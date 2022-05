Puigdemont deja la presidencia de JxCat y desata la pugna sucesoria entre Borràs y Turull

Junts per Catalunya (JxCat), el partido creado a base de exconvergentes, independentistas radicales y amigos de Carles Puigdemont, afronta un momento crucial. Puigdemont ha anunciado en una larga carta dirigida a los poco menos de cinco mil afiliados que no se presentará a la reelección como presidente en el congreso que se celebrará el próximo 4 de junio en Argelers (Francia).

El expresidente de la Generalidad prófugo ideó JxCat como una plataforma electoral que devino en partido dejando por el camino al Partido Demócrata de Cataluña (PdeCat), siglas sucesoras de Convergencia, algunos de cuyos miembros eran reacios al caudillismo del que hacía gala Puigdemont. Ahora, aburrido de la dirección del partido e implicado en operaciones propagandísticas contra España y en el fantasmal Consell per la República libra el partido una ugna intestina por el liderazgo sin que haya un sucesor claro.

Al respecto, afirma en su carta que "la dirección del partido debe orientarse, como he dicho antes, a los nuevos retos que tenemos delante. En esta orientación necesitará una dirección que encaje en estos retos y que tenga la plena capacidad y dedicación para liderarlos. El partido necesita una presidencia más implicada de lo que yo no he sido; éste fue, de hecho, un compromiso mío y debo agradecer el respeto que todo el mundo ha tenido y que me ha permitido mantener la estrategia que llevamos desde el exilio y que no es, ni debe ser, la de ningún partido en particular. Pocas formaciones políticas habrían tenido la generosidad que ha tenido nuestro partido y que han tenido ustedes como afiliados, en el respeto hacia este compromiso personal".

Esa "plena capacidad y dedicación" que exige Puigdemont a quien le sustituya apela, según fuentes del partido, tanto a Laura Borràs, presidenta del Parlament y a un paso de ser juzgada por corrupción en sus tiempos como directora de la Institución de las Letras Catalanas, como al indultado Jordi Turull, quien en Convergència formó parte del núcleo duro de Artur Mas y Oriol Pujol. También se ha especulado con Jaume Giró, el exdirectivo bancario que se ha destapado como un independentista con postulados de máximos y partidario, como los antecitados, de volver a chocar contra el Estado.

Sànchez también deja el cargo

El congreso de JxCat que se celebrará de aquí a un mes servirá también para renovar la secretaria de JxCat, puesto que Jordi Sànchez, expresidente de la ANC, también anunció hace un par de semanas que no optaría a la reelección, lo que da pie también a la hipótesis de un tándem entre Borràs y Turull. Puigdemont agradece en su texto la "dedicación sin límites" de Sànchez. "Él asumió las riendas desde la cárcel, en su condición de preso político, y eso también es un elemento que queda incrustado en la historia de nuestro partido para que no se nos olvide nunca de dónde venimos, las razones para las que hacemos política y las adversidades que tenemos delante", añade el dirigente separatista. Sànchez ya se ha colocado como director de un "think tank" para el partido, un cargo remunerado.

En cuanto a las discrepancias y broncas internas, Puigdemont aduce que "el debate en el interior de los partidos no es ninguna señal de debilidad sino de riqueza democrática, y eso es lo que Junts entiende cuando fomenta las corrientes internas y cuando no tiene miedo al debate y la confrontación de ideas" y añade que el nuevo líder contará con mi apoyo de entrada y podrá contarme entre los miles de afiliados que damos vida al partido".