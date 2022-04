El PP no valora la candidatura de Olona: "No hablamos de otros porque tenemos al mejor"

Tras meses refiriéndose a Macarena Olona como su candidata "oficiosa" en Andalucía, Vox la nombró este jueves, ya de manera oficial, como su cabeza de lista a la Junta para las elecciones del próximo 19 de abril.

En el Partido Popular no sorprendió esta elección, que llevaba rumoreándose desde hace semanas. Una candidatura de Olona que, eso sí, han preferido no valorar. En una entrevista en TVE, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que su partido "no habla de candidatos de otras formaciones políticas porque tenemos al mejor para que siga garantizando la estabilidad en Andalucía y el crecimiento económico".

Se refería así al presidente de Andalucía y candidato del PP a las próximas elecciones en esa comunidad, Juan Manuel Moreno. "Andalucía ha dado cambio espectacular en los últimos tres años y medio gracias al gobierno del cambio que lidera Moreno y que va a seguir liderando seguro con la confianza mayoritaria de los andaluces", ha sentenciado Gamarra.

¿Pactarán con Vox?

Tras ello, preguntada por si el PP pactará con Vox tras los comicios, imitando el modelo de gobierno de Castilla y León, la secretaria general del PP ha explicado que la intención de su formación es "seguir gobernando en solitario".

"Tenemos una fórmula que es gobernar con los andaluces. Ellos tienen la palabra el 19 de junio y pueden decidir que sigamos gobernando con ellos y además que lo hagamos en solitario con una mayoría suficiente para poder centrarnos en ellos", ha remarcado.

Fuentes del Partido Popular aseguran que esperan poder conseguir el 19 de junio un resultado incluso mejor del que marcan las encuestas para "hacerse un Ayuso", es decir, sumar más que toda la izquierda junta y rozar la mayoría absoluta. El partido pretende que Vox se abstenga y poder así "gobernar en solitario", tal y como hace la presidenta madrileña.

Sin embargo, los de Abascal ya dejaron claro durante la campaña de Castilla y León que Madrid era una "excepción" y que no volverían a "regalar gobiernos". "Si necesitan nuestra abstención nos necesitan y, por tanto, deberán negociar, no daremos apoyos gratis", defienden desde Vox.