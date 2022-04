El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a dar un paso más en su lucha contra la reforma educativa del Gobierno de Pedro Sánchez. Si hace unas semanas anunciaba la inclusión de Filosofía en 4º de la ESO y el estudio cronológico de la Historia, este lunes se conoció que mantendrá los principales hechos históricos desde la antigüedad hasta nuestros días y las calificaciones numéricas en el boletín de notas que se envía a los padres, pero no en las actas de evaluación, que son los documentos oficiales, según señalan a Libertad Digital fuentes de la consejería de Educación, ya que la normativa gubernamental lo impide.

Y es que el departamento que dirige Pilar Alegría ha quitado las notas numéricas, las matrículas de honor y las menciones honoríficas en Primaria y la ESO, aunque las ha dejado en Bachillerato. Se puntuará a los alumnos con: Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente, pero sin poner un coeficiente.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid también permitirá pasar de curso con suspensos, pero recomienda a los profesores que esto no suceda si las materias suspensas son de forma simultánea Lengua y Matemáticas.

"Para facilitar la toma de decisiones sobre la promoción de los alumnos por parte de los equipos docentes, estos podrán tomar en consideración que un alumno repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias. Asimismo, con idéntica finalidad, de forma excepcional, podrán decidir la promoción de un alumno con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y Matemáticas, b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica".

Además, el borrador del decreto madrileño añade que "las decisiones del equipo docente sobre promoción o titulación del alumno se adoptarán por mayoría cualificada de dos tercios, previa deliberación, de la que se dejará constancia en acta. Las demás decisiones serán adoptadas por consenso y, si ello no fuera posible, se adoptará el criterio de la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los miembros que integran el equipo docente del alumno". Algo que tampoco aparece en el currículo estatal y que según señalan a El Mundo desde el Ministerio están en contra pues "no se puede limitar la autonomía y la capacidad de los docentes".

El Gobierno se ha propuesto destrozar la educación pública en España. El camino a deshacer es enorme, pero nos comprometemos a enmendarlo.https://t.co/LkRtbp7bpl — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 25, 2022

Alegría amenaza a Ayuso con llevarlo a la Justicia

Desde el Ministerio de Educación han señalado a algunos medios que estos cambios no los puede llevar a cabo la Comunidad de Madrid y que si se acaba aprobando su decreto lo llevarán a la Justicia. Pilar Alegría ya advirtió el pasado viernes de que "no se puede contravenir una ley aprobada en el Congreso de los Diputados. Si hay alguna cuestión que contraviene, el Gobierno actuará". Se refiere a aquellos aspectos más ‘técnicos’, como el hecho de incluir calificaciones numéricas u obligar a repetir a un alumno que suspenda Matemáticas y Lengua. Pero también a lo que tiene que ver con el párrafo anterior, sobre la necesidad de que las decisiones sobre si un alumno promociona de curso o no deben ser tomadas por "mayoría cualificada de dos tercios".

Pero desde la Comunidad de Madrid insisten en que esos cambios en los aspectos más técnicos en ningún caso serán obligatorios y que son recomendaciones al profesorado. Conocen los límites legales y serán respetuosos con ellos. "Consideramos que todo lo que se ha incluido en nuestro borrador de decreto está dentro de la normativa y dentro de nuestras competencias". No es recomendación, no obstante, el proceso deliberativo del profesorado.

Ahora, este borrador del departamento que dirige Enrique Ossorio tiene que dar una serie de pasos: primero es enviado al Consejo Escolar; tiene que contar con los informes de las distintas consejerías; también con un informe jurídico; a continuación pasa por un periodo de audiencia pública y, por último, se envía al Consejo de Gobierno para su aprobación. Confían en tenerlo a finales de junio-principios de julio, pero la tardanza del Gobierno de Sánchez en publicar el suyo ha hecho retrasar los plazos.

El Gobierno, contra el distrito único madrileño

No es la primera vez que el Gobierno de Sánchez actúa contra la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Ya lo hizo con lo que tiene que ver con el distrito único madrileño, por el que los padres pueden matricular a sus hijos en cualquier centro aunque esté lejos de su domicilio. El Ministerio de Pilar Alegría le envió un requerimiento (paso previo a acudir a los tribunales) al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para advertirle de que habría incurrido en "un incumplimiento de normativa estatal básica" sobre admisión de alumnos. El Gobierno quiere que tengan más puntos para entrar en un colegio aquellos alumnos que viven cerca del mismo.

Fuentes de la consejería señalan a LD que ya contestaron al requerimiento del Ministerio sin que por el momento hayan vuelto a tener noticias.

El término "socioafectivo" para las Matemáticas

Isabel Díaz Ayuso se pronunció este martes desde el municipio de Tielmes sobre sus cambios educativos al ser preguntada por ello. La presidenta madrileña recordó que para su Ejecutivo "la educación es fundamental" porque "es el verdadero ascensor social por el que cualquier familia, independientemente del nivel adquisitivo que tenga, puede permitirse que sus niños y sus jóvenes alcancen todas las metas en el futuro".

"Consideramos que la vida no es fácil, que nadie te regala nada y que, por todo ello, queremos que las nuevas generaciones estén bien preparadas, bien formadas ante las dificultades, la adversidad…", señaló Ayuso. "Y esto es necesario que sea gracias a una educación pública que cuenta con las notas, que reconoce el esfuerzo, que ayuda al que se queda atrás, porque cada profesor conoce exactamente cómo están los alumnos, que se premia al que más se esfuerza y al que llega más lejos".

Así, la jefa del Ejecutivo regional defendió "recuperar las notas numéricas" y añadió que su Gobierno cree que es necesario que haya un límite de suspensos. "Si el papel no vale nada o si los títulos no valen nada, ¿de que valdrá entonces todo el esfuerzo?".

Asimismo, Ayuso sacó pecho por haber recuperado como optativa la asignatura de Filosofía en 4º de la ESO, después de que haya sido borrada por el Ministerio para ese curso. "Y para nosotros los contenidos en Historia son muy importantes y su cronología y, por supuesto las Matemáticas en perspectiva de género, estás última ocurrencia, es evidente que aporta bien poco".

Y es que lo que también ha hecho la consejería de Ossorio, porque entra dentro de las competencias que tienen las comunidades autónomas (el 50% del currículo puede ser diseñado por las autonomías que tienen lengua cooficial; el 40% las demás) es suprimir términos como ‘ecofeminismo’, ‘perspectiva de género’, ‘ecosocial’ o ‘ecodependencia’. El sentido ‘socioafectivo’ de las Matemáticas tampoco aparece.