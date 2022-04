Vox ha presentado una queja en el Parlamento balear denunciando cómo la Presidencia de la cámara, con la connivencia de la izquierda, intentó acallarlos durante el debate, el pasado martes, de una propuesta de Ley sobre familias presentada por el partido de Santiago Abascal. La maniobra quedó al descubierto por un micro abierto.

El partido explica que durante el pleno, la diputada Idoia Ribas fue reprendida "hasta en tres ocasiones" por el presidente de la cámara, el socialista Vicenç Thomàs. Acogiéndose a su interpretación del reglamento de la cámara, Thomàs permitió que los partidos de la izquierda tomaran la palabra sin autorizar a Vox luego a replicar. Un micrófono abierto captó, al término de la sesión, a Thomás comentando a la diputada Mas Mallorca y también miembro de la mesa, Joana Aina Campomar, "hala, horario cumplido. T’ha agradat sa jugada? (¿te ha gustado la jugada?)

El portavoz de Vox, Jorge Campos, ha calificado lo ocurrido como "esperpento, de atropello absoluto y total que asiste a los diputados cuando les interpelan en su contra". Según el diputado, Thomàs utiliza el Parlamento balear "como una consejería más del Gobierno de Armengol. Pero lo de ayer supera todos los límites de un mínimo democrático que se puede exigir. Es muy grave que el presidente del Parlamento actúe en connivencia con PSOE, Podemos y Més. Estaba preparado para cerraran el debate y nos insultaran como si no hubiera un mañana sin darnos posibilidad de réplica".

También ha denunciado cómo "PSOE, Podemos y Més van de la mano" en esta estrategia, algo que evidencia, a su juicio, que "no entienden la separación de poderes". "Esto es una vergüenza que inhabilita al presidente del Parlamento para ejercer sus funciones", ha dicho. La diputada Ribas ha denunciado la "desfachatez del presidente que me indicó cómo tenía qué hablar y lo que tenía que decir y que no podía dirigirme a los grupos que sustentan al Gobierno" y ha lamentado las falsedades y mentiras que, dijo, se vertieron contra su partido sin que se pudieran defender. ". "En democracia no caben cordones sanitarios ni cosas así. Hay muchas personas que nos votan y estamos aquí para defender sus ideas, para jugar todos con las mismas reglas", ha dicho.