

"Mientras tanto, es incapaz de hablar sin insultarlos con los sectores agraviados y la Oposición. Su solución, neciamente socialista, es subvencionar mediante la subida de impuestos la mitad de lo que nos cuesta la subida de precios, a la que él ayuda con la inflación, fruto podrido de esa metástasis del dinero llamada subvención. Otra semana y nos mata". Lo mismo ya estamos muertos y no lo sabemos todavía.

El País

Todo lo que diga este periódico es propaganda sanchista, por lo que hay que cogerlo con pinzas. "El Gobierno negocia ‘in extremis’ el pacto estatal de respuesta a la guerra". ¿Pacto? ¿Desde cuándo Sánchez pretende pactar algo con alguien? Toda la legislatura ha estado marcada por el despotismo de este dictador. Esto son lentejas, y si no te las comes es un ultraderechista. Así pacta Pedro Sánchez.

Javier Casqueiro lo explica perfectamente. "En el Gobierno confían en que prácticamente ningún partido, excepto Vox, se debería permitir el lujo, la irresponsabilidad y el riesgo político de tumbar algo así en un momento de país", según fuentes oficiales". O serán tildados de ultraderechistas y cómplices de Putin o nazis, según le pille el día.

Mariola Urrea se licúa con su querido presidente. "El acuerdo conseguido en el Consejo Europeo resulta un logro indiscutible", demuestra " un liderazgo político exitoso", etc, etc.

Y a Xavier Vidal Folch se le cae la baba. "Los de la caverna, pobres, solo alcanzan la excelencia en el cultivo del rencor. Por eso desdeñan el papel decisivo del presidente Sánchez en el Consejo Europeo que, al fin, ayuda a encauzar el alza exponencial del precio de la electricidad. Un hito para la vida cotidiana de familias y empresas. Para poder llegar a fin de mes". Los de la caverna son todos aquellos que no babean con el presidente.

En cuanto a los transportistas, el Gobierno les exige que dejen la huelga tras negarse a reunirse con ellos y llegar a un acuerdo con los que no están en huelga. De locos. "La ministra de Transportes defiende las medidas acordadas con las asociaciones del sector y llama a la Plataforma convocante a que asuma el pacto y vuelvan a la carretera". Pero si se ha negado a reunirse con ellos, y encima los ha insultado. Lo primero, que se disculpe.

ABC

"El soberanismo maniobra para incumplir la sentencia del castellano". El cuento de nunca acabar. "El nacionalismo catalán, con los socialistas de la mano, vuelve a demostrar que lo suyo es el estado permanente de confrontación con la Constitución y de desafío a los tribunales", dice el editorial. Es admirable ABC. Nunca se cansa del separatismo catalán.

"El PP se debate entre su modelo de partido centralizado o avanzar hacia otro confederal". Para empezar, debe echar a Casado y Egea, después de lo que ha desvelado hoy El Mundo no hay excusa.

Ignacio Camacho, un cavernícola de lo peor, avisa. "Sánchez y Costa, éste de forma más discreta, exhiben con triunfalismo la autorización de Bruselas para desacoplar durante un tiempo el gas de la factura eléctrica, pero en realidad se trata de una anomalía, una rareza que tal vez resuelva a corto plazo un problema a cambio de aflojar los pernos de cohesión política y económica que nos sujetan a la Unión Europea. Un paso de aislamiento que tendrá consecuencias".

"Nos dan tratamiento de pobres y estamos contentos. Ya se puede intervenir por decreto. Aunque la excepción suponga una constatación expresa de debilidades y vaya acompañada de la advertencia de que se trata de un error grave, que además no saldrá gratis porque habrá que hacerse cargo de la diferencia con los costes reales. Lo importante es haber logrado un estatus de caso aparte. La balsa navega a su aire. Y la Unión la mira alejarse con cierta condescendencia arrogante hacia sus voluntarios náufragos peninsulares". Escalofríos, me están dando. Sánchez y sus mariachis mediáticos dan pavor.

La Razón

"Ucrania teme que Rusia quiera dividir el país en dos como Corea". "Zelenski pide tanques y aviones de combate a Occidente para intentar desbloquear Mariupol". Este hombre da mucha pena. Occidente solo le va a dar muchos aplausos.

"La Fiscalía Europea no se ha interesado por los contratos del Gobierno denunciados por Ayuso". Vamos que a Dolores Delgado solo le interesa el hermano de Ayuso. De quién depende la fiscalía, pues eso. "Estamos ante un nuevo acto de instrumentalización de la Justicia en esa dinámica perversa que ha engullido al Ministerio Público desde que Pedro Sánchez decidió ocuparlo con el nombramiento de su ministra de Justicia y luego diputada", explica el editorial. "En esta ocasión ha sido la representante de la Fiscalía Europea en España, Concepción Sabadell, promovida al puesto por Moncloa, la que se ha encargado de lanzar la última salva de cañonazos leguleyos contra Isabel Díaz Ayuso". La fiscalía no tiene ninguna credibilidad, habrá que llevar a Delgado ante los tribunales.

Antonio Martín Beaumont se pregunta "¿a qué juega el Gobierno? Lamentablemente, va como pollo sin cabeza y su presidente vive montado en un Falcon publicitario que, como las aves gallináceas, tiene los vuelos cortos".

"Bien sabe una parte del Gobierno que el deterioro de imagen que viven no se puede superar. Sin duda, todas las alarmas están encendidas en los círculos socialistas. El "incendio" de la calle corrobora que dejar pasar el tiempo para ver si los problemas se resuelven solos lleva a que cada día la cuesta arriba sea más insufrible".

"El presidente vive en un mundo de Yupi", le cuentan círculos socialistas. "Han convertido a los transportistas, que fueron nuestros héroes salvadores durante el confinamiento, en peligrosísimos ultras. No hay un sector que manifestase su queja que no haya sido insultado por la izquierda gobernante: "cayetanos", "tabernarios", "señoritos a caballo", "antipatriotas", "fachas"", se quejan las fuentes socialistas de Beaumont. Los madrileños no olvidamos que Carmen Calvo nos llamó nazis.

"Aquí sólo cuenta la adhesión inquebrantable a los Principios Fundamentales del Sanchismo. Si te sales del guion, ya sabes: eres un "enemigo" del régimen al que hay que despersonalizar para declarar su muerte civil. Sufrimos el sindiós de Sánchez". Un tirano peligroso.