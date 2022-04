El PP esperará al jueves para ver si Sánchez contacta con ellos antes de decidir su voto en el decreto de la guerra

A pesar de que desde el Gobierno y el PSOE han "despreciado" el plan económico remitido por Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez con medidas para tratar de paliar la crisis que vive España, en el PP se dan de plazo hasta el jueves para decidir su voto en el decreto ley con el plan de respuesta económica a la guerra de Ucrania.

Es decir, si el Ejecutivo les llama antes del jueves para hablar de sus medidas y aceptar algunas de ellas, lo apoyarán. En el caso contrario, tendrán que decidir si se abstienen o votan no. El responsable económico del PP, Juan Bravo, ha ofrecido una rueda de prensa en Génova este lunes tras la reunión del Comité de Dirección de los populares en la que ha emplazado al Gobierno a negociar antes del día 28 ese documento sobre medidas fiscales.

En su comparecencia, ha criticado que el Ejecutivo haya "encontrado tiempo para hablar con ERC pero no con nosotros", en referencia a la cita que mantuvieron de urgencia este domingo el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la consejera de Presidencia de la Generalidad, Laura Vilagrà, para dar explicaciones a los separatistas sobre el sistema Pegasus.

"No es creíble que no haya ninguna propuesta de nuestro documento que no se pueda aplicar", ha denunciado el vicesecretario de Economía, tras explicar que, por ahora, el PSOE no les ha trasladado ninguna comunicación sobre qué les parece bien o mal del plan enviado por Feijóo a La Moncloa. "Estamos abiertos a negociar", ha señalado Bravo.