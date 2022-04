El PSOE entra en pánico también en el mundo rural: sus votantes se van a Vox y no son "señoritos"

El Mundo

"Feijóo agita al PSOE al proponer que gobierne quien más votos tenga". "Pedro Sánchez se apresura a rechazar una iniciativa bien vista por algunos barones de su partido". Otra vez a vueltas con esa chorrada que no llega a ningún sitio.

Y es que Sánchez está de gira mediática. Los linces de sus asesores le han dicho que tiene que salir mucho en la tele, que la gente le quiere mucho y está deseando verle. Es lo que tiene no pisar la calle. Dice El Mundo que "a estas alturas de sanchismo habría que ser muy ingenuo para concluir que las apariciones televisivas del presidente responden a motivos ajenos a la propaganda electoral". Ayer estuvo con su admiradora Susana Griso. Se debe a la "preocupación por el efecto Feijóo que recogen todas las encuestas del país". Y nos piensan someter a la tortura de ver a Sánchez a todas horas.

"La crisis económica derivada del alza inflacionaria, unida a la rápida consolidación de la alternativa liderada por el PP tras la traumática salida de Casado -contra quien este Gobierno vivía mejor-, han encendido todas las alarmas en La Moncloa. De modo que se aplican a la tarea de tratar de desgastar al presidente del PP" y han decidido hacerlo poniéndonos la jeta del embustero que nos gobierna con ultraizquierda, etarras y golpistas a todas horas en la tele.

"Sánchez aprovechó el escaparate para arremeter contra el PP, tratando de desempolvar el argumento de la corrupción al hilo de informaciones sobre el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid que no se han sustanciado en la imputación de responsables políticos, por contraste con la delicada situación de Mónica Oltra o Ada Colau". Es el cabecilla de la cacería que han montado las hienas de la izquierda política y mediática contra Almeida, mientras protegen a la cómplice de un violador de niñas porque era su marido.





Jorge Bustos comenta desembozo de Sánchez. "Nadie ignora que buena parte de su carrera se la debe a su jeta, en el sentido físico y en el metafórico. Pero a Sánchez no le ha venido mal la mascarilla porque es un señor que miente mucho y sin embargo sigue mintiendo fatal. Cuando miente en el Congreso se le crispa el maxilar y lo delata, y en ese trance la mascarilla le favorecía mucho. Si la letra del decreto convalida el Congreso como oficina mal ventilada, Sánchez acabará la legislatura más tranquilo, creyéndonos ajenos a su bruxismo cuando insiste en que el coste de la vida de los españoles no ha subido... descontando la inflación". Más cara que espalda.





El País





"Millones de trabajadores aún no saben si llevarán mascarillas en sus empresas desde el miércoles". Seguro que no han podido dormir esta noche. Menudo problemón. "Alerta en el PSOE por la fuga de votos a Vox en las zonas rurales". Un poco tarde para alertarse. "Vox nos está quitando votos. Es un discurso muy sencillo pero efectivo: dice lo que la gente quiere oír", corrobora un alto cargo de Aragón". Hombre, defienden su modo de vida, no como el pijerío progre que solo ha pisado el campo para ir a una casita rural con chimenea.

"La amenaza ha desatado las alarmas en Ferraz y La Moncloa ante la inminencia de las elecciones andaluzas que, según todos los pronósticos, serán en junio. A diferencia de Castilla y León, donde los votantes de izquierdas se concentran en las ciudades, la fuerza del PSOE en su principal granero de votos está en el campo". ¿Y qué esperaban? Leyes contra la caza, protegiendo a los lobos, atacando a los ganaderos, a los agricultores, a los toros. Pues les han mandado a tomar viento.

El País admite que la manifestación de Madrid "no se limitó a una manifestación de "señoritos", como dijo Óscar Puente y otros dirigentes socialistas para insultar a los manifestantes. "Cientos de cazadores con carnet del PSOE, según admiten fuentes del partido, acudieron a la convocatoria en Madrid, para la que el sector facilitó el transporte en 1.400 autobuses". Y si tienen carné del PSOE no pueden ser señoritos.

Editorial las violaciones masivas en Ucrania denunciadas por Sandra León en Libertad Digital.

"Reunir pruebas de las agresiones sexuales cometidas, como ya han empezado a hacer la Fiscalía ucrania y el Tribunal Penal Internacional, es una tarea imprescindible para que los responsables tengan que rendir algún día cuentas". "Solo cuando cesen los combates en Ucrania se conocerá el alcance real de este tipo de violencia. Eso es lo que sucedió en la guerra de los Balcanes , cuando una misión de investigación de la Unión Europea concluyó que más de 20.000 mujeres y niñas habían sido violadas por soldados serbios durante la guerra. Los agresores tienen que tener claro que ninguna de estas violencias puede quedar sin castigo". Mira, Pepa, por una vez estamos de acuerdo.

ABC

"Sánchez admite por fin que España crecerá menos de lo que el Gobierno había previsto". "Al fin Pedro Sánchez dijo algo creíble", destaca el editorial. "solo cuando Europa ha exigido realismo a Sánchez es cuando ha rectificado porque los fondos europeos están en juego. Aun así habló de «crecimiento robusto» para España. No es cierto. Y también se reafirmó en su pertinaz error de no rebajar impuestos en plena fase inflacionista". Que no eran un proyecto de país, soltó, y se quedó tan ancho. Lo malo es que la Griso no le dijo que hiciera el favor de no tomar a su audiencia por gillipollas.



Isabel San Sebastián dice que "el presidente del Gobierno es incapaz de lidiar el formidable morlaco que está arruinando a los españoles y en lugar de pedir ayuda o reconocer su impotencia marchándose a casa, se esconde tras el burladero de Vox". Sí, es muy cansino.

"Lo cierto y verdad es que el partido de Abascal podrá gustar más o menos, pero cumple todos los requisitos legales, acata la Constitución y no cuenta entre sus líderes con ningún delincuente, lo cual es más de lo que puede decirse de los socios preferentes de Sánchez, entre los cuales destacan sediciosos, terroristas y otras gentes de mal vivir". Y no te olvides de los podemitas condenados por su violencia extrema.

"Vox no es nuestro problema". Al margen de la que tenemos encima por la parte económica, "nuestro problema son las mentiras de Sánchez y sus trampantojos. Su negativa a escuchar a nadie que no forme parte de su coro de palmeros. Esa soberbia propia del mediocre que persevera en el error hasta caer en el abismo al que nos arrastra a todos". Ya, pero él no caerá en el abismo. Cuando le echemos de Moncloa cobrará un sueldo para toda la vida y vivirá como un marajá mientras nos ha arruinado a todos.

La Razón

"Feijóo remitirá a Sánchez un plan de gran coalición en la sombra". Eso sí que es una broma. A Sánchez no le interesa ningún acuerdo con el PP, salvo el del CGPJ. A él le mola el espacio de Yolanda, vete tu a saber qué es eso. Ganas de perder el tiempo, Feijóo.

Iñaki Zaragüeta dice que "la obscenidad (falta de pudor y recato, según la RAE) se suma a la mentira como característica de nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez". A Zaragüeta le ha indignado que llame centroizquierda a "los comunistas de Podemos, los independentistas que quieren lo peor para España como ERC y los filoetarras, además de comunistas, de Bildu, que siguen homenajeando a los asesinos y mofándose de las víctimas". Sí, son claramente ultraradicales. "Reconozco que nuestro presidente está dotado especialmente para la publicidad. Su problema es que por más publicidad que se haga, cada día es menos creíble". Ya no hay cada día menos. No tiene ninguna credibilidad, nadie le cree una palabra de lo que dice.

Marhuenda es la única excepción. Tiene a Sánchez en un pedestal. "Se mostró cordial y próximo, usó un tono didáctico y desplegó esa capacidad empática que le funciona muy bien". La verdad, Marhu, eres el único que le encuentra empatía a Sánchez. "Es un grave error menospreciarlo, porque es muy listo, tiene oficio y se sienta en La Moncloa que es la mayor máquina de propaganda de nuestro país. Es algo que han comprobado todos sus inquilinos, hasta que las cosas se les tuercen". Marhu, la gente cuando ve a Sánchez apaga el televisor.

"En el manipulado imaginario del presidente han desaparecido Podemos, los independentistas y los herederos de ETA. Estos aliados tan poco recomendables han sido sustituidos por un concepto ideológicamente difuso llamado Yolanda. Es la vieja lucha entre el bien y el mal, Dios y el diablo o el progreso frente a la involución. Es un argumento inconsistente y absurdo, pero no hay que olvidar que solo busca movilizar a la izquierda. La verdad o el rigor no importan". Sánchez se puede inventar la realidad que quiera. Lo que hay es lo que hay.

Abel Hernández cree que "está rodeado de una amplia corte de propagandistas y halagadores, que hacen su trabajo con gran dedicación. Le han convencido de que él representa el dique para impedir que la ultraderecha se apodere de todo, una vez comprobado que el PP está dispuesto a gobernar con los de Vox". Y le han sacado a pasear por las teles. Que salga a la calle, que verá lo que hay.