Vox y Solidaridad celebran el 1 de mayo en Cádiz en el primer acto tras el nombramiento de Olona

Su primer acto en Andalucía tras ser nombrada candidata de Vox a la Junta lo ha protagonizado Macarena Olona en Cádiz con motivo del Primero de Mayo, donde ha aparecido por sorpresa. En el acto ha participado también el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el secretario general del sindicato Solidaridad, Rodrigo Alonso.

Desde la plaza de Sevilla en Cádiz, el feudo de José María González, Kichi, y la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha entrado directamente en campaña al afirmar que Olona "es la garantía del verdadero cambio en Andalucía". "Macarena Olona claro que moviliza a la izquierda, pero para que la izquierda vote a Vox" ha dicho rotundo.

Abascal ha advertido que "no venimos a cambiar unos traseros por otro, ni a sentarnos en el sillón donde estaban otros, venimos a una alternativa de verdad". "Venimos a ganar, pero somos gente prudente. Si no lo hiciéramos, que nadie piense que nuestros votos se van a entregar gratis al PP".

"Las traiciones de la izquierda"

Abascal ha explicado que Pedro Sánchez no protege a los españoles porque ha elegido "explotarlos con unos impuestos abusivos" para "hacer caja y poner alfombra roja a las ideologías extrañas y totalitarias". En la misma línea, ha relatado las "traiciones de la izquierda" entre las que destacan la negativa a bajar impuestos o suprimir el IVA de los productos de primera necesidad incluyendo la luz, el gas y el gasoil, el saqueo fiscal a los españoles, la "ley climática", aprobada por todos los partidos —salvo Vox—, que "condena a nuestro campo, a nuestra industria, a nuestros hogares y que prohíbe explorar nuestros recursos naturales para ser soberanos energéticamente". Ha añadido que la ley de Bienestar Animal "hace la vida imposible a ganaderos, a criadores, a cazadores y a las personas que tienen mascotas en casa".

El presidente de Vox ha señalado que el reto de su partido es "defender a los españoles, porque Vox no tiene otro amo que el pueblo español soberano; nosotros no obedecemos a ningún poder extranjero ni nos chantajea ningún traidor de los que se encuentran en nuestro suelo, obedecemos a los españoles".

"Tenemos el deber de proteger a los españoles frente a ese gran acuerdo de los políticos del desarraigo, los sindicalistas fake, los poderes mediáticos y lobbys que, frente a las multinacionales sin rostro, han dado la espalda a los españoles. Hay una mayoría social contra ellos, y tenemos que convertirla en mayoría en el parlamento", ha añadido, al tiempo que hacía un llamamiento a los socialistas desencantados y engañados, a los sindicalistas que ven cómo los sindicatos de clase defienden intereses ajenos a los trabajadores y a todos los españoles que votaban a la izquierda para que se sumen a Vox y Solidaridad "que les reciben con los brazos abiertos".

"Es el momento de que España elija, estamos en una encrucijada entre los que queremos preservar lo poco que nos queda a nuestro pueblo que es soberanía, el empleo, prosperidad, raíces y tradiciones, y los que quieren acabar con todo obedeciendo a separatistas y globalistas" ha señalado.

Olona: "Soy la candidata del pueblo"

Por su parte, la candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, se ha proclamado este domingo "la candidata del pueblo". "Soy la candidata del pueblo, de Andalucía y para todos los andaluces". "Las élites hoy no están aquí", ha añadido. "Soy una de los vuestros y si Vox llega, llegaremos todos", ha afirmado Olona.

"Yo soy la candidata del pueblo. La candidata de #Andalucia y para todos los andaluces. Las élites hoy no están aquí. Soy uno de las vuestros. Si yo llego, si @vox_es llega, llegaremos todos". pic.twitter.com/MNk4Md0VJu — Macarena Olona (@Macarena_Olona) May 1, 2022

"Nos jugamos en las siguientes elecciones España, aquí en Andalucía", ha manifestado la candidata, que ha criticado a "la izquierda caviar, a la que se le llena la boca de la supuesta defensa de los trabajadores", porque "ha traicionado todos y cada uno de sus principios".

Rodrigo Alonso, secretario general de Solidaridad

"A Cádiz venimos cada vez que nos dé la gana sin pedir perdón ni permiso". Con esta frase ha comenzado el secretario general de Solidaridad, Rodrigo Alonso, su intervención en Cádiz tras la marcha por el 1 de mayo que ha discurrido por la Avenida de Astilleros para reivindicar los derechos de los trabajadores.

La elección de Cádiz para la celebración de la marcha no es casualidad. Y es que el paro total de la provincia de Cádiz supera el 26% siendo la segunda con mayor tasa de desempleo de toda España. "La mitad de los jóvenes no tiene un trabajo con el que poder labrarse un futuro próspero y, en muchas ocasiones, son víctimas del narcotráfico como ocurre en la Línea de la Concepción. Por cierto, una población con más del 35% de paro" ha señalado Alonso. "Con este panorama no aceptamos lecciones de sindicalismo casposo y rancio", ha afirmado.

A pocos metros discurría la marcha convocada por CCOO y UGT, momento que Rodrigo Alonso aprovechó para preguntar "si van a devolver todo lo robado".