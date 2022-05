"Ahora la izquierda son unos gilipollas niñatos que se ríen de Osborne y Feijóo por ser normales"

El Mundo

"Ayuso blinda a su electorado y reafirma su perfil nacional". Vamos, que ni Casado, ni el contrato de las mascarillas le han rozado un pelo. Está como una rosa y repetiría el éxito del 4-M. "Ayuso es uno de los pivotes del PP de Feijóo que busca protagonizar la alternancia en Moncloa. Pero es antes que nada la dirigente de una Comunidad tan importante. Y, con la vista puesta en las elecciones del próximo año, está ya preparando un equipo renovado y reducido como presidenta de los populares madrileños ante la etapa que se abrirá con el congreso regional de este mes. Como arengó ayer a los suyos, «los puestos en el partido hay que pelearlos». Esas ganas de librar todas las batallas -también las ideológicas, fundamentales- están detrás de sus logros", dice el editorial.

En cuanto al 1 de Mayo paso, como es costumbre, sin pena ni gloria. "De los cuatro mil asistentes, ni cuatrocientos serían de los que, según Jorge Manrique, "viven de sus manos" -Más bien de la mano que en los bolsillos mete Hacienda", dice Federico Jiménez Losantos. Los que viven de sus manos se habían ido al pueblo o a la Casa de Campo.

"Una de las ventajas de Yolanda, aparte de su impulso al sector textil, es que nunca aparece en público sin dejar alguna perla. Ninguna cultivada, claro, pero todas exigen estudio y atención. Veamos ésta: "es la primera vez que (en una concentración similar) puede decirse que se ha mejorado la vida de los trabajadores". O sea, que todas las concentraciones del 1 de Mayo no consiguieron nunca nada, se reunían a rumiar fracasos; sólo al llegar ella notan mejorías". Ella es así, la modestia no es su fuerte.

Julio Valdeón responde a Margarita Robles la famosa pregunta que hizo a los golpistas en el Congreso entre quejíos por los espías. "¿Qué tiene que hacer un Estado y un Gobierno", preguntó Robles en modo flamencona, "cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas y realiza desórdenes públicos, cuando alguien tiene relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?". "¿Qué tal, ministra Renault, no pactar la legislatura, no tolerarlos como socios, no conceder el indulto a los jefes del gang, no condonar sus deudas y, ya puestos, no usarlos como parapetos para tender un cordón radioactivo frente al centroderecha?", toma bofetón bien ganado.



"Del actual presidente, pirómano recalcitrante, podríamos añadir que lo lleva cosido al abdomen como una bolsa de drenaje, luego de la colostomía que le ha practicado. El primero que saboreará las consecuencias será el propio PSOE, condenado a un chau que ríanse de lo sucedido con los socialistas en Francia e Italia. Un desastre, ojo, pues la alternativa a la große koalition es el infame culo, pedo y pis de la voxemia". Seguro que la llegada al poder les hace madurar.

Raúl del Pozo constata que "crecen las derechas y el nacionalismo, y cede la izquierda que entró en el terreno del disparate separatista. En el sur están fracasando las coaliciones a la izquierda de la izquierda. Entre líderes populistas, visionarios, charlatanes y mentirosos, unos apoyan a los separatistas de la desconexión y otros los combaten. Si se trata de elegir entre el yoísmo y Frankenstein, el caos ideológico que vivimos no puede acabar bien". Unas palomitas para ver el espectáculo.

El País

"Los sindicatos reclaman que los salarios suban en función al IPC". El periódico del régimen sanchista da hoy un respiro al alcalde Almeida y gira sus colmillos hacia Ayuso. "La Comunidad de Madrid oculta las ofertas de mascarillas que recibió en lo peor de la pandemia. La Consejería de Sanidad adjudicó a dedo cientos de contratos en la primavera de 2020, como el del hermano de la presidenta". Como todas las comunidades. El Gobierno levanto los controles para acelerar los contratos porque era un momento especial, pedazo de ignorantes. Todos los contratos, incluidos los de Illa, fueron a dedo. No se atreven ni a firmar el artículo.

Pepa Bueno está realmente contenta con la ruina económica que al fin se atrevió a desvelarnos el otro día del gobierno. "El nuevo escenario plurianual subraya un enfoque prudente, con crecimiento pausado del PIB (y aun así, superior a los países de nuestro entorno) y una reducción parsimoniosa de la deuda y el déficit públicos: pesa en el diseño, la incertidumbre internacional, sobre todo por la guerra en Ucrania. Pero el Gobierno lo acompaña de optimismo en cuanto al comportamiento futuro del mercado laboral, la estrella de los últimos meses de recuperación". Ole, ole, el PIB se rebaja a la mitad, tenemos una de las mayores deudas de la UE, el mayor paro, la peor inflación, pero ole, ole.

Y es que se ha montado un cuento de la lechera que no se creen ni ellos, pero ahí está Pepa Bueno para venderlo. "España pretende certificar un compromiso con la estabilidad fiscal que va a ser imprescindible para garantizar la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas (y cumplir el objetivo que declara en el documento de lograr "una recuperación inclusiva que no deje a nadie atrás")". Ya, todos juntitos nos vamos todos al guano. Bueno, todos no, él y sus ministros seguirán cobrando.

ABC

"El Gobierno, incapaz de sumar los apoyos para poder derogar la ley de Seguridad Ciudadana". Tampoco corre prisa.

"UGT y CC.OO. pierden el pulso de la calle y una cuarta parte de sus afiliados en una década". Jesús Nieto Jurado dice que "el sindicalismo interclasista ya no tiene el músculo ni el morbo de cuando hace un año el Gobierno de coalición fue a manifestarse contra sí mismo en exótico carnaval. Ayer pasó por la ‘manifa’ Yolanda Díaz, que viene levitando desde que de ‘marea’ pasó a mantilla en el Vaticano". "Los sindicatos piden Paz como quien pide un bisoñé o una grapadora.Las consignas se pervierten, La Pantoja sin rejas a la vista y Marcelino Camacho se revuelve en su tumba y en su jersey. Los sindicatos están, ‘currito’, como para montarle una huelga a Sánchez del tipo de la que Redondo y Gutiérrez le orquestaron a Felipe.Corría 1988". Eso ya solo pasará cuando gobierne el PP.

José F. Peláez se vio lo de Bertín y Feijóo y le moló, y tiene un cabreo sideral con los tontainas de la izquierda. "Observo cómo cierta izquierda se ríe de Feijóo y de Bertín, cómo los desprecian por ser normales -‘random’, dicen ahora-, cómo los humillan por ir con camisa y jersey, ahí, a lo loco, sin ‘piercing’ ni tatuajes, como dos auténticos fascistas, cómo se mofan por beber tinto, comer pulpo y hacer chistes malos. Debe de ser que ellos beben té matcha y comen quinoa con perspectiva de género mientras saludan al sol". Qué les den.

"Yo me voy a ventilar media botella de clarete y unos caracoles con mi chica en la taberna más típica que encuentre en el barrio, una llena de gente como Feijóo y como Bertín y voy a hablar del Real Madrid, de los toros de La Quinta y, si se tercia, de la procesión del Jueves Santo. Facha que es uno".

La izquierda se ha convertido en mera "estética", "una actitud gilipollas de niñatos de pueblo que llegan a Madrid, se acomplejan al ver Chueca y Malasaña y tras unos años de fiesta acaban por pasarse los sábados por la noche viendo la tele para poder reírse en Twitter de dos hombres de pueblo, maduros, prealopécicos y muy heterosexuales". Si no fueran tan peligrosos darían hasta penilla. Pobre izquierda, en lo que ha quedado.





La Razón





"La OTAN traslada al Gobierno su alarma por el "secreto" de la cumbre de junio que se celebra en Madrid". Mejor que no se cuenten muchos secretos. No, en un país en el que gobierna Sánchez, Podemos, los indepes y los filoetarras. Que lo dejen para otra ocasión. Aunque parece que Pegasus ha espiado a todo quisqui, cuidado con lo que dice por teléfono.

Encuesta sobre Madrid. "Ayuso, más cerca de la mayoría absoluta un año después del 4-M". Antonio Martín Beaumont dice que "Isabel Díaz Ayuso practica un liderazgo rotundo, muy claro. Sus valores sobre la libertad y prosperidad no confunden y la permiten conectar con enormes mayorías. Se puede estar a favor o en contra de lo que piensa, dice y hace, pero desde luego no va por la vida colocándose de perfil. En ella, lo blanco es blanco, lo negro es negro y los grises, que también existen, no son burladeros. Por eso su autenticidad encandila a ciudadanos de cualquier color, hartos de la degradación moral, incoherencia y dobles raseros de la vida pública e institucional. Además, hay que recordarlo más veces, hace un año, el 4 de mayo de 2021, el «ayusazo» fue capaz de dar esperanzas a muchísimo desilusionado que creía, viendo los desbarres del sanchismo, que no había forma de poner ni una sola coma en el inevitable rumbo político que se imponía. La alternancia dejó de ser una hipótesis. Sí, sí, podría decirse que el «efecto Ayuso» ha sido un Don Pelayo que redobló las ganas de reconquista del centroderecha". Hasta que Casado y Teodoro se encelaron hasta enloquecer y hubo que echarlos a patadas. Eso ya es historia.

"Pedro Sánchez ha debido de escuchar a sus barones sentenciar que el miedo a Vox ya no les va a funcionar para mantener gobiernos y aguantar en las urnas", cuenta Carmen Morodo. Pero como escuchar no es lo suyo, sigue erre que erre, "no hace falta más que ver el discurso que, machaconamente, repiten sus principales portavoces". Lo del támden Olona-Bonilla de Bolaños el día del támden Otegi-Sánchez fue hilarante.





"Pero bajas al terreno de la organización socialista, de los cargos que están en el día a día, y en la calle lo que les dicen es que Vox no da ese miedo que auguran los de Moncloa. Y que si los «mandos» de Madrid piensan que «con asustar a la gente con que viene Abascal, de la mano de Feijóo», pueden movilizar al electorado, «hay que ir atándose los machos porque los resultados de los próximos procesos electorales no serán buenos»". Además de bajar a la calle, podrían consultar los resultados de las últimas citas electorales. Ahí se ve muy clarito el miedo que despierta Vox.

"Los barones asumen que tendrán que aceptar la presencia de Sánchez en las campañas que se avecinan, pero no quieren estrategias dirigidas desde Ferraz ni que impliquen amplios desembarcos de ministros socialistas. Les consta que hoy son más una rémora que un valor añadido a un escenario complicado". A ver cómo se lo dicen a Sánchez, que sigue creyéndose el más guapo y el más listo.

"Andalucía es un feudo de importancia estratégica clave a nivel nacional, como llave de acceso a La Moncloa. El PSOE teme que pueda ser la tumba de su líder". Vamos, le hacemos un monumento a Moreno Bonilla.