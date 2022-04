"Se escucha llanto y crujir de dientes en las sedes socialistas"

El Mundo

"La Fiscalía allana la vía para que el separatismo no pague el 1-O". Oh, sorpresa. ¿La Fiscalía de quién depende? Pues eso. Quien dice Fiscalía dice Pedro Sánchez.

Rosell echa en cara a Sánchez su triunfalismo económico, como si los españoles fuéramos idiotas. "Aunque solo fuera por pudor, no existen razones en Moncloa para presumir de precios ni para hacer propaganda con el supuesto cumplimiento de la palabra dada. Datos no faltan". Pudor, Pedro Sánchez pudor. "Sánchez no puede seguir enmascarando la realidad ni vanagloriarse de compromisos que no puede cumplir. Será el único español al que no le sube la factura de la luz. Pero es el jefe del Gobierno y lo que debe hacer es ejercer su responsabilidad para aliviar la asfixia de los demás españoles, que sí saben lo que cuesta hoy apretar un interruptor". Sánchez hará lo que le dé la gana hasta que le echemos de Moncloa. Es lo que hay.

Y la guerra continúa. "Biden llama genocida a Putin mientras Suecia y Finlandia quieren ser ya de la OTAN". Dice un editorial que " como con otras declaraciones tan enfáticas, sus asesores se pasaron este miércoles matizando al presidente de EEUU. En todo caso, la paradoja es que Biden alerta de la terrible gravedad de lo que está sucediendo, pero lo hace maniatado ante el temor de prestar una ayuda decisiva a Ucrania que hiciera saltar la chispa de una tercera guerra mundial". Pues entonces mejor que se calle.

David Jiménez Torres está viendo el documental El juicio a Ratko Mladic por las atrocidades cometidas en los Balcanes . "El problema, claro, es ¿quién sentaría a Putin ante un tribunal?". Porque " el tribunal que se encargó de aquella causa fue creado por el Consejo de Seguridad de la ONU con el voto favorable de Rusia; no votarán ahora los rusos a favor de que se investiguen sus propios crímenes. En segundo lugar, porque Serbia colaboró con la justicia y entregó a muchos de los acusados". "Ninguno de estos escenarios parece cercano en el caso ruso: sería necesaria su derrota total en Ucrania, seguida de un cambio de régimen y una catarsis pro-occidental. Es más probable que las compras europeas de gas y petróleo sigan pagando las nóminas de los soldados rusos hasta que estos se cansen de matar, torturar, violar y saquear al pueblo ucraniano". Y Occidente hará muchos gestitos de cara a la galería, pero no seamos hipócritas, eso será todo.

El País

"Le Pen promueve una alianza de seguridad con Rusia tras la guerra". Berna González Harbour llora por la muerte del socialismo. "Los votantes parecen agotados de políticos previsibles, educados, racionales y tan comedidos en sus propuestas como demasiado comprensivos con las dificultades en el camino", dice. Con estos análisis tan realistas y autocríticos al socialismo le queda un telediario.

"La Fiscalía rebaja a 3,4 millones el desvío de fondos de los líderes del ‘procés’". Sánchez tiene que pagar los favores a los golpistas. "Tanto la rebaja de las cuantías supuestamente malversadas como el hecho de aceptar que los encausados puedan presentar avales del Govern a la espera de si hay una sentencia condenatoria firme no debe interpretarse como una señal de que las presuntas irregularidades quedan impunes. Los acusados, al fin y al cabo, tendrán que pagar si se demuestra que malversaron dinero público", dice el editorial tomándonos por tontos una vez más. "La Fiscalía puede ayudar a dimensionar en su justa medida una causa que desde el primer momento quedó contaminada por las tensiones internas de un Tribunal de Cuentas altamente politizado". No como la Fiscalía de Sánchez y Dolores Delgado, que no está nada politizada. Pero qué cara más dura tienes, Pepa.

"El PP se dispara en el sondeo del CIS con el efecto Feijóo mientras Vox retrocede". Están tan asustados que ayer Pepa Bueno tuvo la desfachatez de titular su editorial "Ultras en el Gobierno". Sí, los ultras de Podemos, con varios miembros condenados por su extrema violencia. Con apoyo de los ultras de Bildu, que defienden y homenajean a terroristas. Y los ultras del separatismo, cuyo objetivo es cargarse la unidad de España, con personajes como el rufián Rufián en el Congreso. Desde luego que tenemos ultras en el Gobierno. De hecho, el sanchista es el gobierno más ultra de la historia de la democracia.

ABC

"El CIS de Tezanos tampoco aprueba al Gobierno". El editorial denuncia la campaña contra Feijóo. "Tanto la incapacidad de un Gobierno superado por las circunstancias como el ‘efecto Feijóo’ son nnegables, de ahí que el Ejecutivo en pleno (incluso los ministros que no suelen meterse en la refriega) haya salido en tromba contra el líder del PP, con una crítica dislocada y ‘colonizando’ de manera sectaria hasta el Consejo de Ministros, puesto a disposición de una campaña sectaria contra el dirigente popular". Ladran, luego cabalgamos.

"Suecia y Finlandia buscan refugio en la OTAN contra Putin". "Ha sido la decisión del autócrata ruso de desencadenar una cruel operación militar contra un país independiente como Ucrania lo que ha hecho cambiar la opinión de suecos y finlandeses a favor de su plena integración en la Alianza. No puede interpretarse en ningún caso como un movimiento hostil hacia Rusia sino como una medida de protección ante la amenaza real que representa en estos momentos el régimen ruso". Tras el genocidio de Putin en Ucrania hay que ponerse a cubierto.

David Alandete se lanza contra los aliados de Putin en las redes, la izquierda mediática española, concretamente. "Con la agresión a Ucrania ha dejado al desnudo la degradación moral de una parte de esta maltrecha profesión. Es nauseabundo asomarse a las cloacas de Twitter para ver cómo propagandistas hispanohablantes pagados por el Kremlin, empleados de sus medios de intoxicación, se afanan en sembrar dudas sobre la autoría de algo tan atroz como las masacres de civiles en Ucrania".

"Cualquier duda, cualquier invento, cualquier bajeza es buena con tal de presentar a Rusia como una benigna potencia que sólo interviene para rescatar a los ucranianos de sí mismos. Harán lo indecible esos propagandistas por ocultar que todo es tan simple como que Rusia agredió, Rusia aplastó, y Rusia deja un reguero de muerte en su humillante repliegue". "Al menos, en la hora de la verdad en Europa han quedado al descubierto. Recuérdenlos siempre como los que justificaron las masacres". Y como los cómplices de las matanzas y las violaciones de mujeres y niñas. Y algunos están en el Gobierno de España.

La Razón

"El CIS de Tezanos sucumbe al efecto Feijóo". "Se escucha llanto y crujir de dientes en las sedes socialistas", dice Sabino Méndez. Y no ha hecho más que empezar, que se preparen. "El miedo de los propios progresistas de a pie es que, dada la fama del CIS de Tezanos de barrer para casa es porque la situación debe ser muchísimo peor". O de seguir la estrategia de la alerta antifascista que tan buenos resultados les ha dado en las últimas citas electorales.

"Está claro que a Feijóo su actitud de no bendecir, pero tampoco evitar, los pactos con Vox, no le ha pasado factura. Era previsible: si la izquierda pacta para gobernar con su extremo ultra, a nadie va a extrañarle que la oposición haga lo mismo con su extremo homónimo". No compares, Sabino, en las filas de Vox no hay nadie condenado por ejercer la violencia, como sí lo hay en Podemos. Exageran tanto, hacen tantos aspavientos, que ya no engañan a nadie.

A Francisco Marhuenda le aburren. "Nos hemos acostumbrado a los excesos verbales y a la sobreactuación. He de reconocer que me divierten las «alertas antifascistas» de la izquierda antisistema liderada por Podemos, porque es la constatación de que son unos ignorantes. Me hubiera gustado que los ministros socialistas fueran rigurosos" y no imitaran a Podemos. Dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición.

"El criterio descalificador de la ministra -Pilar Llop, a la que se le fue la pinza el otro día - se podría aplicar a que el PSOE y Podemos hayan formado una coalición para gobernar España. Está apoyada, además, por los independentistas y los herederos de ETA. No estoy de acuerdo con cosas que dicen o defienden los dirigentes de Vox, solo un necio o un ignorante puede estar en contra de todo, pero no he encontrado nada que merezca una reprobación legal. Es algo que sabe muy bien la magistrada Llop". Como tu dices, sobreactuación pura y dura. Si se creyeran lo que dicen dejarían gobernar al PP en solitario. Esa es la prueba del algodón.