Pelea separatista: acusan a Jordi Sànchez de cobardía por estar en libertad condicional

La renuncia de Jordi Sànchez a optar a la reelección como secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), anunciada este sábado por sorpresa, ha recrudecido las hostilidades en el seno del independentismo. Pero ahora no se trata de las tradicionales peleas entre dirigentes de ERC y partidarios de Carles Puigdemont sino de una batalla en el seno del entorno del prófugo, una amalgama de convergentes, independentistas sin filiación anterior y amigos del expresidente de la Generalidad golpista.

Sànchez deja el cargo acosado por los críticos, desconectado de los dos sectores de mayor peso, encabezados por Jordi Turull y Laura Borràs, y denunciando "personalismos" así como que "en algunos liderazgos nos sobra vanidad y nos falta lealtad de grupo". Sus invectivas no sólo van dirigidas contra Laura Borràs, la presidenta del Parlament que fracasó en su primer "test de desobediencia" con el escaño del cupero inhabilitado Pau Juvillà. Josep Costa, vicepresidente de la cámara autonómica y uno de los dirigentes con una retórica más áspera y combativa, también es destinatario de los reproches de Sànchez. Al igual que Quim Torra, que reconoce que "no empatizó" con Jordi Sànchez.

Las alusiones de Sànchez ya han tenido cumplida respuesta por parte de Josep Costa, quien ha lanzado una dura acusación a través de Twitter contra el todavía secretario general de JxCat: "Hoy es un buen día para explicar que en la legislatura en la que fui diputado algunas de las peores presiones para hacernos recular y acatar salieron de las prisiones. Por eso es una buena noticia que se vayan apartando de la primera línea los líderes que están en libertad condicional".

Hechos y palabras

Semejante andanada ha sido encajada por Sànchez con más reproches. De Costa ha asegurado que "no explicaremos algunas de las decisiones que se tomaron, en contra de la voluntad de la cárcel, de aceptar determinadas inhabilitaciones cuando él era vicepresidente del Parlamento". Sànchez ha añadido también que "no soy amante de las palabras vacías si no soy capaz de acompañar con hechos concretos mis palabras, porque las palabras solas sirven para la literatura".

Sànchez ha llegado a blandir su paso por la cárcel y ha dicho que está dispuesto a volver como prueba de su lealtad a la causa puesta en duda por Costa. Y ha insistido en que "las palabras hay que acompañarlas con hechos". Las acusaciones de Sànchez cuestionan el liderazgo interno de Laura Borràs, de quien Costa es un ardiente propagandista incluso después del caso Juvillà.

El futuro de Puigdemont

Todavía quedan muchas querellas internas por resolver. Sànchez lo ha dado a entender al advertir que él sabe cómo fue todo en el otoño de 2017. El partido se pronunciará en un congreso convocado para junio en el sur de Francia, a fin de que pueda participar presencialmente Carles Puigdemont, quien todavía no ha aclarado si quiere seguir como presidente o prefiere centrarse en sus funciones de eurodiputado y presidente de una fantasmagórico "Consell per la República".