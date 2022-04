Nerviosismo en el Gobierno por la falta de apoyos a su decreto: llamadas al PP a unas horas de la votación

El Gobierno se enfrenta este jueves a una de sus votaciones más decisivas: la convalidación parlamentaria del Real Decreto económico por las consecuencias de la guerra. El nerviosismo es tal en el Gobierno que el presidente, Pedro Sánchez, ha cancelado un viaje que tenía previsto a Moldavia y Polonia.

El jefe del Ejecutivo quiere estar presente en el debate y en su votación posterior. Cada voto cuenta y La Moncloa quiere monitorizar todo el proceso. La idea inicial era partir el jueves a mediodía hacia Chisinau, a donde llegaría a las 16:00 hora local. Tras reunirse con la primera ministra, visitaría un centro de refugiados ucranianos y mostraría su respaldo a las aspiraciones pro-europeas del Gobierno moldavo.

Tras Chisinau, Sánchez tenía previsto viajar a Polonia, hacer noche en Varsovia, y, a primera hora, tener un encuentro con el primer ministro Mateusz Morawiecki, de un partido socio a Vox. Todo esto ha sido pospuesto hasta nueva orden, esperando que otra ocasión más propicia y menos tensa a nivel nacional.

Llamadas al PP

El Gobierno todavía no ha analizado la propuesta económica del Partido Popular que Alberto Núñez Feijóo envió a la Moncloa el pasado viernes. Así se lo reconoció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al responsable económico del PP, Juan Bravo, en una llamada telefónica que se produjo este martes por la tarde.

En esa llamada, el objetivo de Montero era pedir al PP su apoyo para convalidar el real decreto ley del Gobierno para dar respuesta a los efectos de la guerra de Ucrania que se votará este jueves en el Congreso de los Diputados. Todo ello después de que los socios separatistas del Ejecutivo, los representantes de ERC, pongan en duda su sí a esta medida.

Pero el PP no está dispuesto a "dar cheques en blanco". Es decir, no apoyarán la convalidación del real decreto si el Gobierno no se compromete a "abordar con profundidad" su propuesta económica. "Quedan 24 horas. Han hablado hoy con otros grupos y aún hay tiempo para hablar con nosotros", aseguran desde el grupo parlamentario del PP.

Vendrán más "contactos discretos"

La llamada de Montero y Bravo se produjo sólo 24 horas más tarde del primer contacto entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el nuevo interlocutor del PP, Esteban González Pons al que, según fuentes del Gobierno, vendrán más "contactos discretos".

A las llamadas discretas entre Bolaños o Montero le siguió la petición formal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien este miércoles, en la sesión de control del Congreso, le dijo a la portavoz del PP, Cuca Gamarra: "Ayer les escuchaba decir, o quejarse, de que no he pedido formalmente su apoyo a la convalidación del Real Decreto Ley pues hoy se la pido a ustedes y al conjunto de la Cámara".