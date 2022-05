Vox y Cs estudiarán querellarse contra Rufián por airear secretos oficiales

Minutos antes de que terminase la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso de los Diputados, el representante de ERC, Gabriel Rufían, ha abandonado la sala para dirigirse a una entrevista que tenía acordada con la televisión catalana TV3. Ahí, ha realizado un resumen de las explicaciones que minutos antes les había ofrecido la directora del CNI, Paz Esteban.

Tras ello, hacía público un tuit en las redes sociales:

Sobre la Comisión de Secretos Oficiales: 1) No hay secretos. Ni oficiales ni extraoficiales 2) No se ha dicho nada que el CNI no haya flitrado ya 3) Solo hay 2 vías. O ha sido otro país o ha sido otro organismo estatal Y la 3 es una interpretación. Repito, una INTERPRETACIÓN. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 5, 2022

Unos movimientos que desde Vox y Ciudadanos estudian si son o no legales. Cabe destacar que contar secretos oficiales está penado por el artículo 598 del código penal con entre 1 a 4 años de cárcel.

Artículo 598 del Código Penal:

El que, sin propósito de favorecer a una potencia extranjera, se procurare, revelare, falseare o inutilizare información legalmente calificada como reservada o secreta, relacionada con la seguridad nacional o la defensa nacional o relativa a los medios técnicos o sistemas empleados por las Fuerzas Armadas o las industrias de interés militar, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años.

Preguntado por si se querellarán contra la revelación de secretos, el portavoz de Vox ha asegurado en rueda de prensa que "no descartamos nada, la naturaleza de esta comisión es secreta y lo es por razones que tienen que ver con la seguridad del Estado. Salir de ahí y en unos minutos ver lo que se ha dicho dentro en los medios, sea verdad o no, me parece preocupante. No descarto nada, lo miraremos".

En esta misma línea se han pronunciado desde Ciudadanos. Pero no solo eso. La formación naranja estudia querellarse también contra Dina Bouselham, la expolítica de Podemos y que ahora dirige el periódico oficial de partido, ya que ha sido la primera en revelar que la directora del CNI ha mostrado las actas judiciales que motivan el espionaje a 18 separatistas.

Sólo unos minutos después de que Echenique saliese de la comisión de secretos oficiales, Dina Bousselham ha realizado una publicación en Twitter en la que explicaba que "el CNI reconoce que se ha espiado a 18 personas con autorización judicial. ¿Quién y por qué ha espiado al resto de forma ilegal? Esa es la gran pregunta".