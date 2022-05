El prestigio de las instituciones del Estado desde la llegada al poder de Pedro Sánchez se ha hundido. La última de esas instituciones ha sido el Centro Nacional de Inteligencia. Esa es la tesis de Rosa Díez que en su sección en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, #OrganizandoLaResistencia, ha señalado que lo que se está viviendo estos días con el CNI y la Comisión de Secretos Oficiales es "puro bochorno". "Con Sánchez todo lo que puede empeorar empeora", ha añadido.

Ha recordado que a los separatistas "les obligaron a dejar los teléfonos fuera de la reunión" algo que "nadie podía creer". "Se sobreentiende que las personas que van son de confianza" y "si les pides que dejen el teléfono fuera es que no son de confianza", ha dicho Díez.

Por eso cree que lo que está sucediendo es "el esperpento absoluto, un bochorno". La expolítica ha señalado que "parecía que Sánchez no podía desprestigiar más al CNI después de una semana". En esa institución "hay profesionales que le han arrebatado la vida por defender la seguridad del Estado. Nombres que no se conocen" y "durante toda la semana pasada hemos visto como desde el Gobierno se les desprestigiaba dando por bueno lo que decían los golpistas".

Espiando al "señorito"

Rosa Díez también ha hablado del papel de Félix Bolaños y la cortina de humo que ha creado para defender a Pedro Sánchez. Ha dicho que "va el propio Bolaños para explicar que a su señorito también le han explicado pero ese que ese espionaje es externo". La analista ha recordado que cuando se cesó a Iván Redondo y llegó Bolaños "algunos creían que iba a cambiar" pero "el mal se llama Pedro Sánchez y lo demás son adornos". "El problema no son los adornos del Gobierno sino el propio Sánchez", ha remarcado.

En este sentido ha dicho que confía en que "el CNI no tenga cortapisas para defender la seguridad nacional" y que "desde esa perspectiva lo más normal es que espíe a Sánchez. Resulta más que evidente que el presidente es un peligro para la seguridad nacional" ya que "Gobierna con los enemigos declarados jurados de la democracia". "Como Bolaños no se atreve a explicar eso y no podía consentir que no estuviera en el foco se ha inventado esto. Es un montaje mediático", ha apuntado Díez. Para la analista "trata de conseguir dos objetivos: devaluar al CNI y que su señorito comparta protagonismo con los espiados legítimamente".

En este sentido ha dicho que "lo que importa es que han hecho su trabajo de arreglo a la Ley" y ha indicado que la ministra portavoz Isabel Rodríguez, "la de Puertollano", "va y dice que se están controlando los teléfonos de los ministros y unas horas más tarde va Yolanda Díaz que a ella nunca le han pedido el teléfono". "O a ella le están espiando legítimamente o la de Puertollano ha mentido", ha añadido. Cree Rosa Díez que "el problema no son sus portavoces o sus ministros el problema es Sánchez" y que "el proceso de demolición de la democracia que empezó con su llegada al poder avanza".

Daño al prestigio de España

Rosa Díez ha destacado que esta situación "está haciendo un daño muy grande a nuestro servicio de inteligencia" y que "Biden ya estaba prevenido del peligro". "No se fían de nosotros y eso tiene consecuencia en nuestra seguridad", ha añadido.

Para la analista a Sánchez "ya no le queda a nadie a quien mentir y casi nada que destruir" y que "con tal de contentar a los enemigos de España" ahora va contra el CNI. En este sentido ha señalado Rosa Díez que Pedro Sánchez "es un traidor a la democracia" y que "en EEUU estaría ya sometido a un inpeachment, en Francia cesado y en Reino Unido camino de los tribunales".

"Los ciudadanos hemos tenido que sufrir el bochorno de presenciar que el PSOE ha transformado lo que son secretos de Estado en algo público" y cómo "han incorporado a unos personajes que guardan el secreto de los más de 300 asesinatos de ETA", ha explicado Rosa Díez y justo después ha apuntado que "los enemigos de la democracia ya estaban en el Parlamento y ahora, gracias a Sánchez, están en la cámara acorazada".

Por estos motivos se ha quedado asombrada de "las tragaderas del pueblo" con todo lo que está sucediendo y piensa que "hay que preparar el terreno" de cara unas elecciones porque "ellos preparan su justificación permanentemente". Rosa Díez ha concluido su sección preguntándose: "¿Queda algún español decente que no piense que el futuro del PSOE no debe ser otro que su desaparición? ¿Qué Sánchez no debería acabar en el banquillo?". "Lo único que puede salvarles es que Feijóo les entregue el CGPJ", ha apuntado.