El Ayuntamiento de Zaragoza no cobra el IBI que debe la urbanización donde reside el alcalde y presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón. La promotora de la urbanización de superlujo ubicada en el lugar más exclusivo de Zaragoza, el barrio de Casablanca, es la sociedad Marcelino-Alvarez 1-R.Azaleas-S.L. El conocido empresario Juan Forcén, amigo de Azcón, fue el administrador único de esta sociedad desde su creación en el año 2010 hasta el 2013.

Azcón fue uno de los barones populares que más apoyó a Pablo Casado contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Durante un acto celebrado el pasado 19 de diciembre con Casado, Azcón arremetió contra Ayuso afirmando "en este partido, el ego hay que dejarlo en la puerta. La libertad entra, pero el egoísmo se tiene que quedar en la puerta". Posteriormente, el 17 de febrero en las redes sociales reiteraba su apoyo a Casado: "Toda mi vida he pertenecido y perteneceré al PP. Es mi familia. Y en estos momentos confío en Pablo Casado. La verdad pondrá las cosas en su sitio". Precisamente, este viernes arranca en Sevilla el Congreso extraordinario del PP en el que Alberto Núñez Feijóo relevará a Casado.

Libertad Digital ha tenido acceso a diversa documentación que acredita una deuda con el Ayuntamiento de Zaragoza superior a los 18.000 euros en el pago del IBI de las zonas comunes (zona de ocio) por parte de la Comunidad de propietarios de la urbanización en la que reside el acalde. Dichas zonas comunes abarcan 2 piscinas, jardín tropical, pistas de pádel y tenis, gimnasio o Spa.

Según esta documentación, la deuda en concepto de cuatro recibos pendientes de IBI a fecha 29 de julio de 2021 es de 12.665,97 euros de importe principal, 2.531,18 euros en concepto de recargo y otros 3.100,77 euros de intereses. El importe total alcanza los 18.297,92 euros.

Fuentes municipales consultadas por LD constatan la deuda de la urbanización de Azcón con el consistorio zaragozano. "Los recibos pendientes de IBI del inmueble no se llevan incomprensiblemente al procedimiento de ejecución para cobrar la deuda. Parece ser que el objetivo es que la deuda prescriba con el paso del tiempo. Casualmente, el empresario que construyó la urbanización es amigo del alcalde".

Recordamos que Jorge Azcón se convirtió en alcalde de Zaragoza en junio de 2019 aupado por Casado y por el entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea. En estos casi 3 años de mandato de Azcón, no se habría ejecutado el cobro de la deuda del IBI de la urbanización, que estaría pendiente de cobro desde hace años.

La deuda de IBI de la urbanización de Jorge Azcón.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza aseguran a este diario que "el alcalde Jorge Azcón individualmente ha pagado su IBI y no tiene contraída ninguna deuda" al respecto. Además, asegura que "no existe la posibilidad de no cobrar una deuda".

Éste no es el primer escándalo que salpica en el consistorio a Jorge Azcón. Tal y como trascendió en los medios en mayo del pasado año, el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó de forma inicial expedientes de reparcelación urbanística por unanimidad y con el voto del alcalde. Uno de ellos incluía un pequeño terreno propiedad de los padres del alcalde Azcón y el otro contaba con la participación de su hermano, arquitecto de profesión. En este caso, Génova no intervino a diferencia del caso del hermano de Ayuso, a pesar de que García Egea, aseguró que su obligación era "asegurar que esta organización está libre de toda sospecha. Que todos los cargos están comprometidos con la ejemplaridad y la transparencia".

La última Junta de la Comunidad de propietarios

Este diario ha tenido acceso al acta de la última Junta General Extraordinaria de la Comunidad de Propietarios de la urbanización del alcalde Jorge Azcón celebrada el pasado 17 de junio de 2021 que acredita la existencia del pago pendiente del IBI. El hermano del empresario y amigo del alcalde Juan Forcén, Carlos Forcén, es el propietario de la empresa de administración de fincas Admiurba que gestiona la Comunidad de Propietarios.

Durante dicha Junta de vecinos, el administrador de Admiurba aseguró que los recibos de IBI correspondientes a la zona de Ocio "están pagados desde que la Comunidad de Propietarios tiene constancia, es decir, desde el año 2017, año en el que se introdujo en el presupuesto de la zona de Ocio, hasta este mismo 2021".

En dicha acta, se hace constar que "la deuda pendiente sin contar los intereses es de 12.860€ correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016". Durante la reunión, se encomendó al administrador "sacar un desglose con los propietarios de esos años para calcular el coste que le corresponde a cada uno" y se decidió "seguir pagando el recibo tal y como se viene haciendo hasta ahora desde el año 2017".

El representante de la sociedad promotora aseguró que "quien deberá hacerse cargo de la deuda de la parte que les corresponda será el Sareb, si bien, no se tiene constancia exacta de cuando ocurrirá". Además, respecto a la deuda "se decide que cuando pague la sociedad promotora o en su defecto el Sareb (que es quien ostenta la mayor parte de la deuda), entonces, también lo harán el resto de propietarios que lo fueran en su día".