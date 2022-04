Libertad Digital publica el vídeo de la declaración como imputada de la técnico de la Sección del Menor de la Consejería de Igualdad, Ana Victoria García Tarín, ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia, Vicente Ríos, en el marco del caso Oltra.

La comparecencia se extendió durante una hora y se producía el pasado 30 de marzo en relación al encubrimiento de los abusos sexuales del marido de la vicepresidenta y consejera de Igualdad valenciana, Mónica Oltra, a una menor tutelada de 14 años. Esta causa se inició tras la querella presentada por la asociación GOBIERNA-TE, en la que posteriormente Vox se personaba como acusación popular.

Durante su declaración, el instructor le pregunta sobre las "investigaciones" internas que llevó a cabo la Consejería de Igualdad de Oltra para esclarecer los abusos sexuales cometidos por su marido. El magistrado acredita que la Consejería de Oltra concluyó que no había abusos sexuales después de que la directora del centro se entrevistara con la menor sin preguntarla sobre este asunto y después de que la psicóloga de la propia Consejería se entrevistara con ella durante 45 minutos y tampoco le preguntara al respecto. Este hecho, provoca la indignación del juez Vicente Ríos.

"¿Advirtió usted que la señora Martín (psicóloga de la Consejería) en ningún momento le preguntó a la niña respecto a los abuso sexuales?". "Sí", asiente la técnico. "Por tanto", prosigue el juez, "ni la señora directora del centro le preguntó a la niña sobre los abusos sexuales, ni la señora psicóloga de la Consejería le preguntó a la niña por los abusos sexuales".

"Hemos tenido también ocasión de oír aquí a la psicóloga del Instituto Espill y que cuando se entrevista con la menor sí que aborda el tema de los abusos sexuales y con las preguntas todo lo abiertas que usted quiera, pero le pregunta. Realmente resulta difícil saber cómo se puede abordar una investigación sobre un tema de abuso sexual diciendo a una niña que va a hablar sobre el tema de por qué no quiere estar en el centro de acogida y la niña va con esa idea y de lo que habla es esa idea y de ahí, colegir que no existe otra cuestión (abuso sexual)", sostiene el juez.

"Nos encontramos con una situación en la que con una entrevista de la directora con la niña en la que no se habla del tema y una entrevista de 45 minutos con una psicóloga en la que no se habla del tema, más una conversación con los padres en la que los padres hacen referencia a la existencia de abusos sexuales y una conversación con los del técnico Anti Sida (ONG), se cierra la cuestión y se repone al educador al centro. ¿Es esto lo que hay o no?, pregunta el instructor. La técnico de la Consejería asiente: "Sí".

"¿Y qué clase de investigación fue ésta?", insiste el juez. "Pues no lo sé, quiero decir. En mis competencias, todas las que pude hacer, hice. Yo ya no tengo más competencias", concluye la imputada.

La declaración de la psicóloga

Tal y como publicó LD, la psicóloga de la Sección del Menor de la Consejería de Igualdad de Valencia, Inmaculada Martín, en su declaración como imputada ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia, Vicente Ríos, reconoció que "no era experta en abusos sexuales", pero que para hacer una pericial no era necesario y por tanto, que podía "abordar esos casos".

La psicóloga también relató que tras el encuentro, no pudo elaborar el citado informe porque la menor en ningún momento se refirió a los abusos sexuales. Precisamente por esta cuestión, el juez Vicente Ríos no lograba entender cómo la psicóloga no preguntó directa o indirectamente a la menor durante el encuentro por el asunto.