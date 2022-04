El diputado de Más País, Íñigo Errejón, ha negado este viernes haber propiciado una patada en el estomago a un vecino jubilado de Lavapiés en mayo del pasado año. Errejón es juzgado por un presunto delito leve de maltrato por la que puede ser condenado al pago de una multa. A su llegada al juicio, ha asegurado que la presunta víctima es "un señor de extrema derecha" y no ha querido aclarar si dimitirá en el caso de ser condenado.

Durante la vista oral, Errejón ha relatado que el vecino se acercó a su grupo pasada las 11 de la noche y que le pidió una foto. Según el líder de Más País, el hombre sigue insistiendo recordando que en una ocasión se había fotografiado con el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. "Después de cuatro o cinco negativas, me dice venga rojillo sácate una foto y yo me enfado", señalaba.

"Yo quiero irme y él me dice ‘eres más tonto de lo que yo pensaba’, yo digo ‘me puedes dejar en paz’. Se dirige a mí entre burlas y con tono despectivo. Mi amigo me dice vámonos que es un busca ruinas. Yo le aparto el brazo y no le doy una patada, no he dado una patada en mi vida", afirmaba Errejón.

La versión de Errejón contradice la de la presunta víctima. En su comparecencia, éste ha asegurado que vio al dirigente y le pidió entre risas una foto. "Me contestó ‘yo a esta hora no trabajo’. Le dije como broma que le iba a poner a parir en la redes sociales y de repente cataplón, me da una patada". "No me dirigí de malas formas, pensé que iba a ser más simpático. Mi médico me dijo que si la patada hubiera sido 30 centímetros más abajo, mis tripas habrían acabado en el suelo", sostenía.

El vecino jubilado de Lavapiés asegura además que el líder de Más País le propinó una patada "de desprecio y violenta y que le desplazó" del impacto. También ha recordado que sufre un cáncer de colón que la patada de Errejón le ocasionó un gran dolores en una hernia. Además, ha negado tener animadversión hacia Errejón y que en ningún momento se abalanzó sobre él para pedirle la foto. "Soy votante del PP y he estado 1 año con ansiedad", apuntaba.