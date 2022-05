El Mundo

"La crisis de Pegasus afecta ya a al menos cuatro investigaciones del CNI sobre yihadismo". "Robles defiende a la directora del CNI y señala a Bolaños como responsable del espionaje". Es la guerra. Así se maten entre ellos, aunque Robles huele ya a cadáver.

Rosell defiende a la ministra de Defensa a capa y espada. "Si la primera obligación de un gobernante es la defensa del Estado como encarnación del interés general, ayer Margarita Robles volvió a representar a la abrumadora mayoría de los españoles". Sí, si pero no hay que olvidar que es la principal responsable de la pesadilla que estamos viviendo, la instigadora de la moción de censura que tumbó a Rajoy y colocó a Frankenstein en Moncloa. La que traicionó al moderado Javier Fernández negándose a abstenerse en la investidura de Rajoy. La primera sanchista, la más entusiasta.

"Es Sánchez el que ha encomendado a Félix Bolaños, ministro omnímodo en funciones de bombero, la tarea de remendar como sea la mayoría Frankenstein satisfaciendo el apetito de represalia del separatismo, al que le ofende que Robles se comporte efectivamente como la ministra de Defensa de una democracia. Y no solo al separatismo: también Pablo Echenique, cuyo partido comparte Consejo de Ministros con Robles, exigió ayer su cabeza, y de nuevo no por negligencia sino justamente por celo en la defensa de la integridad institucional de España. Los enemigos de Robles no están en la oposición, sino en un Ejecutivo que depende patéticamente del chantaje de sus tóxicos aliados". Los que Margarita Robles eligió para la moción de censura.

"Cuando parece que no es posible caer más bajo, el sanchismo vuelve a sorprender. Su último hito: sacrificar el prestigio de los 3.000 funcionarios de Inteligencia al interés cortoplacista de la geometría parlamentaria de Sánchez. ¿Entregar la cabeza de la jefa de los agentes españoles, con 40 años de servicio a sus espaldas, por la extorsión de los enemigos del Estado, en vísperas de que Madrid acoja una decisiva cumbre de la OTAN? Por qué no, pensará Sánchez, si eso me permite aguantar un tiempo más en el poder. Esto no es un proyecto político. Esto es un sálvese quien pueda. Como razona Feijóo, para esto es mejor convocar elecciones". Esa mujer debería dar con la puerta del CNI en las narices de Sánchez por iniciativa propia y no esperar a que la eche. Por dignidad. Y ponerle a caldo en una comparecencia pública.

Rafa Latorre simplifica el caso de los espías. "Es muy sencillo seguir la trama en la que Bolaños y Robles se sacuden el uno encima del otro la responsabilidad por el fiasco". De eso va la cosa. "Qué trazabilidad tan nítida la de los párrafos en los que la prensa oficialista advierte a la ministra de Defensa que su insistencia en preservar la dignidad de las instituciones "dificulta" las relaciones del Gobierno con sus socios, con qué desenvoltura le recuerdan que ella es independiente y no de la familia socialista. La buena disposición para la humillación pública de los ministros del PSOE ha sido la gran facilitadora de la legislatura". Pues para no ser de la familia socialista se implicó mucho en llevar a Sánchez a la Moncloa con todo su Frankenstein. Eso al margen de que ha estado en todos los gobiernos socialistas.

David Jiménez Torres es un preguntón. "Estamos ante una revelación extemporánea que busca apaciguar a los socios del Gobierno, mostrando que éste también ha sido espiado y preparando el terreno para alguna dimisión de alto nivel. Sin embargo, ¿por qué les iba a importar a los independentistas que el Gobierno haya sido espiado por un tercero? ¿Acaso esto sería incompatible con que el CNI les haya espiado a ellos alguna vez? Y, ¿no se ha enrarecido el ambiente a raíz de estas revelaciones, de manera que cualquier dimisión es más problemática ahora que si se hubiera producido antes de la rueda de prensa de Bolaños? No parece que a Moncloa le haya salido redonda la historia de espías: más bien parece la de un Gobierno en caída libre". Caerá alguna cabeza, prácticamente segura la de la directora del CNI, puede que Robles, por meterse con Bolaños. Y ahí seguirá Pedro, arropado por los rufianes hasta el final. Si cae él, caen ellos.

El País

"La Moncloa y Defensa chocan por el fallo en el espionaje a Sánchez". Que Robles y Bolaños están a torta limpia. "Margarita Robles defiende a la directora del CNI y apunta a Félix Bolaños como responsable del control. Los dos ministros hablaron este miércoles por la tarde para resolver "cualquier malentendido"". Ya, ya.

El País está muy interesado en cargarse a Margarita Robles y lleva semanas voceando que Sánchez está muy cabreado con ella. "La distancia entre la Moncloa y Defensa en la gestión de la crisis del caso Pegasus ya se percibió el miércoles de la semana pasada en la sesión de control al Gobierno, cuando Sánchez y Bolaños trataron de apaciguar a los independentistas y Robles, en cambio, fue al choque. Esto causó mucho malestar en la Moncloa, porque rompía la estrategia y complicó aún más la votación del día siguiente de un decreto clave con 6.000 millones de euros en ayudas, que finalmente salió con los votos en contra de ERC y el PP". Carlos Cué nos lo cuenta todos los días por si acaso se nos olvida. Que sí, Carlos, que sí, que nos damos por enterados.

"Robles, una independiente con una larga trayectoria judicial y política, está sometida a una fuerte presión porque no solo los independentistas están pidiendo su cabeza, sino también Unidas Podemos". Al órgano de propaganda del régimen sanchista que dirige Miguel Barroso en la sombra no le gusta que se le lleve la contraria a la ultraizquierda radical y violenta podemita.

ABC

"Robles se enfrenta a Bolaños y abre un cisma en el Gobierno por Pegasus". Ay, Margarita, el monstruo que tu alumbraste se vuelve contra ti. Dice el editorial que lo de Sánchez con el temita de los espías es "una inmensa chapuza que está desprestigiando al CNI y que además está sumiendo a Moncloa en una guerra entre ministros socialistas". "A Margarita Robles no le quedaba mucho más remedio ayer que defender a capa y espada a los servicios de inteligencia españoles. Y es digno de elogio. Pero la ministra no será del todo creíble mientras siga acompañando a Sánchez en esta huida hacia ningún lado. Lo que hizo ayer fue desmarcarse de Félix Bolaños y de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, y probablemente unir su futuro al de Paz Esteban si el sanchismo decidiese destituirla". Es increíble que aún sigan ahí tragando y no se hayan largado dando un portazo en las narices de Sánchez. Total, para lo que queda en el convento…

Dice Julián Quirós que "no sólo entre el centro y la derecha, incluso entre la socialdemocracia clásica, Margarita Robles goza de cierta consideración, quizá no del todo merecida". Por sus hechos les conoceréis. "Robles se ha mantenido como la última referencia de un PSOE, el felipista, del que ya no quedan ni las raspas; porque de aquel felipismo sólo sobrevive ella, y veremos cuánto tiempo". Si alguien representaba al felipismo era el asturiano jefe de la Gestora Javier Fernández al que ella traicionó y desobedeció al no abstenerse en la investidura de Rajoy. Puede que ahora esté arrepentida, pero ha sido una sanchista de pro.

Agustín Pery no se traga lo de Margarita. "La veo digna, bien plantá, y no me la creo. Ofendida, en ministra, guardiana de Cartas Magnas y nada, tampoco me la creo". "Hace una eternidad política que debería haber devuelto la cartera ministerial y mandar al guano al presidente del esperpento". Y pedir perdón a los españoles por haber sido la artífice de la moción de censura que le llevó a Moncloa, aunque eso es imperdonable.

"Son ministros como ella los más dañinos del consejo porque su función es la de servir de coartada, que creamos que queda algo de honestidad en este engendro de donde digo... hago Diego". "Los quites de salón de socialistas caviar como Fernández Vara o García-Page son aún más vergonzantes por lo que tienen de paripé" para ver si salvan algún voto de lo que antes era socialismo. Esos son los peores.

La Razón

"El escándalo Pegasus desata tensiones en el Gobierno". Pero no entre la facción podemita y la sanchista, entre la sanchista y la sanchista.

Marhuenda nos distrae de tanta trama de espías y felicita a Ayuso por el 4-M. "Lo que tendría que haber sido una fuente de alegría en la dirección nacional del PP y la constatación de que tenía que asumir la presidencia regional, se convirtió en un calvario, porque los celos y las mentiras impulsaron una campaña, felizmente fracasada, que pretendía destruirla personal, política y familiarmente. He visto cosas raras en la vida pública, pero ninguna alcanza este nivel de esperpento. Los que estaban detrás, por lo menos las caras visibles, no eran sus rivales o adversarios, sino los suyos. Afortunadamente, la injusticia no triunfó y la verdad se abrió paso a borbotones en medio de una fuerte movilización de los militantes y simpatizantes del PP. El ayusismo había triunfado". Pablo Casado, siempre te recordaremos.

"Es bueno aclarar que Ayuso no es perfecta, nadie lo somos, pero es una política idealista, valiente y con firmes convicciones". "El ayusismo es una gran baza para que Feijóo llegue a la Moncloa". Es más, sin Ayuso nunca llegará a Moncloa. Es lo que no hubo manera de meterle en la cabeza a Pablo Casado, que tenía mas serrín que cerebro. Qué mala es la envidia.