Lambán se niega a aceptar que Cataluña ningunee a Aragón en los Juegos de Invierno 2030

Las comunidades autónomas de Cataluña y Aragón aspiran en teoría a organizar de manera conjunta los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. Técnicos de ambas administraciones mantienen contactos bajo el auspicio del Comité Olímpico Español (COE) a fin de presentar una propuesta para organizar el evento invernal de aquí a ocho años, cuya celebración se da por descontada. Si hay alguna otra candidatura, no se habla de ella.

Pero no hace falta ir a buscar el "enemigo" fuera. Entre Cataluña y Aragón o Aragón y Cataluña el desacuerdo es tal que ni siquiera hay acuerdo sobre cómo se llamarán los Juegos. Se habla de incluir el término "Barcelona" o de un escueto "Pirineos", así como de qué región debería ir primero. Y cuando parecía que se había llegado a un acuerdo sobre el reparto de deportes y escenarios, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha reparado en que la propuesta técnica sólo concede a Aragón dos sedes, Jaca y Zaragoza, para el curling, el patinaje artístico y el de velocidad. Se trata, ha declarado, de un "reparto injusto y desequilibrado, imposible de aceptar". El presidente aragonés considera que "no puede ser que una parte del Pirineo se quede sin el beneficio de los Juegos" y ha anunciado que su Ejecutivo presentará una alternativa equilibrada.

Las declaraciones de Lambán han sido respondidas en Cataluña por la portavoz del Govern, Patrícia Platja, que no tiene rango de consejera. Según Platja, "la propuesta está cerrada y no se puede reabrir por otra salida de tono de Lambán". Además, ha adelantado que la Generalidad catalana no renunciará a presentar candidatura, dando por descontado que el COE que preside Alejandro Blanco está del lado catalán.

La Generalidad no quiere coorganizar

Sin embargo, el repentino interés de la Generalidad por los Juegos Olímpicos de 2030 choca con la frialdad con la que se heredó la idea. De ahí, por ejemplo, que el Gobierno de Pere Aragonès se comprometiera a realizar un referéndum en las comarcas "afectadas" por una hipotética organización de unos Juegos de Invierno. La semana que viene se firmará el decreto, ha asegurado Platja.

A finales de enero llegó a estar prevista una reunión entre Javier Lambán y Pere Aragonès en la provincia de Lérida, pero el encuentro se frustró por desacuerdos en la agenda de la "cumbre". En la Generalidad no ocultan que preferirían organizar los Juegos por su cuenta. Un amplio sector del independentismo traduce el empeño de la Generalidad en organizar unos juegos bajo la bandera del COE en una renuncia definitiva a la república catalana. Y la posibilidad de llevarlos a cabo en colaboración con Aragón refuerza esa tesis.