La Generalidad catalana relanza su "política exterior" a favor de la independencia

El cambio de criterio de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas sobre la denominada "política exterior" de la Generalidad catalana ha dado pie a que la coalición del Govern proyecte el relanzamiento de sus campañas internacionales de descrédito de España y en favor del separatismo. La semana pasada hacía público la citada Fiscalía una reducción de la fianza por la causa de la difusión internacional del golpe de Estado de los cinco millones de euros que se pedían a los encausados a poco más de dos. Según el nuevo fiscal, el gasto en el extranjero para fines golpistas quedaría amparado por la "libertad de opinión" y no todos los viajes al extranjero de políticos de la Generalidad tenían como objetivo la propaganda del "Procés".

Dado el nuevo contexto en el Tribunal de Cuentas, la consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto, Victòria Alsina, ha anunciado que se remodelarán los estatutos del Diplocat para reforzar su financiación pública, se aprobará el próximo mes el decreto para abrir seis nuevas oficinas en Andorra, Dakar, Pretoria, Brasilia, Tokio y Seúl y antes del verano se llevará a cabo una gira internacional por Austria, Eslovaquia, Senegal, Marruecos, Portugal y Canadá "con una agenda política muy completa", según ha declarado Alsina a Europa Press.

La consejera, de la cuota de Junts per Catalunya (JxCat), considera que no ha caído el interés en el extranjero por la situación política catalana y niega que el "Procés" haya cerrado puertas a los representantes de la administración autonómica. Señala también que las seis nuevas "embajadas" son parte de una "primera ronda". La crisis económica no arredra a la Generalidad, cuyos planes no pasan precisamente por contener el gasto en propaganda internacional.