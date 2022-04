Robles niega que el CNI espiara a los independentistas y les reta a acudir a los tribunales

La sesión de control al Gobierno en el Senado ha estado marcada este martes por las acusaciones de espionaje telefónico a varios políticos independentistas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acudido a la Cámara Alta y ha negado con rotundidad que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) haya intervenido ilegalmente los teléfonos de dirigentes de formaciones políticas como EH Bildu, ERC o Junts per Catalunya.

"Estamos en un Estado de Derecho. No vale con llegar aquí y hacer insinuaciones sin tener ningún elemento de prueba", ha dicho, tras lo que ha explicado que la directora de los servicios de inteligencia españoles, Paz Esteban, comparecerá ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados para dar explicaciones ante cualquier duda que puedan tener los representantes de los partidos políticos.

Robles ha insistido hasta en tres ocasiones -a las preguntas de los senadores Josep Lluís Cleries (Junts), Gorka Elejabarrieta (EH Bildu) y Mirella Cortès (ERC)- en que se estaban realizando acusaciones "sin fundamento" y "frívolas" contra el CNI por parte de los independentistas y les ha retado a presentar una denuncia antes los tribunales, justo antes de advertirles de que la denuncia y acusación falsa son delito.

"Se lo puedo decir más alto, más claro, en castellano o en catalán. El Gobierno actúa cumpliendo escrupulosamente la legalidad", ha dicho la ministra durante una de sus intervenciones, tras la que ha puesto en duda la veracidad de las informaciones publicadas. "Yo no acostumbro a opinar lo que dicen los periódicos. No conozco el New Yorker, no sé qué fuentes utiliza, no opino sobre informes privados que no sé cuándo, quién realiza, ni por qué lo sacan ahora", ha dicho.

En este sentido, ha insistido en que no se puede "manchar el nombre de miles de personas" que trabajan para garantizar la seguridad de los españoles con "imputaciones genéricas", hablando incluso de informaciones cuyo origen se desconocido o pueden estar "teledirigidas".