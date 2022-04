Aragonès acusa al CNI del supuesto espionaje masivo a los independentistas

El presidente de la Generalidad catalana, Pere Aragonès, ha asegurado este miércoles que existen "evidencias claras" de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es el responsable del jaqueo de los teléfonos móviles de una sesenta personas vinculadas con el independentismo, entre ellos los cuatro últimos presidentes de la administración autonómica. Aragonès basa su acusación en que el programa informático que habría infectado los dispositivos está en poder del CNI. "Tienen el programa y tienen el móvil", ha dicho Aragonès.

El dirigente de ERC ha explicado en la emisora del conde de Godó, Rac 1, que el consejero de Interior de la Generalidad, Joan Ignasi Elena, se puso en contacto con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien desmintió que la Policía Nacional o la Guardia Civil dispusieran del programa "Pegasus", que suministra la empres israelí "NSO Group". Sin embargo, añade Aragonès, nadie del ministerio de Defensa ha desmentido que el CNI tenga el programa.

Eso es suficiente, a juicio de Aragonès, para señalar a los servicios de inteligencia del supuesto espionaje, consistente en la introducción de un programa a través de mensajes de texto que redirigen a enlaces que al pulsarlos descargan el malware en los dispositivos. El independentismo da como hechos probados que Defensa habría comprado el sistema y lo habría utilizado para "desnudar" a los dirigentes del proceso separatista.

Aduce un reportaje de la revista The New Yorker firmado por Ronan Farrow, hijo de Woody Allen y Mia Farrow, que recoge una investigación de un departamento de la Universidad de Toronto, The Citizen Lab sobre ese supuesto espionaje masivo sobre los independentistas. Aragonès asume que la tecnología de "NSO Group" sólo está al alcance de los Estados por la política de ventas de dicha empresa y que, por tanto, sólo el Gobierno está en disposición de haber cometido el jaqueo.

Alianza con Bildu

En la entrevista en la citada radio, Aragonès ha amenazado a Pedro Sánchez con retirarle el apoyo parlamentario si no acomete una investigación y depura responsabilidades en el ministerio de Defensa. También ha anunciado una estrategia conjunta de los partidos independentistas, incluido Bildu, para forzar una comisión en el Congreso y una investigación formal.

Aragonès se balancea entre un discurso duro y el mantenimiento de algunos puentes con el Gobierno. La consigna es no dar por desmantelada la mesa de diálogo porque se pretende enarbolar en la campaña internacional del asunto que el separatismo apuesta por el diálogo mientras sus dirigentes son espiados por el Gobierno de España, todo ello presuntamente. Aragonès ha llegado a declarar que "España no es una democracia" y que no se respetan los derechos de los "disidentes". La estrategia cuenta con el apoyo de Podemos, que considera probadas las acusaciones sobre una supuesta implicación de los servicios secretos en un presunto espionaje.