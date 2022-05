El PP pospone hasta después de las andaluzas la renovación del CGPJ para no "perjudicar" a Moreno

El PP de Alberto Núñez Feijóo no quiere que nada afecte ni "perjudique" a la primera cita electoral a la que se enfrenta la formación tras haber superado la crisis que acabó con la etapa de Pablo Casado al frente del partido.

Las relación entre el Ejecutivo y la oposición sigue viva a pesar de esta última semana en la que los populares han acusado a Pedro Sánchez de "atacar a las instituciones" tras el cese de la directora del CNI, Paz Esteban. Pero no será hasta después del 19 de junio, día de las elecciones andaluzas, cuando los de Feijóo muevan ficha en las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Hasta entonces, el Partido Popular se va a dedicar a elaborar una propuesta "detallada y completa" que Esteban Gónzález Pons, negociador de Feijóo, presentará a su homólogo en el Ejecutivo, Félix Bolaños. Esa propuesta se basará en una petición del PP para "regenerar la Justicia y la forma de elegir al órgano de gobierno" de los Jueces.

Preguntado este viernes Alberto Núñez Feijóo si Sánchez se tendrá que comprometer a ese cambio antes de pactar la renovación, el líder del PP lo dejaba en el aire: "No me gustaría, antes de concretar cual es nuestra postura ,empezar a señalar los trazos de la misma unilateralmente", sentenciaba en una entrevista en RNE.

Reuniones con asociaciones judiciales

Para llegar completar su propuesta, los populares llevan semanas reuniéndose con asociaciones judiciales. González Pons ya se ha visto con miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, con la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y con miembros de Foro Judicial Independiente (FJI). También está previsto que el próximo 18 de mayo, se reúna con Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).

En esas citas se han recogido sus propuestas pero no se les ha dado ninguna fecha. Lo que sí que parece claro es que no será antes del próximo 12 de junio como le pidió Pedro Sáchez a Núñez Feijóo en su última reunión en La Moncloa.

Que no afecte a Andalucía

Saben los populares que cualquier movimiento en Madrid podría desestabilizar lo que, en poco más de un mes, suceda en Andalucía donde Juanma Moreno trata de lograr una mayoría lo suficientemente amplia como para "hacerse un Ayuso" y gobernar en solitario.

Una meta que muchos en el PP ven complicada y, por ello, no quieren que nada de lo que pase a nivel nacional pueda hacer que un votante andaluz se decante por no apoyarles. Esa es la razón principal para no pactar los jueces todavía con Sánchez. "Muchos de nuestros votantes no lo van a entender y es algo que podría perjudicar a Moreno, pero el PP tiene que negociar el CGPJ por sentido de Estado", aseguran fuentes de la formación.

Por su parte, cabe destacar también que desde Vox ya han dicho que no actuarán igual que en la Comunidad de Madrid. Es decir, que los de Macarena Olona querrán entrar en la Junta si sus votos son necesarios para que Moreno sea presidente de nuevo.