El Mundo

"El Gobierno asume que la inflación récord desborda su plan en 24 horas". "Sánchez reclama un apoyo 'rotundo' a su plan de choque y el PP le exige ser 'más ambicioso'". Sánchez castigó ayer al personal con horas de discurso vacío. Daban ganas de decir sí a todo si te callas.

Dice el editorial que el dato del IPC de ayer "augura una crisis con pocos y terribles precedentes". La verdad es que esto empieza a asustar más que el covid. "Otros países sufren las consecuencias de la inflación, pero ninguna democracia de nuestro entorno presenta un dato como el español. El Gobierno, llevado de un cortoplacismo suicida basado en el puro gasto, ha perdido un tiempo precioso para abordar reformas de calado y ahora estamos en peor disposición que nadie para capear la crisis. Sánchez no tiene crédito político, su coalición está partida y sus socios promueven medidas radicales y contraproducentes. Después de haber demonizado a la oposición durante años tampoco se ha ganado el derecho a reclamar su apoyo, mientras los ciudadanos asisten impotentes a la devaluación de su propio dinero y carecen de referencias fiables en sus gobernantes". Gobernantes. En una situación de catástrofe nos gobiernan Sánchez e Irenita Montero. Es para echarse a llorar.

El País

"La inflación roza el 10%". "La Fiscalía de la UE se revuelve contra Delgado e investigará el caso Ayuso". Los fiscales de Sánchez se están peleando entre ellos para imputar delitos falsos a Ayuso. Ya sabemos de quién depende la Fiscalía, Sánchez lo dejó meridianamente claro, pero con Ayuso el espectáculo empieza a ser una obscenidad.

El editorial demuestra que el periódico del Ibex no tiene remedio ni en una situación tan grave como la que estamos atravesando. "El Ejecutivo confía en que una posible solución del conflicto suavice las tensiones inflacionistas, pero la invasión rusa de Ucrania ha provocado cambios duraderos y todo apunta a que la tensión sobre la energía va a seguir mucho tiempo. La decisión de cortar el suministro de gas procedente de Rusia va a presionar al alza el precio de la energía, y su sustitución completa por otras fuentes u otros proveedores no será inmediata. De ahí que la tramitación parlamentaria del plan de choque haría bien en poner el acento en las medidas de reducción del consumo de combustibles y de energía y en la descarbonización de la economía, que a medio plazo proporcionarán importantes ahorros a las economías domésticas y a las empresas". Mentiras y gordas. La inflación no es por la guerra, viene de antes. También en EEUU está desbocada y no depende del gas de Rusia. El plan de Sánchez no sirve para nada.

En otro editorial, el órgano de propaganda del régimen sanchista se empeña en meterle presión al PP. "En el mes que tenemos por delante se pondrá a prueba la cintura del Gobierno para negociar con el PP y la actitud del PP de Feijóo ante la emergencia que vive este país, como demostró ayer la escalada de la inflación". Hala, vete, el Gobierno no tiene ningún interés en negociar con el PP. Hace apenas quince días se comprometió a bajar impuestos como pedía Feijóo y ya ha faltado a su palabra. Sánchez no tiene remedio, es un psicópata. Eso sí, él y su gobierno de 22 ministerios viven como marajás mientras los españoles se arruinan.

ABC

"El Gobierno solo pone parches a la inflación desbocada". Sánchez "quiere sumisión y entrega incondicional a su causa ideológica sin ceder", dice el editorial. "Su negativa a bajar impuestos, bien maquillada por la propaganda oficial, es notoria, y por tanto cualquier llamamiento a la oposición para que le ayude a salvar la papeleta no deja de ser una trampa política. Un presidente que quiere la colaboración del PP o de Cs, incluso de Vox, en favor de una pretendida unanimidad frente a la crisis, no dice una cosa en la Conferencia de Presidentes, y hace otra distinta en el Consejo de Ministros. Desde el engaño no puede exigir lealtad de país y generosidad". Nadie cree que Sánchez quiera la colaboración del PP. Sánchez solo gobierna para la extrema izquierda, los separatistas y los terroristas. El resto de los españoles tiene el voto entre los dientes para echarle a patadas de Moncloa en cuanto tenga a bien convocar elecciones. Y ya solo nos faltaba la inflación.

Luis Herrero cree que Feijóo tiene un dilema. "O se adhiere al decreto de medidas urgentes que el Gobierno horneó anteayer a toda prisa, o se queda al margen de un mal llamado pacto de Estado y se come el marrón de ser acusado de esquirol por los órganos de propaganda monclovita".

"Sánchez se desgañita presumiendo de vocación negociadora pero a la hora de la verdad o hace lo que le sale del forro de sus caprichos sin consultar con nadie —caso del Sahara— o solo se sienta a hablar con su media naranja en el Consejo de Ministros. Esa es la muñeira que tiene que bailar Feijóo: si no apoya el trágala infumable del decreto ley seguirá emparejado con Vox. Pincho de tortilla y caña a que era eso lo que el Gobierno pretendía. Ahora tiene que decidir. En Madrid, hacerse el gallego no funciona". Haga lo que haga Feijóo va a ser acusado de ultraderechista en cualquier ocasión. Sánchez no va a soltar esa cantinela. Pero siempre se le puede recordar que el gobierna con la izquierda extrema, terroristas como Otegi y rufianes de todo pelaje. Y Feijóo tiene algo muy valioso a su favor. Ya nadie cree a Sánchez.

Y un editorial sobre el tremendo espectáculo que está dando Sánchez con la Fiscalía. Ahora con una enmienda para garantizar una plaza de fiscal de sala del Tribunal Supremo a Dolores Delgado. "Aunque Sánchez alardeó en público de que él controla a su conveniencia la Fiscalía, no sospechábamos que el descaro y el escándalo iban a ser crecederos, que repartiría premios por los 'servicios' prestados al Gobierno y que iría a más su intolerable intromisión en un pata esencial de la Justicia y del Estado de derecho". Hay que parar a Sánchez antes de que de un golpe de estado, que es lo único que le queda por hacer.

La Razón

"Podemos y sus socios boicotean la foto 'unidad' de Sánchez". Qué lata con la unidad, de verdad. Los españoles queremos soluciones y salidas, no unidad.

La Razón, que es un periódico serio, no como El País, cuenta la realidad de la inflación. "Sin negar la influencia que pueda tener la invasión ordenada por Vladimir de Putin en el alza de los precios, lo cierto es que el proceso inflacionista comenzó en mayo de 2021, primero, tímidamente, para acelerarse en el final del año". Según el embustero de Sánchez es que Putin ya estaba amenazando con la guerra. A veces dan ganas de hacerse un Willy Smith en su jeta.

"Llegará un momento en que la Unión Europea recuerde que el principal objetivo del BCE es el control de la inflación y, entonces, cuando se pare la máquina de imprimir billetes, en forma de compra de deuda pública, el gobierno español de turno, el que sea, tendrá que afrontar lo inevitable. La vuelta al control del déficit del PIB y a la reducción de la deuda nacional. Habría que comenzar ya la tarea, pero no parece que nuestro actual Ejecutivo, enganchado a la barra libre de gasto público, esté por la labor. Todo lo contrario. Sus propuestas económicas, como venimos denunciando, van en la dirección contraria, apoyadas en el intervencionismo de los mercados, buscando un quimérico control de los precios, y en el endeudamiento. Las mismas fórmulas fracasadas de la izquierda". Ya sabe Feijóo lo que tiene por delante. Como siempre la derecha arreglando los desaguisados de la izquierda.

Marhuenda habla de la cacería desatada contra Ayuso. "La fijación contra Ayuso ha alcanzado ribetes esperpénticos con la incorporación de la Fiscalía Europea, que muestra un interés tan desmedido como sospechoso". "La arrogancia de Laura Codruta Kövesi y Concepción Sabadell es inadmisible, así como un fiel reflejo de las oscuras intenciones que motivan sus actos", dice Marhuenda, que cae en la trampa de creer que Delgado es la buena de esta peli.

"En esta ocasión, Delgado ha estado impecable y las fiscales europeas deberían entender que España no es un protectorado de Bruselas donde pueden mangonear una investigación". Mejor que se mangonee desde España. Aquí lo que hay es una guerra para colgarse la medalla de cargarse a Ayuso, Marhuenda, no te confundas.

"No me extraña que Ayuso se sienta indefensa, porque la Fiscalía Europea quiere emprender una investigación prospectiva con el fin de destruirla políticamente. El objetivo es que la izquierda política y mediática tenga argumentos para atacarla". Tendrá que existir algún órgano al que Ayuso pueda pedir amparo. Y las fiscales, las dos, tienen que salir de la carrera fiscal, a ser posible, caminito de Jerez.