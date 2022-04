El PP vuelve a las andadas contra Vox: "Andalucía es la joya a salvaguardar"

El Mundo

"El CNI señala a Sánchez por "dinamitar" su prestigio internacional". "Felipe VI hace público que su patrimonio es de 2,5 millones" y, ¡hombre, al fin! "Moreno adelanta las elecciones reforzado por el efecto Feijoóo". El 19 de junio.

Editorial dedicado a los espiaditos. "Los independentistas han orquestado una campaña de victimismo especialmente teatral" de esas que se les dan tan bien. Sánchez ha comprado el relato del secesionismo y ha enviado a Barcelona a su ministro plenipotenciario -Félix Bolaños- para tratar de apagar el fuego, no vaya a ser que ERC cumpla su amenaza esta vez y liquide la viabilidad de la legislatura, empezando por el decisivo decreto económico que se vota el jueves". Pero cuando un indepe encuentra un motivo para hacerse la víctima se aferra como una garrapata.

Eduardo Álvarez alaba la decisión del Rey. "El estriptis económico protagonizado este lunes por Felipe VI le honra, contribuye a la mejora del imprescindible ejercicio de transparencia que debe caracterizar a la Corona y marca un antes y un después en la institución que encarna". "Conviene subrayar que Don Felipe ha dado este paso de un modo voluntario y por convicción personal". "Todas las crisis son siempre, dice el proverbio chino, una oportunidad. A la fuerza ahorcan. Felipe VI se ve obligado a transitar esta vereda hacia la ejemplaridad más escrupulosa para enterrar el peor legado del padre. Pero con el acierto con el que lo está haciendola Corona puede salir verdaderamente reforzada". Mal que le pese a Sánchez.

El País

"El Rey decido publicar su patrimonio: 2,5 millones de euros". Editorial sobre Le Pen. "El ascenso es innegable y la alarma está justificada en Francia y en el resto de Europa. La consecuencia más importante de su empuje es la erosión del cordón sanitario que aspira a reducir su impacto". Ay, esos cordones sanitarios que tanto le gustan a El País. "La extrema derecha continúa su peligroso avance y normalización dentro y fuera de Francia. Las quiebras sobre las que crece, tanto como la ira que las nutre, siguen ahí. Parados y obreros han votado en masa a Le Pen". Pues si la gente les vota por algo será. Lo mismo tiene algo que ver la persecución que sufren en los medios de comunicación.

Víctor Lapuente pone en cuestión la política económica de Sánchez. "Las mentes progresistas deberían saber que expandir automáticamente el gasto social (indexando todas las pensiones, cubriendo el 100% de sueldos astronómicos en bajas paternales, y otros caprichos de bienestar) es, para los ciudadanos más desafortunados, lo mismo que las conquistas de Napoleón para el pueblo llano francés: gloria hoy y miseria mañana". Que alguien le lleve las sales a Pepa, ¡un liberal en su periódico!

ABC

"El Rey hace público su patrimonio en depósitos, arte, antigüedad y joyas: 2.573.392,80 euros". Un largo editorial canta las alabanzas de la ejemplaridad del Rey. "Al revelar su patrimonio, el Rey no solo reafirma su compromiso personal con la transparencia sino que lo institucionaliza al convertirlo en obligatorio por ley". Genial, nos alegramos.

El segundo editorial va sobre Andalucía. "A nadie cogió ayer por sorpresa la confirmación del adelanto electoral con que venía amagando Juanma Moreno". Amagando durante meses.

"Los populares tratan de asestar en las urnas un nuevo golpe al sanchismo, debilitado tras una larga secuencia de elecciones regionales en la que se ha abonado a la derrota. Moreno sale a ganar y a gobernar en solitario, con mejores previsiones que las que precipitaron el fin de su predecesora, pero con la incertidumbre del resultado que obtenga Vox, pieza necesaria y legítima para la construcción, fuera de Andalucía, de una alternativa a Sánchez". Puede que la adhesión de Vox a Le Pen le haya venido de perlas a Moreno Bonilla.

Dice Isabel San Sebastián que "PP y Vox son hoy por hoy dos partidos complementarios que se necesitan mutuamente. Uno aporta experiencia, solvencia, moderación e implantación a gran escala. El otro contribuye al tándem con la frescura de una formación nueva, ajena al desgaste inevitable que trae consigo el ejercicio del poder, y la disposición a abrazar públicamente ciertas creencias prohibidas por la censura de la inquisición biempensante. Opiniones discutibles, como lo son todas, que anidan no obstante en una parte significativa de la sociedad española y resultan legítimas en tanto en cuanto respetan el marco legal vigente, a diferencia de las sostenidas por los socios de Pedro Sánchez". Ya, también convendría que dejaran de cometer estupideces como irse a adorar a Le Pen. ¿Está Vox con Putin como lo está Le Pen? ¿Quiere salir de la UE como quiere Le Pen?

"Si el PP juega bien sus cartas, si acepta con naturalidad una alianza inevitable y recupera su antigua identidad ideológica, puede acabar utilizando en su beneficio al rival que le disputa el espacio a su derecha. En caso contrario, si persiste en renegar de lo que fue, tal vez sean los de Abascal quienes se lleven el gato al agua". Pues lo dicho, que Abascal deje de hacer tonterías y no ponga las cosas más difíciles.

La Razón

"El Rey hace público un patrimonio personal de más de 2,5 millones de euros". "Los esfuerzos del Rey en pos de la transparencia y la ejemplaridad de la institución en todos sus actos y disposiciones se han convertido en un rasgo distintivo del que la nación puede sentirse orgullosa. Han sido notorias y determinantes las reformas en ese ámbito, auspiciadas por la voluntad y la convicción de quien como Don Felipe ha respondido desde el primer día del reinado a su función constitucional y a su compromiso con los españoles. En ese anhelo de excelencia, la fiscalización estricta de las partidas presupuestarias ha sido y es una exigencia. También la de sus obligaciones fiscales. Y por eso ha decidido hacer público su patrimonio personal que asciende a 2,5 millones de euros, procedente de las retribuciones recibidas en los últimos 25 años", dice el editorial.

Carmen Morodo explica la estrategia de Moreno Bonilla. "Objetivo del PP andaluz: sumar más escaños que PSOE y UP. Será la frontera para vetar la coalición con Vox en las elecciones del 19-J". Hombre, es que si no suman más que PSOE y UP no van a gobernar.

"El PP de Feijóo pretende marcar unas nuevas reglas en la relación con Vox". "El reto de los populares en estas elecciones no es mantener el gobierno, que lo dan por hecho atendiendo a las encuestas, sino conseguir una suma de escaños superior a la del PSOE y Podemos". Vamos, un Ayuso.

"Para el equipo de Feijóo y para el equipo andaluz, que lidera Juan Manuel Moreno, ésta es la línea roja que justificaría que se nieguen a pactar otro gobierno de coalición. Incluso les autoriza, creen, a forzar el pulso hasta ir a una repetición electoral si los de Santiago Abascal no cedieran en exigir cuota de gobierno a cambio de sus votos en la investidura". Ya estamos como con Castilla y León.

"El partido tiene asumido que tendrán que llegar a más acuerdos con Vox, incluso de coalición, sobre todo a nivel municipal, pero Andalucía es la joya a salvaguardar". Que Vox ensuciaría a su joya, quiere decir. Mejor no ponerse muy chulito que luego pasa lo que pasa. "Si evitan a Vox en el gobierno de la Junta, Feijóo estará más fuerte para afrontar el siguiente ciclo electoral autonómico y municipal. Si no consiguen el objetivo, incluso perdiendo el resultado dará oxígeno a Sánchez". Sí, Carmen, sí, es que la gente odia a Vox, por eso los votan y crecen y crecen. Esa es la mercancía de la izquierda que Morodo compra siempre. Lo mismo se es lo que le dicta Ferreras.

Dice Toni Bolaño que "el Gobierno de Pedro Sánchez lleva semanas en Código Rojo. La llegada de Feijóo ha provocado un tsunami en las encuestas y los números no le salen al presidente del Gobierno. Ni al PSOE, ni a la coalición, porque sin coalición no hay gobierno". Y para colmo de males, le salta el asunto de los espías. "Se ha pasado del Código Rojo al Alto Riesgo en solo unos días. Ya no es el PP quien acecha, sino que la mayoría de gobierno hace aguas por ERC, PNV, BNG y los propios socios del PSOE: Podemos". No caerá esa breva, Toni, ni ERC ni Podemos dejarán caer a Sánchez. Todo es puro teatro. Dan una lata estos indepes.