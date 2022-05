Un emisario ruso se reunió con Puigdemont la víspera de la declaración de independencia

Nuevas revelaciones sobre la trama rusa de Puigdemont, el expresidente prófugo de la Generalidad. El exdiplomático de Putin Nikolay Sadovnikov fue recibido en el Palacio de la Generalidad por Carles Puigdemont el 26 de octubre de 2017, un día antes de la declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña que precipitó la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Sadovnikov acudió al encuentro acompañado por Víctor Terradellas, que había sido responsable de relaciones internacionales de Convergència, acompañado por otro ciudadano ruso, Sergey Motin, y el empresario Jordi Sardà Bonvehí, según informa El Periódico de Catalunya.

Nikolay Sadovnikov, de 64 años, ejerció como diplomático de Rusia hasta al menos 2018. Terradellas lo introdujo en la Generalidad junto a Sergey Motin, un ciudadano ruso ya fallecido que dejó una importante factura sin pagar por un tratamiento contra el cáncer en una clínica privada barcelonesa. El otro integrante de la comitiva, Sardà Bonvehí, estaría implicado en una presunta estafa en una venta de gas a Ucrania, según la información.

"Subid a Canonges"

"Estamos en la puerta de Palau. Nos debes recibir", anunció Víctor Tarradellas a Puigdemont a través de un mensaje de Whatsapp. "Subid a Canonges (el nombre de la residencia oficial del presidente autonómico)", respondió el entonces president. El citado medio refiere una investigación conjunta con varios medios italianos, británicos y el ruso "Istories" y detalla que Sadovnikov viajó a Barcelona en el vuelo 2514 de Aeroflot procedente de Moscú. Terradellas ha explicado que los rusos ofrecieron a Puigdemont ayuda económica y hasta militar a cambio de convertir Cataluña en una especie de Suiza de las criptomonedas.

La versión de Sadovnikov

Pero esa no fue la única reunión de Puigdemont con emisarios rusos. Unos días antes, Motín ya había sido recibido por Puigdemont, que se ha negado a dar explicaciones sobre estos encuentros previos a la declaración de independencia. Quien sí ha hablado es Sadovnikov, quien alega que no se acuerda muy bien de lo ocurrido porque no habla español y tiene problemas de memoria por haber sufrido el covid. Según su versión, viajó a Barcelona para visitar a un amigo y no tiene ningún interés en la situación política catalana. Sadovnikov ejerció de diplomático desde mediados de los ochenta y ocupó puestos relevantes en Italia. También ejerció de "emisario oficioso" de Putin en Siria e Irán.

Diversos personajes del entorno de Puigdemont como Josep Lluís Alay, director de su oficina oficial como expresidente de la Generalidad, o uno de sus abogados, Gonzalo Boye, han mantenido contactos con personajes vinculados a Putin y al crimen organizado en Rusia, tal como reveló The New York Times. Tales contactos se produjeron cuando Puigdemont ya había huido de España para instalarse en Waterloo.

Otro medio estadounidense, la CNN, informó de que un agente ruso que utilizaba un pasaporte a nombre Sergey Vyacheslavovich Fedotov fue detectado en Cataluña durante la celebración del referéndum ilegal. El mismo individuo había visitado el Reino Unido durante la campaña del Brexit y se le implica en el envenenamiento del ciudadano ruso Sergei Skripal y su hija.