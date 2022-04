"Este congreso es la respuesta a una crisis que nunca debió existir, pero ahora debemos salir de Sevilla fortalecidos en torno a un liderazgo, conscientes de nuestra responsabilidad con España y los españoles", así comenzó Isabel Díaz Ayuso su discurso ante el plenario del Congreso del PP de Sevilla.

La presidenta de la Comunidad de Madrid tomó la palabra en una intervención muy dura contra el Gobierno de Pedro Sánchez y pidió un PP unido para "recuperar la España constitucional, devolver su plena vigencia al Estado de Derecho, conseguir que la economía prospere, procurar empleo y bienestar a todos nuestros compatriotas, especialmente a los que han sido golpeados más duramente por la crisis y hacer que España sea un país respetado al que se tenga en cuenta en la comunidad internacional".

La dirigente madrileña censuró las "mentiras y propaganda" del Gobierno de Sánchez: "Que se aparten si no saben, que dejen de hacer tanto daño si no entienden". "Intento hacer memoria y no logro encontrar un gobierno tan sectario e incompetente como el que sufrimos. No existe en Occidente un gobierno con comunistas ni que se apoye en golpistas y amigos de los terroristas, han batido todos los récords de mala gestión sanitaria y económica durante la pandemia", sentenció.

En su intervención, Ayuso también se dirigió directamente a Feijóo para agradecer los "sacrificios" que está haciendo en su vida personas para convertirse en líder del PP. "Tu experiencia, tu templanza y tu calidad como persona y como político te convierten en la opción que este partido necesita. Ahora bien no nos hemos reunido aquí solo para ganar un Congreso, sino para ganar elecciones. Para ello confiamos en Feijóo y en su proyecto". "Los españoles nos están mirando, no les defraudemos, adelante y por España", sentenció la dirigente madrileña.

Sin mencionar a Casado

Díaz Ayuso intervino en el Congreso de Sevilla del PP junto a los demás barones populares. Antes, Alberto Núñez Feijóo protagonizó un emocionado discurso todavía como presidente gallego en el que insistió una y otra vez en la "capacidad de gestión" de los populares: "Todos hemos cuadrado nuestras cuentas porque hay que rendir cuentas del dinero ajeno"; sentenció.

Feijóo no se refirió en su intervención al todavía presidente del PP, Pablo Casado, que llegó al recinto del Congreso mientras se producían los discursos de los barones. Tampoco se acordó del líder popular el presidente andaluz, Juanma Moreno, que "el nuevo equipo del PP introduce gasolina e ilusión para ganar las próximas elecciones".

"En Andalucía parecía imposible que hubiese una alternativa a casi cuatro décadas de socialismo y que se pudiera abrir una mayoría social en torno al PP, pero en este partido nunca damos nada por imposible, somos capaces de lograr las metas más atrevidas en beneficio de la sociedad", añadió el dirigente andaluz.

También intervino el otrora hombre de confianza de García Egea, el presidente murciano Fernando López Miras. "Todos aquellos que no se sientan cómodos con las políticas de izquierda de PSOE y Podemos, deben poder sentir que el PP es su casa, que somos un partido moderado, que confronta ideas y no busca el conflicto ni la crispación", senteció.

"Con Feijóo empieza una etapa marcada por la fuerza y la ilusión, con experiencia, gestión y las ideas claras", dijo el presidente de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco mientras que el líder ceutí del PP, Juan Vivas, elogió a Alberto Núñez Feijóo como "un político solvente y fiable, que transmite credibilidad. Es el líder que necesita el Partido Popular pero, sobre todo, el que necesita España en uno de los momentos más exigentes, complejos y difíciles de nuestra historia reciente".