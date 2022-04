Ayuso, ante la amenaza de los proetarras por su viaje a Vitoria: "Van a intentar que no vaya y eso es imposible"

El colectivo proetarra Sare Antifaxista, que ya ha protagonizado altercados violentos contra actos de Vox en el País Vasco, se está movilizando contra la visita de Isabel Díaz Ayuso en Vitoria de este viernes, donde mantendrá un encuentro con empresarios y después visitará el Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Ya por la tarde ofrecerá una conferencia en Pamplona.

A través de las redes sociales, Sare Antifaxista hace un llamamiento para echar a la presidenta de la Comunidad de Madrid del País Vasco. "La que en Madrid destrozó la Sanidad Pública, ataca la Memoria Histórica y gobierna con el fascista Vox. El viernes 8 de abril, la ultraderechista Isabel Díaz Ayuso PP hablará de su modelo fiscal y económico ante 200 empresarios en Vitoria". Y concluyen exclamando: "Ayuso kanpora!" (Ayuso, fuera) y "Alde Hemendik" (Fuera de aquí).

Fuentes cercanas a la jefa del Ejecutivo regional señalaron este martes a Libertad Digital que esta movilización no va a suponer un cambio de planes en su agenda ni tampoco ningún temor ante posibles altercados.

"El País Vasco es España"

Y así lo ha confirmado hoy la propia Ayuso. "Van a intentar, por lo que he leído, que no vaya y eso es imposible… El País Vasco es España. Flaco favor le haría la libertad si me dejó imponer por totalitarios".

La jefa del Ejecutivo regional explicó, a preguntas de la prensa, que "los empresarios vascos es gente que mueve la economía de su comunidad, pero también del resto del país y lo que queremos con ellos es compartir experiencias y trasladarles muchas de las políticas que estamos aplicando para los empresarios en Madrid. También buscar puntos de conexión y que la empresa en todas partes de España crezca y lo haga de manera unitaria". Ese es el "propósito de mi viaje".