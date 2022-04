"Rufián goza su retórica gansteril con la fusta bien enhiesta" ante un Sánchez arrodillado

El Mundo

"ERC exprime el chantaje a Sánchez y pide cesar a Robles". Con las ganas que le tienen los socios de Sánchez, lo mismo esta vez el despotilla de Moncloa les entrega su cabeza, para calmar a las fieras. Aunque sabe que no le hace falta, las fieras se calmarán solas cuando se cansen de hacer el ridículo.

"Los ciudadanos asisten atónitos al chantaje en directo de los enemigos del Estado al Gobierno de España. Y comprueban que, en vez de salir en defensa de las instituciones de todos, el sanchismo cede a la extorsión de los separatistas, entrega una nueva porción de terreno institucional, profundiza en la impunidad de los indultados y compra acríticamente el relato victimista nacido de una información groseramente sesgada publicada por un medio extranjero", dice Rosell en el editorial. Tranquilo, Paco, nada de lo que haga Sánchez nos puede dejar atónitos.

"Sabíamos de la animadversión que Podemos y el independentismo profesan desde antiguo a Robles, precisamente porque detectan en ella la clase de compromiso con el Estado que no se somete fácilmente a las presiones antijurídicas del populismo". Lo que es un misterio es el apoyo incondicional que Robles le dio a Pedro Sánchez desde el principio, incluso se abstuvo en la investidura de Rajoy desobedeciendo al sensato Javier Fernández, presidente de la Gestora. Ahí se le fue la pinza. "Como ministra ha tenido aciertos y también errores, pero quizá un día se dé cuenta de que haber puesto su prestigio al servicio de Sánchez fue el peor de todos ellos". Ahí perdió su prestigio. Y como ya es mayorcita ella sabrá por qué lo hizo.

Jorge Bustos narra la humillante sesión de ayer. "En este juego de cínicos sin épica, el CNI de Sánchez espía a sus socios por su acreditada tendencia al delito contra el Estado, estos se tiran al suelo para ejecutar la suerte de la croqueta rebozándose en victimismo teatrero, Sánchez se arrodilla ante ellos y tira del pelo de Batet para que se arrodille también y el público asiste atónito al tinglado infame de la continua farsa". Sería cómico si no fuera porque se repite cada dos por tres.

"Contemplar a Sánchez doblado sobre sus rodillas a los pies del escaño de Rufián, implorando su misericordia para que le vote el decreto de mañana, produce bascas (no vascas, que se producen de otra manera). La forma en que el presidente del Gobierno de España se raspa la piel que recubre sus meniscos gastados de tanta genuflexión ante el separatismo, al que indultó primero y cuya deuda ha condonado después, mientras Rufián goza su retórica gansteril con la fusta bien enhiesta, es una visión que no olvidaremos fácilmente". Rufián el castigador. "Seguirán en el no" al decreto "hasta que Sánchez se combe un poquito más y repase labialmente la punta de la bota rufianesca. Y tan amigos de nuevo". A estas alturas ya sabemos que Bildu ha salvado el decreto, así que pueden seguir haciendo teatro.

Pero vaya, lo más curioso de esta pesada y aburrida historieta de espías es, como dice David Jiménez Torres, que "si la razón del espionaje era que los independentistas suponían un peligro para el Estado, ¿qué hacía el PSOE convirtiéndolos en socio preferente? ¿Cómo se explica que el partido cuya presunta moderación era elogiada de puertas afuera fuese visto de puertas adentro como una amenaza para la seguridad nacional?". Sólo hay una respuesta posible y tiene nombre propio: Pedro Sánchez.

El País

"El Gobierno cede y aceptará enmiendas para salvar el decreto". "El PSOE busca a la desesperada en el Congreso la abstención de ERC, Bildu o el PP". El papel se queda viejo. Ya tiene a Bildu.

Javier Casqueiro, hay que tener poca vergüenza, culpa de la situación no al matonismo de Rufián, sino a "la actitud desafiante mostrada por la ministra de Defensa, Margarita Robles". Los voceros del régimen sanchista no dejan de sorprender.

Casqueiro además, o miente con descaro o no está bien informado, que en un periodista no sé qué es peor, y dice sobre el decreto que "algunos dirigentes y barones populares veían la abstención" en la votación sobre el decreto "como una oportunidad para profundizar en la idea de que con el líder gallego había llegado otro modelo de hacer política, más dialogante e institucional, alejado del obstruccionismo del pasado o del no a todo de Vox". Casqueiro, hijo, fue gracias a Vox que Sánchez sacó adelante el decreto de los fondos europeos. Antes de hacer estas afirmaciones, por favor, infórmate. El del no es no es Pedro Sánchez, eso no lo olvidaremos nunca.

"La dureza de Robles complica la estrategia de apaciguamiento de Sánchez". "Malestar en sectores del Ejecutivo y PSOE por el tono de la ministra". Cué es más de lamerle las botas al patán de Rufián. "Robles es una independiente con muy buena valoración en las encuestas, pero sin respaldo político fuerte en el PSOE. Estos sectores del Gobierno y del PSOE que están molestos señalan que el problema no es la votación de este jueves, que se podrá salvar de una u otra manera, incluso con la abstención del PP, sino lo que queda de legislatura". "La estrategia de la Moncloa pasa por tanto por llegar hasta el final en la investigación del escándalo y tratar de calmar las aguas con sus socios. Y para eso, el tono de Robles no ayuda, según estas fuentes. La ministra sin embargo está muy segura de su posición y parece dispuesta a llevarla hasta el final, según su entorno". Vamos, que Sánchez se cargará a Robles tarde o temprano. Algún día tendría que pagar su apoyo a semejante psicópata.

Daniel Gascón cuenta las verdades del barquero, que ya es raro en este periódico. Que vigilar a los golpistas es lo más normal del mundo. Poco se hizo, como dijo ayer Olona. Y lo de ERC "es un paripé: una sobreactuación hipócrita destinada al chantaje". "Son intentos efímeros de revitalizar la unidad entre los separatistas y de recuperar un apoyo decreciente, tras el fracaso y el ridículo de la vía unilateral. Pero básicamente sirven para justificar el chantaje de Esquerra al principal partido de gobierno. Como desagravio, el PSOE ofrece la entrada de Bildu y ERC en la Comisión de Secretos Oficiales. La arquitectura es democráticamente chapucera y la comisión un paripé sacado de El hombre que fue jueves o un contrasentido, como el hecho de que Esquerra se presente como fuerza progresista o leal y que el PSOE se crea en control de la situación". Y no hay más, así que a ver si acaban pronto con la nueva performance porque ya no engañan a nadie y aburren al personal.

ABC

"Puigdemont presiona para que Bruselas investigue a España". No tiene otra cosa que hacer Bruselas. Anda, Puchi, cállate.

Álvaro Martínez defiende a Robles. "Le cayeron chuzos de punta a Robles de parte de la cohorte ‘indepe’ y su tropilla de refuerzo, formada por podemitas, proetarras y resto de la ‘flor y nata’ de los socios de Sánchez". "Sabe defenderse sola Robles, no precisa de ‘matrias’ para plantar cara a los pimpines de la nueva política pero no hubiera estado de más que el presidente apoyase presencialmente a su ministra de Defensa y no, como hizo, saliera corriendo del hemiciclo en un cobardica ‘ahí te las apañes, Margarita’". ¿Le estás pidiendo decencia al tramposo de la Moncloa? "Robles está mejor sola (y de pie) que mal acompañada". Lo dicho, en el pecado de apoyar a Sánchez lleva la penitencia.

Gabriel Albiac pone a caldo a Ronan Farrow, hijo de Mia, ex de Wody Allen, el tontaina que escribió el artículo del espionaje. "¿Qué pinta Farrow en esta historia, de la cual lo ignora todo?", se pregunta Albiac, como nos preguntamos todos.

"Fascinante sujeto. Erigido en paladín de su madre, su primera hazaña se cifró en decapitar a su padre. Y ofrendar a Mia Farrow la cabeza de Woody Allen envuelta en papel de periódico". De verdad que es incomprensible qué tiene esta gente que ver con Rufián y compañía.

"Que tal sujeto fuera el primer promotor del ‘metoo’ y de todos los ‘wokismos’ que lo siguieron, confirma cómo un frívolo bien situado puede imponer la norma más ridícula". Encima un metoo, no me digas más. Y que este imbécil haya liado la que ha liado en España.

La Razón

"Sánchez cede y admite cambios para salvar el decreto anticrisis". Como dice Jesús Rivases "indepes y demás piden la cabeza de Margarita Robles, porque esta allí y hoy es posible –¡habrá que verlo!– que dejen al Gobierno colgado en una votación importante, pero que tiene remedio. No llegará la sangre al río. Todos contra Sánchez, pero siempre que Sánchez siga en la Moncloa, es la máxima de indepes y otros socios del Gobierno". Una verdad como un templo como hemos visto una vez más. Y así hasta las elecciones.