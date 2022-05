Feijóo acaba con la estrategia de Casado en las campañas: "Dejar hacer a los territorios y menos foco en Génova"

Cuando Alberto Nuñez Feijóo era sólo presidente de Galicia, una de las cosas que no toleraba era que Génova tratase de imponer sus normas en las campañas. En su último periplo electoral, en 2020, dejó claro a la dirección nacional del PP de Pablo Casado y de Teodoro García Egea que no iba a aceptar imposiciones desde Madrid.

"La campaña gallega se hace en Galicia", le dijeron desde su equipo a Casado, al que limitaron, y mucho, sus intervenciones en la misma. En esas elecciones autonómicas de 2020, Feijóo consiguió su cuarta mayoría absoluta.

Al mismo tiempo que las elecciones gallegas, se celebraron las elecciones vascas, en las que los populares se llevaron un nuevo batacazo. A diferencia de la gallega, la campaña vasca estuvo tutelada por Génova tras la salida meses antes de Alfonso Alonso. Desde Madrid, Casado y García Egea impusieron a su candidato, Carlos Iturgaiz, una coalición con Ciudadanos que obtuvo seis escaños.

Pero no hace falta irse hasta 2020, hace tan solo unos meses, en las pasadas elecciones de Castilla y León, Génova diseñó una campaña de Pablo Casado "en la calle" frente a un Sánchez que "solo iba Falcon". Las numerosas apariciones del exlíder del PP en todas las autonomías de la comunidad no surtieron el efecto esperado en las urnas. Pero, tal y como explican fuentes del PP, lo peor fue que Génova infló las expectativas electorales dejando caer que se podía alcanzar una mayoría absoluta que luego no se dio.

Evitar los errores de Casado

Ahora, el nuevo PP de Núñez Feijóo quiere evitar estos errores y, por ello, ha marcado varias pautas para no caer en el mismo error. "El foco no estará en Génova ni en el líder del PP. Los territorios tienen que decidir sus campañas y no hay que inflar las expectativas", explican fuentes cercanas a Feijóo.

Una teoría que se aplicará en las próximas elecciones andaluzas. "Moreno Bonilla será el que decida cómo hace la campaña y con quién", y será el presidente andaluz el que decida también "cuándo" invitar a Feijóo. "Irá cuando Moreno Bonilla considere oportuno. Si Juanma Moreno pide que esté dos días, serán dos. Si quiere que sean ocho, serán ocho", afirman desde Génova.

Moreno dice que es más fácil votarle a él que al PP

En esta misma línea se ha pronunciado el propio Juanma Moreno este lunes en una entrevista en Antena 3. Allí ha explicado que no quiere que Andalucía se convierta en la jaula de grillos que fue Castilla y León en su campaña en la que Mañueco decía una cosa, Casado otra e invitados como Isabel Díaz Ayuso, otra diferente.

"En Andalucía, los estudios demoscópicos nos dicen que es más fácil votar a Moreno que al PP", ha sentenciado. "Castilla y León dio una sensación de perdida de control de la campaña con compañeros que acudían, con buen afán de querer colaborar, pero fue una especie de romería que no puede pasar. Vendrán compañeros a Andalucía pero con mensajes específicos para territorios específicos", ha explicado.

Pero cabe destacar que esta estrategia de Feijóo es una moneda de doble cara. Por un lado, se da libertad a sus líderes territoriales, pero, por otra, también les otorga más responsabilidad den los resultados. Si se confunden, habrán sido ellos los culpables y no la dirección nacional.