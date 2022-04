Alberto Núñez Feijóo no pretende romper las relaciones con el gobierno tras el voto negativo del Partido Popular el pasado jueves al decreto de medidas económicas del Ejecutivo por la crisis de Ucrania. Un primer "no" que "no marcará" la política del nuevo líder del PP, dicen sus allegados.

"No seremos el partido del no pero tampoco vamos a tragar con todo", aseguran fuentes del PP que, tras la votación del jueves, explicaban que los puentes con Pedro Sánchez "no están rotos" y que seguirán hablando de asuntos de Estado como la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Eso sí, para estas negociaciones podrán sus condiciones y, si no se negocian, no podrán llegar a acuerdos.

CGPJ

Miembros de la dirección de Núñez Feijóo explican que la votación de este jueves no condiciona otras negociaciones como la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Unas negociaciones que, a partir de ahora, serán "discretas" y con contactos entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el interlocutor del PP, Esteban Gónzalez Pons.

Desde el Partido Popular aseguran que "son un partido serio, responsable, de Estado y sabemos diferenciar unas negociaciones de otras, unos acuerdos de otros", y añaden: "Siempre buscaremos lo mejor para los españoles".

En la votación de este jueves, tal y como reconocen diputados del PP, se pudieron "permitir votar que no" porque, minutos antes, supieron que el Ejecutivo tenía el decreto salvado gracias a los votos de los cinco diputados de Bildu. Pero hasta entonces, Feijóo tuvo entre sus opciones dar una abstención a Sánchez a pesar de que el Gobierno había despreciado el plan económico que el líder del PP envió a La Moncloa hace más de una semana.

"Si hay que llegar a otros acuerdos de Estado, pondremos sobre la mesa nuestras peticiones y veremos a ver qué hace el Gobierno de Sánchez", aseguran fuentes del PP. Eso sí, tal y como ya se vio este jueves, el PP no va a aceptar dar una "carta blanca" para que el Ejecutivo haga y deshaga a su antojo.

Diferencias con Casado

"A diferencia de Casado, lo que va a marcar la política de Feijóo es que, de entrada, el partido no se situará en el no, sino en la negociación", explican desde el entorno del ya expresidente de Galicia.

"Ser distintos no implica ser hostiles con nadie ni rechazar cambios ni levantar trincheras. Si los gallegos lo hemos entendido así, tengo fe en que el conjunto de España vuelva a hacerlo finalmente", aseguraba este viernes el propio Feijóo en el acto en el que dejó de ser presidente de Galicia para ser solo el líder nacional del PP.