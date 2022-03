"Se masca una cólera contenida", un "nuevo 15-M de la derecha populista"

EL Mundo

"Feijóo apoyará el plan de Sánchez si baja los impuestos". Rosell abronca a Sánchez por anunciar un "plan de choque a bombo y platillo que pudo haber adoptado hace semanas". Es Sánchez, Rosell, a estas alturas da igual lo que anuncie. Lo que hay que buscar es dónde está el truco.

"Después de ningunear a sus socios y a la oposición, de no atender sus peticiones y ocultarles las supuestas recetas mágicas, el presidente ahora reclama unidad para apoyar un proyecto que la mayoría conoció por la prensa o por una llamada de Félix Bolaños de cinco minutos de duración". Ya, y si no le apoyas eres un ultraderechista. Más Sánchez.

"Y ayer, en la enésima exhibición de propaganda -rodeado esta vez de personalidades del Ibex-, Sánchez se permitió apelar al patriotismo de los «actores políticos, institucionales y sociales». Ciertamente, estos ya han mostrado una mayor responsabilidad que el presidente al asegurar que analizarán con seriedad y crítica constructiva lo que vayan leyendo en los medios sobre el paquete de medidas. Pero todos ellos conocen bien a Sánchez, y saben que la invocación patriótica es su forma de aludir a la mera supervivencia personal". De Sánchez ya solo esperamos que convoque elecciones para echarle a patadas.

Dice Raúl del Pozo que "se masca una cólera contenida que viene desde el principio por los métodos y socios de Pedro Sánchez; el miedo al futuro acrecienta la ira, el descontento crece sin que se resuelva la huelga de camioneros, la rebelión del campo o la inflación que se acerca a los dos dígitos". Como pasó con Podemos hace años, la gente está con la papeleta de Vox en los dientes y solo espera que se abran las urnas. "Esta vez el descontento no es solo metafísico ocasionado por el sectarismo ideológico". No podemos más con este gobierno. "Ante todo este general descontento, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue con su repetitiva manía de sustituir los hechos por la imagen". No se da cuenta de que estamos hastiados, que eso ya solo cuela entre sus siervos mediáticos, o ni eso.

"Haría falta un acuerdo nacional, un consenso básico para evitar que el descontento se convierta otra vez en poder como ocurrió hace años cuando el 15-M desbarató el bipartidismo, amenazó con sorpasos y tuvo mayor trascendencia política real que el Mayo de París. Esta vez quizás el nuevo 15-M será el de la derecha populista". Lo que hace falta es que Sánchez salga de Moncloa. Cuanto antes mejor.

Y el escándalo de la Fiscalía con Ayuso empieza a ser de denuncia ante los tribunales europeos. Ya sabíamos que iban a aprovechar el caramelito que les puso el miserable de Pablo Casado, pero es que Dolores Delgado desprende un hedor a corrupción insoportable.

"La Junta de Fiscales de Sala ratificó ayer la decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, quien el miércoles pasado adjudicó a la Fiscalía Anticorrupción la investigación sobre la compra de mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid en la que intermedió el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Delgado había actuado con tal innecesaria celeridad para retener bajo su tutela el caso -en pugna con la petición de la Fiscalía Europea, que todavía ayer insistía en hacerse cargo del mismo- que olvidó un trámite imprescindible para la validez de su decisión: escuchar antes a la cúpula de la Fiscalía".

"El esperpéntico episodio protagonizado por Delgado -que en apenas 24 horas emitió sendos decretos promulgando y anulando su decisión por el referido defecto de forma- corrobora la más que fundada sospecha de que este es un caso más político que judicial". Siempre fue político, pero esperábamos que al menos disimularan.

"Cada minuto que pasa Delgado al frente de la Fiscalía se desprestigia más la institución. Sus permanentes conflictos de intereses y sus maniobras para prolongar interesadamente la judicialización de ciertos asuntos manchan el crédito de la Justicia". ¿Crédito la fiscalía? Ya se encargó Pedro Sánchez de cargarse cualquier crédito en TVE. ¿La fiscalía de quién depende? Pues eso.

El País

"La subvención al combustible será para toda la población". Tres meses, ojo, que el 30 de junio se acaba todo. "El pacto de Estado de Sánchez choca con mas exigencias de la oposición". Pactos de Estado no existen con Sánchez , este déspota solo exige sumisión, y si no, eres antipatriota y ultraderechista.

El órgano de propaganda del régimen sanchista no se cansa de repetir cada día las mismas mentiras. "El Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros el real decreto con medidas excepcionales y urgentes para paliar esta crisis provocada por la guerra de Vladímir Putin contra Ucrania". Falso, llevamos más de seis meses hablando del precio de la luz y del gas, y la inflación estaba disparada mucho antes de la invasión. Ellos mienten todos los días habrá que desmentirlos todos los días.

José Moisés Martín, otro embustero. "Algo más de un mes de guerra ha sido tiempo suficiente para que la invasión rusa de Ucrania extienda sus efectos sobre nuestra economía y sociedad". Mentira, antes de la guerra ya estaba la luz y el gas disparado y la inflación en el 7%. Y es perfectamente demostrable.

Y el consabido chantaje. "La oposición debería probar su talla política y su compromiso con el país, evitando coquetear con el caos, una tentación en la que cae demasiado frecuentemente". O dices sí a todo lo que imponga Sánchez aunque no te llame ni por cortesía, o serás un ultraderechista en el NODO del régimen sanchista.

ABC

"Sánchez tira de subvenciones y esquiva la rebaja de impuestos". Se salta a la torera el acuerdo con Feijóo en la conferencia de presidentes de la Palma. "El plan tiene decisiones satisfactorias y otras muy negativas", analiza el editorial. Habrá que conocer la literalidad del texto definitivo y sus consecuencias, porque este lunes solo amagó con líneas generales sin detallar más. Lo único que está claro es que no será una bajada de impuestos relevante para todos los españoles, pese a que se había comprometido a ello en la Conferencia de presidentes autonómicos".

"Este plan, o uno similar, pudo ponerlo en marcha en febrero sin ser un parche forzado que no responde a la promesa inicial, y solo Sánchez sabrá por qué esperó hasta hoy. Pero hay dos cosas evidentes: el Estado ingresa dinero como nunca, y este plan no es la masiva bajada de impuestos a la que se había comprometido".

Según Ignacio Camacho, "lo que le interesa es en primer lugar que la calle aplaque su enfado con un placebo y en segundo término que el PP se enrede en la duda de dar o no su acuerdo. Si se niega, Feijóo será acusado de irresponsable y si se aviene al consenso irritará a sus votantes más radicales y dejará al descubierto su flanco derecho. A esas alturas lo de menos será si estos pretendidos remedios surten algún efecto". Y la calle no se fía ni un pelo de Sánchez.

Rosa Belmonte nos alegra el día con el bofetón de Will Smith para "vengar la honra capilar" de su pareja. "Creo en el derecho a ofender y en el derecho a pegar una hostia. Pero ojalá la de la mano larga hubiera sido Jada Pinkett-Smith". Vale, Rosa, pero quien subió al escenario fue Will.

La Razón

"Sánchez cerró el plan anticrisis in extremis con Podemos". Pues se había tomado su tiempo, el tío, porque todo lo que anunció lo podía haber hecho hace semanas, para eso no necesitaba permiso de Europa. "El Gobierno perdió un tiempo que los españoles no tenían contra los embates de la tormenta financiera y que esa desidia se ha cobrado una dura factura en la prosperidad de los hogares y en la proyección de las empresas y su capacidad para mantener puestos de trabajo", señala el editorial. Encima, "lo conocido ayer de las intenciones de Sánchez tampoco genera confianza". Es que a estas alturas nada de lo que haga Sánchez genera confianza. Más bien, ganas de salir pitando.

"Se ha pensado más en los intereses de Moncloa que en los de los ciudadanos y las empresas con un modelo que no libera recursos mediante menos gravámenes, sino que alienta deuda y clientelismo con ayudas que al final purgarán los bolsillos de todos los españoles".

"Se lo ha puesto complicado al PP para tragar con un cóctel amargo, especialmente desde que faltó a la palabra dada en la Conferencia de Presidentes acerca de la bajada de los tributos. Tal vez apartar a los populares sea la meta". Ya lo tiene que hacer mal Feijóo para no ganar las próximas elecciones. Sánchez está más quemado que la pipa de un indio.