Dos escenarios distintos marcaron la actualidad política de este jueves 7 de abril. Por un lado, La Moncloa, donde se reunieron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Por otro, la Asamblea de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso respondió a las preguntas de la sesión de control.

Prácticamente a la misma hora, pasadas las tres de la tarde, Feijóo y Ayuso tomaban la palabra en esos dos escenarios distintos. Y mientras que el nuevo líder del PP anunciaba que retomaba las conversaciones con el Gobierno para proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la presidenta madrileña pedía no pactar con el "desastre", en referencia a la izquierda.

Feijóo retoma las negociaciones para renovar el CGPJ

En su comparecencia en La Moncloa, Feijóo anunció tras reunirse con Sánchez que ambos habían acordado retomar las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Tras una larga explicación de las medidas económicas que le había propuesto y que el presidente del Gobierno había rechazado, el nuevo líder del PP explicó que "retomaban las conversaciones a partir de hoy mismo" para la renovación del CGPJ. "Vamos a retomar las conversaciones y lo vamos a hacer rápido", sentenció Feijóo.

Minutos después aseguró que pedía "un compromiso de Gobierno para cambiar el modelo de elección actual". Eso sí, tras ello, no dio ningún dato más sobre este asunto ya que así lo había pactado con el presidente del Gobierno.

Un anuncio que se producía después de que fuentes del Ejecutivo anunciasen que Sánchez iba a pedir a Feijóo que la renovación del gobierno de los jueces se produjera antes del 12 de junio.

"No pienso pactar con el desastre"

Por contra, y en paralelo a las declaraciones del presidente de su partido, Isabel Díaz Ayuso avisaba: "No pienso pactar con el desastre. No pienso pactar con los que están arruinando España". Ayuso, en toda una declaración de intenciones, añadió: "No pienso pactar con aquellos que están sometiendo a las instituciones españolas al mayor deterioro de la historia; la educación; a la imagen del Poder Judicial; o el legado de nuestro gran país".

Tampoco "pacto y ni pienso pactar con quienes pretenden subir los impuestos a los madrileños". "Y no coqueteo con el nacionalismo y con los golpistas. Y no me acerco ni de lejos a aquellos que pactan con los que cada mañana me tienen que decir cómo moverme por mi país, como española, como representante de los madrileños en cualquier parte del territorio". Se refería Ayuso a Bildu después de que colectivos próximos a la formación hayan avisado de que pretenden echar a la presidenta de la Comunidad de Madrid de Vitoria, ciudad a la que viaja este viernes para reunirse con empresarios vascos y en donde visitará también el Memorial de las Víctimas del Terrorismo. "Y no dejaré un solo día de trabajar para denunciar sus atropellos, de hablar libremente en los medios, cosa que tampoco dejaré de hacer y, como digo, representar a los madrileños donde toque".

De la misma manera se había pronunciado poco antes, durante la sesión de control, a raíz de que la portavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, faltara a la verdad al asegurar que Ayuso va a tener que "sentarse delante de un juez" por sus declaraciones en esRadio acerca de los centros de salud de la región. "Me reafirmo en todo lo que he dicho porque la atención telefónica que se le ofrece a los ciudadanos en los centros de salud tiene que mejorarse. Y ni sus sindicatos ni sus falsas denuncias, ni mañana Bildu, van a impedir que me exprese con libertad, que me mueva con libertad y que siga ejerciendo mis derechos y mis responsabilidades como presidenta", le contestó en ese momento Ayuso.

"Sánchez y Putin nos han hecho un 10% más pobres"

Isabel Díaz Ayuso realizó estas declaraciones en su comparecencia en la Asamblea de Madrid para informar sobre la Conferencia de Presidentes del pasado 13 de marzo en La Palma. Criticó este cónclave porque, a su juicio, está ideado "para que hable" Pedro Sánchez. "Este encuentro y los acontecimientos posteriores han servido, sobre todo, para comprobar la incapacidad del Gobierno a la hora de afrontar una hora tan crítica como la que vivimos".

Según la presidenta madrileña, esto se pudo intuir el 13 de marzo "y ese temor se vio pronto confirmado por la dramática evolución de los acontecimientos, que han llevado a España a una situación próxima al colapso". "El problema es que el presidente Sánchez partía de una actitud interesada y un análisis equivocado. La estrategia del gran escapista, que cuando no se adueña de las ideas de los demás busca siempre atribuirles la responsabilidad que le es propia, tiene sus límites".

Ayuso explicó que "en este caso, consiste en achacar a la invasión de Ucrania las causas de una crisis económica anterior, que él ha agravado, callando que la inflación superaba el 7% antes de la guerra. Con los tanques de Putin ya en marcha, la vicepresidenta tercera del Gobierno todavía negaba que el conflicto pudiera tener incidencia sobre el sector energético español. Y ahora la inflación se ha elevado hasta rozar la barrera del 10%. Entre Sánchez y Putin nos han hecho un 10% más pobres a los españoles".

La jefa del Ejecutivo regional recordó que "en apenas una semana después del encuentro de La Palma, el descontento social estalló en las calles de Madrid, de forma de pacífica" pero con una "contundente marcha de agricultores y ganaderos. Y al final de la semana siguiente, eran los transportistas, cansados de los insultos del Gobierno, quienes llevaban a su apogeo una huelga que ha sido solo un síntoma de una irritación general de toda la sociedad". "Del malestar hemos pasado a la parálisis: la flota pesquera amarrada, empresas cerradas o trabajando a pérdidas, sectores económicos al ralentí, desabastecimiento y estantes vacíos en los supermercados, autorización para racionar ciertos productos… Un escenario de auténtica emergencia nacional, que no ha sido suficiente para apartar a Sánchez y su Gobierno de radicales de sus políticas intervencionistas e ineficaces, cuando no de la pasividad", señaló.