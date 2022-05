Raúl del Pozo, sin pelos en la lengua: "Los de ERC son una pandilla de golfos"

El Mundo

"El Gobierno espera un informe del CNI que justifique el cese de su jefa y calmar a ERC". Dice Rosell que "Moncloa sigue construyendo el miserable relato del señalamiento a la directora del CNI, cuya cabeza quieren entregar no por haber dejado de hacer su trabajo sino justamente por haberlo hecho. Se trata de entregar un trofeo a los separatistas por puro cálculo de poder parlamentario, en la vana esperanza de apaciguar a quien vive del chantaje perpetuo. ERC no se conforma con menos que la destitución de la ministra de Defensa, pero el cese de Esteban y Robles -de una sola de ellas ya sería un escándalo". Este Gobierno va de escándalo en escándalo.

"Su cabeza será servida para apaciguar a los socios del Gobierno, ese es el fin nada disimulado, pero el motivo aducido será su incompetencia para evitar o detectar la intrusión en el móvil del presidente", dice Rafa Latorre. Es lo que sin disimulo ni remilgos, llama el periódico del régimen "cortafuegos". O sea, una excusa para calmar a los rufianes. Carnaza a los perros de presa. "La maniobra, desengañémonos, es muy burda". "El retrato del chivo expiatorio lo empezó a dibujar Félix Bolaños en aquella comparecencia inaudita. Por no haber protegido el móvil presidencial contra un software insidioso, Esteban expiará el haber vigilado legalmente a quienes amenazaban la seguridad nacional. Tan perverso como eso. Tan político". Tan sanchista.





Raúl del Pozo dice que "el Gobierno se ha quedado solo después del escándalo de Pegasus con sobreactuaciones de sus socios; puede haber acuerdos con los separatistas después de cortar algunas cabezas, aunque les parece poco la de la directora del CNI, Paz Esteban, y exigirán más. Como escribe Agustí Colomines, los de ERC ya demostraron antes del 1-O que son una pandilla de golfos". Ni yo misma lo hubiera expresado mejor. Con el golfo de Sánchez al frente.





"Ya sabemos que el Gobierno es mal necesario, pero el que tenemos es cada vez más innecesario e impopular para un gran sector de la población; a pesar de lo cual, el presidente quiere prolongarlo hasta el 2023, sin preguntarle a la ciudadanía qué es lo que desea". Ya sabe lo que desea, que se pire ya.

"Hasta ahora ni unos ni otros querían romper el Ejecutivo. Por diversas razones ahora parecen inclinados a la ruptura, pero sin poder quedarán en nada". "Los socios del Gobierno y los que le apoyaron en el Congreso parecen dispuestos a dejar caer al Ejecutivo. Pero nadie los cree". Nadie los cree porque no lo harán, Que Sánchez los ponga a prueba y por una vez que sea él quien les amenace, a ver qué pasa.





"Ayudaremos si hay garantías de que no volverá a ocurrir", dice el perdonavidas de Junqueras. Que no va a pedir la cabeza de Margarita Robles, dice. Qué vergüenza. Que un golpista expresidiario humille así a todos los españoles.

El País sigue muy de cerca el espacio de la Yoli. "Podemos y Yolanda Díaz acumulan los desencuentros en torno al proyecto político de la vicepresidenta". "La líder de UP en el Gobierno vuelve a marcar los tiempos de su futura plataforma". Que va a iniciar su proceso de escucha, no se sabe aún cuándo. "La guerra en el Este de Europa y las elecciones en Andalucía han ralentizado de nuevo sus planes", explica Paula Chouza. Y luego llega el verano, las vacaciones, y con toda la gente a la que hay que escuchar en esa jaula de grillos, tela. Vamos, que llegarán las elecciones y todavía estará en pleno proceso de escucha.

"La Junta Electoral rechaza el recurso para admitir a Podemos en la coalición de izquierdas de Andalucía". Que estos se creían que por ser de Podemos se podían saltar la ley, las normas y todas las reglas. Que como son de extrema izquierda están por encima de todo y de todos. "Inmaculada Nieto, la candidata de Por Andalucía, se mostraba confiada en que la Junta Electoral de Andalucía admitiría el recurso". "Desde que se conoció la pifia de las inscripciones de la coalición de izquierdas, los principales partidos implicados han insistido en buscar soluciones políticas para salvar el desaguisado, argumentando que la voluntad de acuerdo político estaba por encima de defectos formales. Nieto, de hecho, ha insistido en que no contempla que Podemos quede fuera". Vamos, que como ellos han alcanzado un acuerdo político, las normas no van con ellos, que es que son muy de izquierdas.

"Putin, sin nada que celebrar". Y es que este chalado se montó un desfile con sus asesinos y violadores, como dijo Zelenski, para celebrar el "Día de la Victoria", mientras sigue la invasión de Ucrania.

Ignacio Camacho dice que "se trata de una masacre real, que ocurre como quien dice ahí al lado, y nos estamos acostumbrando a verla como un fenómeno lejano que al cabo de dos meses ha perdido audiencia en los telediarios. Incluso hay ciertos signos de grietas incipientes en la unidad de los socios atlánticos, fruto del miedo a las consecuencias energéticas y comerciales y de un incipiente cansancio. Y ayer el responsable de esa catástrofe anunció tan pancho su intención de seguir adelante mientras los ucranianos se defienden a cara de perro en campos, puertos y ciudades, casa por casa y calle por calle. La paz siempre es un deseo encomiable pero ningún europeo con principios morales puede conformarse con un empate". Sabíamos que esto pasaría, Ignacio. Y como dure mucho más no es que pierda audiencia, es que desaparecerá de los telediarios.

"El Gobierno no descarta desclasificar documentos de las escuchas para contentar a ERC". Por favor, que Sánchez ponga fin a esta bajada de pantalones pública de una vez. Dice Juan Fernández Miranda que "la realidad es que Sánchez está sobre el alambre. Aprobó por azar la reforma laboral y para sacar adelante el decreto anticrisis tuvo que arrodillarse ante Bildu. Pero cuidado, este Gobierno no caerá por una moción de censura, dado que no hay alternativa. Lo de Sánchez es más deshacerse como un azucarillo, grano a grano, voto a voto. Su final ya se está empezando a escribir, y el escribano está en el Parlamento". Su final será en las urnas.





""Caso Pegasus": Policía y Fuerzas Armadas cierran filas con el CNI". En menudo jardín se ha metido Sánchez esta vez. "Moncloa necesita probar «fallos» serios en las escuchas al presidente para justificar el cese a Paz Esteban". Que lo haga, pero no se irá de rositas.

"Preocupación en el PSOE por Pegasus: «No levantamos cabeza»". Más bien cada día se hunden más. "Sánchez traslada a la Ejecutiva de su partido que no se puso en riesgo la seguridad nacional y que agotará la legislatura y recompondrá la relación con ERC". Sí, a costa de entregar la cabeza de una profesional que solo ha hecho su trabajo y, quién sabe, la de Margarita Robles. A lo mejor contenta a ERC y la ultraizquierda, pero va a cabrear, aun más, al resto de España.





Dice José Antonio Vera que "para justificar lo que no es justificable, hay que echarle la culpa al CNI y cortarle la mollera a su directora. Porque con Margarita no se atreven. La cuerda siempre se rompe por la parte más débil. Y en este caso la débil es Paz Esteban, jefa del servicio secreto, que supuestame nte se dedicaba a fisgonear por su cuenta, sin que Sánchez o su tropa supieran nada. ¿Alguien lo cree?".

Sin embargo, Vera no cree que los rufianes -la panda de golfos, que dice Raúl del Pozo- se conformen con eso. "Quieren sangre. El problema es que el presidente no debe ni puede soltar a Margarita". "Si suelta a Margarita gana Bolaños y gana Marlaska, pero pierde el PSOE, y hay elecciones en Andalucía ya". Elecciones que ya tiene perdidas el PSOE. Como todas las que celebren hasta las generales.





Porque, como dice Abel Hernández, "la popularidad y el prestigio del presidente del Gobierno están por los suelos". Mejor dicho, la gente le odia. "Ya nadie o casi nadie se fía de él. No bastará con ofrecer en bandeja la cabeza de la directora del centro –que eso está hecho– para intentar salvar la legislatura. Pero, aunque este humillante gesto de sumisión apaciguara de momento a los separatistas catalanes, no contribuiría precisamente a prestigiar al presidente Sánchez en el resto de España, sino todo lo contrario". "A este paso, si la situación se prolonga a trancas y barrancas hasta finales de 2023, como quiere Pedro Sánchez, la derecha puede arrasar". Eso está claro, puede aferrarse a Moncloa año y medio más, pero después le echaremos a patadas, que no le quepa duda. Y con qué gusto.