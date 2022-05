Feijóo y Ayuso coinciden: "No es casualidad" que el Gobierno haya denunciado el espionaje justo el 2 de mayo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acompañado este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en los actos por la celebración del 2 de mayo en Madrid.

Tan solo unos minutos después de que La Moncloa denunciase que los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles también habían sido intervenidos por Pegasus, el presidente del PP ha destacado la "casualidad" de que el Ejecutivo haya realizado este anuncio justamente hoy.

En uno de los días más destacados para la Comunidad de Madrid, el Gobierno ha interrumpido su agenda para hacer una declaración urgente a primera hora de la mañana, justo antes de que comenzasen los actos por el dos de mayo en la Puerta del Sol.

"Llevamos 15 días hablando de espionaje y no le oculto que nos ha sorprendido que hoy se interrumpiese la agenda del gobierno con la comparecencia de dos ministros" para hacer este anuncio, ha ironizado Feijóo. "Nos ha sorprendido negativamente que hoy nos enteremos de que en 2021 fue espiado el móvil del presidente y de la ministra de Defensa. Posiblemente sea una casualidad, pero en pleno debate con los independentistas y con la estabilidad del gobierno, que nos enteremos hoy de que han sido objeto de este presunto espionaje, no deja de ser una casualidad política no menor".

Tras ello, el líder del PP ha querido remarcar que el gobierno cuenta "con el apoyo inequívoco del PP para preservar la seguridad del Estado" y ha pedido "extremar la seguridad en las instituciones del Estado". Por ello, ha añadido que el Ejecutivo "no va a contar con el apoyo del PP para que aquellos políticos que están en contra de la unidad del Estado participen en los secretos del Estado".

Declaraciones que hacía en un acto en el que ha coincidido con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que nada mas terminar su comparecencia en Moncloa se ha dirigido a la Puerta del Sol para asistir a este acto.

Ayuso: "No existen las casualidades"

En la misma línea que Feijóo se ha pronunciado Díaz Ayuso en declaraciones a Telemadrid, donde ha señalado que tiene "muy poca información" sobre este caso, pero se ha preguntado por qué si "se sabía desde hace un año" se ha dado a conocer en rueda de prensa "justo antes de empezar los eventos del Dos de Mayo en Madrid. Creo que no existen las casualidades", ha apuntado.

La presidenta ha insistido en que no sabe "a qué responde" informar ahora de esta cuestión, y ha subrayado que el Gobierno de Sánchez "tendrá que dar todas las explicaciones, con transparencia y demostrando que se ha actuado conforme a la ley".