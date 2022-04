El ICO, al rescate del negocio hotelero de los Aragonès con más de siete millones de euros

Tratar de tumbar al Estado no es incompatible con beneficiarse de ese mismo Estado, según la perspectiva separatista. La retórica de todos los dirigentes separatistas coincide en señalar que España no es una democracia sino un Estado autoritario y represor cuya último acto contra el independentismo ha sido piratear los teléfonos móviles de más de medio centenar de dirigentes. Para Pere Aragonès, el presidente de la Generalidad, no hay duda. Los servicios secretos a las órdenes del Gobierno de Rajoy primero y de Sánchez después ordenaron jaquear los móviles con un programa adquirido a una empresa israelí de dudosa reputación.

Pero el supuesto espionaje no es la última hora alrededor de los líderes independentistas. El diario Crónica Global ha desvelado este sábado que el padre y los tíos del presidente de la Generalidad han conseguido 7,1 millones de euros del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para hacer frente a las dificultades financieras por las que atraviesan sus siete establecimientos hoteleros repartidos por el litoral catalán. Hasta nueve créditos ha concedido el Gobierno de Pedro Sánchez a la cadena "Golden Hotels & Experience".

Así y según el referido digital, cinco empresas de Pere, Josep y Enric Aragonès Poch solicitaron los créditos entre 2020 y 2021 y la primera entrega la recibieron el 3 de abril de 2020, al poco de estallar la pandemia que obligó a cesar la actividad hotelera. Las empresas son Montara, Bentar, Prohoteles Salou, Prohoteles y Residencial Port Salou. Los Aragonès son propietarios de siete hoteles de playa, desde Tossa de Mar a Salou. Cuentan con 1.930 habitaciones y más de trescientos empleados.

"Amnistía" de Rajoy

Pero los Aragonès no sólo han conseguido beneficios del Gobierno de Pedro Sánchez, sostenido por el partido de su hijo y sobrino, el presidente de la Generalidad. En 2013 se acogieron a una amnistía fiscal decretada por el Gobierno de Rajoy para repatriar de las Antillas Holandesas la sociedad que dirigía su negocio hotelero. Era la época en la que el joven Pere Aragonès despuntaba en ERC al grito de "España nos roba"