"Las hembras del gineceo morado fueron libres para meterse en la alcoba del sultán"

"Feijóo plantea un alivio fiscal a rentas inferiores a 40.000 euros". Pero Feijóo, eso no es un proyecto de país, que no te enteras, hijo. Se habla mucho de su absurda e infantil ausencia ayer en la investidura de Mañueco. Santiago González dice que "el efecto que lleva su nombre no crecerá tanto como para darle una mayoría absoluta, cuando quiera que el psicópata de la Moncloa convoque los comicios. Por mucho que retrase el lance, ahí estará esperándolo el PSOE, para recordarle su apoyo a la investidura y el Gobierno de coalición que ayer arrancaba la legislatura". Vamos, que además de absurdo e infantil, inútil. "Algún día necesitará pactar con Vox para gobernar y más le valdría haber resuelto los prolegómenos". Y suponemos que no cometerá el error de Sánchez de prometer que no pactará con Vox.

"Debe considerar Feijóo que deshacerse de Pedro Sánchez es la primera urgencia de la democracia española y que, incluso desde un punto de vista estrictamente partidario, le conviene romper tantos y tan estúpidos prejuicios. De otra manera fortalecerá a sus necesarios aliados". Es como hacer propios los argumentos de la izquierda. Que aprenda de Sánchez, que en lugar de renegar de sus pactos, halaga a Bildu, mima a los golpistas y exhibe el "espacio" de la comunista Yolanda Díaz.

Editorial sobre la corrupción en el fútbol. "Una cosa es que el fútbol sea también un negocio, que no vamos a descubrirlo ahora, y otra muy distinta que ese negocio lo cierren de forma opaca, prevaliéndose de su posición de privilegio, el presidente de la Federación y el capitán en activo del Barça, cuya intervención evidencia un más que probable conflicto de intereses".

"Por supuesto, será la Justicia la que deba determinar si Rubiales y Piqué han incurrido en incompatibilidades castigadas por la ley. Pero cabe extraer ya conclusiones de carácter moral, político y estético". "El asunto, en fin, presenta aspectos turbios desde cualquier ángulo que se examine, máxime tratándose de la Supercopa de España, es decir, de la imagen global de nuestro país".

Federico Jiménez Losantos cree que el problema está en los árbitros. "La clave del negocio es que del presidente de esa federación deportiva dependen los árbitros que deben garantizar la limpieza de la competición, aplicando un reglamento y no interpretándolo a capricho con perjuicio del club que puede perder partido, categoría y desaparecer". "La corrupción institucional, con raíz en Barcelona, lo impregna todo. Piqué debería ser expulsado de la Liga, el Barça sancionado por los apaños de su capitán con el jefe de los árbitros, el Andorra expulsado de la competición, y Rubiales, previa dimisión y juicio, caminito de Jerez".

El País

"España se quita la mascarilla". Fin del martirio a medias. "La mayoría de los españoles cree que es pronto para retirar las mascarillas en interiores y la seguirá llevando". Genial, que hagan uso de su libertad. Debería ser así también en los medios de transporte públicos, que se la ponga el que quiera, no es obligatorio quitársela.

Le dedica mucho espacio a las noticias del espionaje a los golpistas. "El Gobierno ofrece diálogo pero el Govern lo congela por el espionaje de Pegasus". "El independentismo catalán anuncia en Bruselas querellas por el ciberespionaje de Pegasus". "El CNI pidió comprar el sistema Pegasus para espiar en el extranjero". En el editorial, Pepa Bueno se pone en modo Aragonès. "El Gobierno debe ofrecer explicaciones sobre la vulneración de derechos fundamentales a líderes independentistas". Pero no exige que los independentistas respeten los derechos fundamentales de los catalanes a estudiar en español.

"El Gobierno valenciano cierra filas ante las causas judiciales que afectan a Puig y Oltra". Vaya, la izquierda está muy preocupada por las mascarillas de Madrid, pero la corrupción del presidente valenciano, pelillos a la mar. Oltra es otra cosa, eso es peor que la corrupción. Que una tipa que encubrió la violación de una niña porque el violador era su marido sea vicepresidenta de una comunidad autónoma es de una indecencia abrumadora. Y que Sánchez no dijera ni pío en la entrevista en Antena 3, un escándalo. Y que Griso no le preguntara específicamente por ello habla por sí solo de la profesionalidad de la periodista. Porque de las mascarillas sí habló. No de las suyas, claro.

ABC

"Feijóo marca su agenda para no coincidir con Abascal". "Feijóo reta a Sánchez y a Vox al abrirse a los agentes sociales". Que se ande con cuidado Feijóo no vaya a ser que a quien esté retando sea a sus votantes. El editorial le da una de cal y otra de arena. "Es comprensible la estrategia del presidente del PP de ensanchar la base de sus votantes por el centro, y así lo hizo ayer apuntándose un tanto en Génova reuniéndose con la patronal y los sindicatos. Eso le da la imagen dialogante que siempre le caracterizó". Vamos a ver, no creo que haya un solo votante de centro, de izquierdas, de derechas, o mediopensionista que crea que el PP va a poder gobernar sin Vox.

"Sin embargo, esgrimir motivos de agenda para eludir la fotografía que sí se hicieron Ayuso y Rajoy con Abascal en Valladolid no es convincente. Es obvio que Feijóo preferiría gobernar en solitario si ganase las elecciones, y no junto a Vox. Pero a día de hoy, también es una realidad que son dos partidos condenados a entenderse". Mientras Sánchez presume de sus pactos con terroristas como Otegi o golpistas como Junqueras, ambos expresidiarios, Feijóo se hace el loco con Abascal, que, que se sepa, no ha cometido ningún delito.

"A estas alturas da igual la utilización que pueda hacer Sánchez de más ‘fotos de Colón’ porque su teoría del miedo a la derecha ya no es eficaz. Feijóo pudo ir y no fue. Pero si lo decidió así, fue deliberado y no por motivos de agenda". Eso, al menos que no intente tomar el pelo al personal. Eso sienta muy mal.

Jesús Lillo habla de las cosas de Carmen Calvo. "Pactar con Vox roza la inconstitucionalidad, por machista. Pactar con todos y cada uno de los partidos que dan por superada y finiquitada la Carta Magna, en cambio, se ajusta a Derecho. Con Unidas Podemos, porque las hembras del gineceo morado fueron libres para meterse en la alcoba del sultán; con ERC, porque sus cabecillas se limitaron a dar un golpe de Estado, que es masculino, y no una patada a la matria, y con EH Bildu porque apenas un 7 por ciento de los más de 800 asesinados por ETA fueron mujeres. En la Constitución que reescribe la profesora Calvo, los pactos que sella el PSOE son impecables". Al menos los defienden, no como Feijóo, a quien tienen que defendérselos los demás.

La Razón

"Feijóo resetea toda la herencia de Casado". La herencia de Casado fue dejar a su partido hecho unos zorros y a Ayuso a los pies de los caballos de las hienas de la izquierda. "Abrirá la negociación sobre el CGPJ desde cero. Rectifica la política de oposición en Bruselas contra el reparto de fondos. Recupera el diálogo social". La verdad, no acierto a comprender qué pueden aportar al PP el de CCOO, al que el eterno pañuelo le sienta como a un santo dos pistolas, y el de UGT.

Vicente Vallés dice que "Feijóo quería evitar el estigma que persiguió a Casado durante sus años al frente del PP: la foto de Colón". Eso fue en la prehistoria, Vallés. De sus protagonistas ya solo queda Abascal, y no deja de crecer. Por aquel entonces, Sánchez aún no había gobernado, ni había pactado con Podemos, Bildu y ERC. Estamos varias pantallas más allá, como dicen ahora.

"De momento, el presidente popular no tiene ninguna foto coprotagonizada por Vox, que pueda ser utilizada como arma de destrucción política masiva por sus rivales de la izquierda". Pero vamos a ver, Vallés, al margen de las encuestas, ¿te has fijado en los resultados de las elecciones en Madrid y Castilla y León? ¿Hay alguna razón que te haga pensar que los votantes huyen de Vox?

Pero es que Vallés piensa de Vox lo mismo que Carmen Calvo. "Que el PSOE haya hecho lo mismo con Podemos y que, incluso, se apoye en partidos cuya compañía es tan indeseable como Esquerra Republicana y Bildu, no convierte en justificable que el PP se coaligue con Vox". Parece que Vallés prefiere un eterno gobierno de Sánchez con Podemos, Bildu y ERC.

"Juanma Moreno medita la ‘vía Ayuso’ y convocar elecciones entre semana en junio". La de vueltas que le está dando el andaluz. Yo que él consultaba con la bruja Lola, es lo único que le queda.