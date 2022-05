La presidenta de la AF, Cristina Dexeus: "La Carrera no está a gusto con la politización de la Fiscalía con Delgado"

La presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales AF, Cristina Dexeus, analiza en Libertad Digital los resultados de las elecciones al Consejo Fiscal celebradas este miércoles que han retratado el descontento generalizado de la Carrera Fiscal con la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

La AF ha arrasado en los comicios consiguiendo 6 vocales: Jorge Andújar con 1216 votos, María Isabel Gómez con 1091 votos, Eva María Más con 1089 votos, Miguel Rodríguez con 1076 votos, Roberto Valverde con 1072 votos y Beatriz Sánchez con 993 votos.

Mientras, el fiscal del Tribunal Supremo y presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales APIF, Salvador Viada, entra por primera vez en el Consejo Fiscal con 552 votos. Muy lejos de los apoyos obtenidos en los comicios por los vocales de la AF se encuentran los dos únicos vocales de la Unión Progresista de Fiscales UPF, la asociación a la que pertenecía Dolores Delgado, y que cosecha el peor resultado de su historia: Santiago Mena consigue 498 votos y Yolanda Ortiz 445 votos.

La presidenta de la AF, Cristina Dexeus responde las preguntas planteada por LD tras las elecciones.

¿Qué valoración hace de las elecciones al Consejo Fiscal?

La UPF ha conseguido su peor resultado de la historia, ¿por qué?

¿Considera que ha habido un voto de castigo contra la fiscal general del Estado?

¿Qué escándalos protagonizados por Delgado están haciendo más daño a la institución?

Ante estos resultados, sería obvio que la fiscal general del Estado meditara muy seriamente dimitir del cargo porque es evidente que no le respalda la Carrera en su actuación, en su forma de hacer, ni en su forma de gestionar la Fiscalía General del Estado al margen de los procedimientos ordinarios. Adoptando resoluciones que no se ven después amparadas por los tribunales, por ejemplo, en materia de nombramientos que provoca que tengamos que recurrir en la vía Contencioso-Administrativa porque no convoca la constitución de la Comisión de Ética de la Carrera Fiscal pese a haber sido votada por la Carrera, pese a haber sido proclamados candidatos electos los 6 compañeros de la Asociación de Fiscales más votados o porque no da a los vocales la documentación para dilucidar las circunstancias en las que se adoptaron determinadas decisiones en unas diligencias de investigación relativas a un compañero (caso Stampa) que le fueron solicitadas por los mismos.

En definitiva y pese a la campaña que vino realizando la fiscal general del Estado por distintas Fiscalías del territorio español poniendo de manifiesto la bondad de sus actuaciones, lo cierto es que no ha podido convencer y que la Carrera ha dejado claro que no está a gustó con esta situación de descrédito y de la politización de la Administración de Justicia y de la Fiscalía.