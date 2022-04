Feijóo insta al PP gallego a mantener el "galleguismo integrador" y "la defensa de las lenguas cooficiales"

Tan solo unas horas después de que el próximo 21 de mayo comience en Madrid el congreso que elegirá a Isabel Díaz Ayuso como presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, Alberto Núñez Feijóo ha convocado el XVIII Congreso del PP de Galicia para elegir a su sucesor. El cónclave, en el que salvo sorpresa se elegirá a Alfonso Rueda, se celebrará los días 22 y 23 de mayo.

Una congreso que elegirá un "relevo que no va a desestabilizar la política gallega", así lo ha anunciado Feijóo este lunes presidiendo la reunión de la Junta Directiva del PP de Galicia en donde ha pedido a los suyos que "no abandonen el galleguismo integrador que hemos practicado y seguiremos practicando. Os puedo asegurar que la dirección nacional del partido no os lo va a impedir".

Tras ello, ha continuado pidiendo a los miembros del PP de Galicia que "no abandonen la cordialidad con la que usamos y defendemos las lenguas cooficiales en Galicia. Os puedo asegurar que la dirección nacional del partido no os lo va a impedir". "Haced política nacional desde la política autonómica porque sois un gobierno del Estado, un gobierno de una comunidad autónoma y de un Estado que junto con el gobierno central tiene el gobierno de las CCAA que lo integran y de los ayuntamientos", ha añadido.

"El faro de la estabilidad en la política"

"Comienza una nueva etapa y si pudiera pediros algo es que sigáis siendo el faro de la estabilidad en la política. La política puede hacerse de otra forma", ha asegurado en otro de los momentos de su discurso.

Una intervención que ha sido muy crítica con Sánchez: "España vive momentos de zozobra y el Gobierno actual hace por perpetuarla", ha aseverado tras resaltar la "habilidad por crear problemas" del Ejecutivo. "Si el PP estuviera en el Gobierno, cuatro de cada cinco españoles pagarían menos IRPF desde enero de este año", ha sentenciado.

"En vez de gobernar, se discute y se pelea, y retrasan las soluciones a las problemas más graves", ha añadido. "Los españoles no merecen tanta dejadez y tanta soberbia", ha dicho respecto de Sánchez y de la vicepresidenta del Gobierno, la también gallega Yolanda Díaz. "Por eso vamos a remitir una propuesta al Gobierno para aliviar la carga fiscal", ha explicado Feijóo. "Lo haremos tras contrastar nuestras propuestas con los agentes sociales". Un encuentro que será este martes y que impedirá que Feijóo asista a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco.