Desbandada en JxCat: Elsa Artadi no será candidata a la alcaldía de Barcelona

Nueva baja en Junts per Catalunya (JxCat) a menos de un mes de su primer congreso, el 4 de junio en la localidad francesa de Argelers. Elsa Artadi, que estuvo a punto de ser investida presidenta de la Generalidad tras las elecciones del 155 (el puesto recayó finalmente en Quim Torra), no será la candidata de JxCat a la alcaldía de Barcelona. A pesar de que fue la primera en anunciar su disposición a encabezar la lista electoral de su partido en la capital catalana, el pasado febrero, ahora ha decidido dar un paso atrás y se estaría planteando incluso dejar la política, según ha avanzado el digital independentista El Nacional. La renuncia de Artadi se suma a las de Jordi Sànchez y Carles Puigdemont, quienes no optarán a la reelección en sus respectivos cargos en el partido de secretario general y presidente.

Elsa Artadi fue durante los primeros meses de la fuga de Puigdemont una de sus personas de máxima confianza, pero la relación se enfrió. El papel de Artadi en el partido se tornó más incómodo aún cuando Jordi Sànchez la "puenteó" en las negociaciones con ERC para formar gobierno regional después de las pasadas elecciones de febrero de 2020. También se le atribuye la defenestración del exdiputado Eduard Pujol por unas acusaciones de acoso sexual que finalmente no han podido ser demostradas.

Las renuncias de los principales dirigentes de JxCat han abierto una pugna en el seno del partido entre el sector que apoya al indultado Jordi Turull y el partidario de Laura Borràs, presidenta del Parlament y a un paso de ser juzgada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por corrupción. Un grupo de dirigentes del partido han firmado un manifiesto a favor de que ambos formen un tándem en el que Turull sería el secretario general y Borràs, la presidenta. La fórmula no es del gusto de Borràs, que teme que el partido le asigne un rol decorativo.