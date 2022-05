"Garzón, Irene Montero o Belarra son unos señuelos hipnóticos para los perros de prensa"

El Mundo

"Críticas a Bendodo por su defensa de la "nacionalidad" de Cataluña: "Quien no cree en la nación no combate a sus enemigos"". Dice el editorial que "las palabras de Elías Bendodo en la entrevista publicada ayer en este diario causaron la sorpresa y el desconcierto de muchos electores del centro derecha". Pues sí, no se entiende a qué viene meterse en esos charcos. "El nuevo coordinador general del PP trataba de apoyar -y ampliar- la estrategia que su presidente, Núñez Feijóo, presentó hace unas semanas en el Círculo de Economía de Barcelona para buscar reconectar con Cataluña a un partido que en los últimos años no ha sabido encajar. Pero el camino para ello no puede ser asumir el lenguaje del nacionalismo". Lo único que van a conseguir es que los catalanes no nacionalistas se vayan a Vox.

"El proyecto del PP no puede pasar por otro camino que no sea la defensa de la igualdad de todos los españoles". "Caer en el marco lingüístico del independentismo supone aceptar esta manipulación de quienes violentan a diario nuestro ordenamiento jurídico y convivencia social. El respaldo popular que el PP busca en Cataluña no lo va a encontrar ahí, por mucho que lo quiera revestir de moderación". En Cataluña Vox se los va a comer vivos.



"Esperamos que el error de Bendodo sea rápidamente subsanado y que no suponga un cambio de estrategia que sería suicida, sin duda, para su partido, pero sobre todo para el constitucionalismo en su conjunto. Urge en el PP de Feijóo un discurso coherente con su proyecto de igualdad y respeto a la nación española".



Rafa Latorre comenta la que ha liado Irenita con la chorrada de la regla. Le asombra "el virtuosismo de conseguir que una semana crítica para el Gobierno termine con un debate nacional sobre los dolores de la regla". "Garzón, Montero o Belarra son unos señuelos hipnóticos para los perros de prensa, que acuden al olor irresistible de la sangre". Cierto, cualquier sandez que se les ocurre acapara titulares y tertulias durante semanas.



"Con la regla no hay revolución ni hay apocalipsis, ilusiones que nutren al radicalismo de ambos espectros. Sólo hay oportunismo, que en política es oportunidad: saber qué decir en cada momento". De toda la vida de Dios ha habido bajas por dolores de regla. Y analgésicos.

El País

El periódico del régimen sanchista vuelve a cargar ¡contra Aguirre y Cospedal! Parece que se han sacado de la manga unos audios del año de Maricastaña. Muy asustados tienen que estar en Moncloa para intentar resucitar el caso Gürtel. "Los audios entre Cospedal y Villarejo irrumpen en la precampaña andaluza". Ya les gustaría a ellos.

En fin, no les aburro, a ver si hay algo interesante en el panfletillo de Pepa Bueno. Poca cosa, la verdad. Un editorial raruno que dice que "la crisis de 2008, la pandemia de 2020 y la guerra de 2022 no pueden cortar las expectativas de cuajo de las nuevas generaciones". Bueno, sí que pueden. De las nuevas generaciones y las viejas generaciones, lo estamos padeciendo todos.

ABC

"Reabre la frontera de Ceuta sin resolverse la situación de 320 menores". Mira, la delegada del Gobierno estará contenta, va a recuperar a la muchacha marroquí que le limpia la casa.

A Gabriel Albiac le sorprende la polémica de las bajas por la regla. "Un médico que no diera baja laboral al paciente a quien el dolor inhabilita sería un delincuente; además de estar violando el mandato hipocrático. Legislar cada dolor humano por separado es un acto de insensatez que sólo puede abrir camino a lo arbitrario". Son las bobadas de Irene, que un día cualquiera nos anunciará que ha descubierto el fuego.

Isabel San Sebastián dice que es el aborto, estúpidos. "El ruido provocado deliberadamente con esa ocurrencia de las bajas por reglas dolorosas solo pretende impedir que hablemos de lo que de verdad importa, que es si resulta lícito o no consagrar la liquidación de un embrión humano como derecho inviolable de la mujer, hasta el punto de otorgar esa potestad indiscriminada a menores a quienes negamos el acceso a una cerveza en aras de proteger su salud". En opinión de Isabel, el aborto es "un proceso que requiere al menos de una profunda reflexión previa y, tratándose de una menor, del consejo y amparo de sus padres". Pasarán los siglos y seguiremos discutiendo sobre el aborto.

Ignacio Camacho opta por la campaña andaluza. "Al igual que sucedió en Castilla y León, en Andalucía el PSOE parece haber cifrado su máximo objetivo estratégico en lograr que Vox llegue al Gobierno". "Los sanchistas sólo confían en que el partido de Abascal minimice el previsible éxito de Juanma Moreno y les permita así organizar el ciclo electoral que viene en torno a la agitación del voto del miedo. En teoría se trata de utilizar el espantajo de la extrema derecha para movilizar a sus partidarios, pero cualquier alumno de primero de Políticas sabe que Vox es una fuerza que se estimula, se impulsa y crece con el rechazo". Eso ha quedado claro en las últimas elecciones que se han celebrado.

La Razón

"Sánchez copia el plasma de Rajoy y lleva cinco meses sin ruedas de prensa". Y mira que lo criticó. Pero la falta de vergüenza del presidente del Gobierno ya no sorprende a nadie. "Moncloa rebusca en la «basura» del expresidente popular para manchar a Feijóo". Más sucio que Sánchez no van a encontrar a nadie.

José Antonio Vera prefiere hablar de Chanel. "En casa nos emocionamos viendo a Chanel con su traje torero Palomo Spain, su atronadora voz, la cadencia latina de sus movimientos y ese descaro flamenco-cañí en la escena que sólo lo igualaría Díaz Ayuso".

"A la hispano-cubana la tildaron de casi todo con motivo de su clasificación para Eurovisión. Lo curioso es que el grueso de las críticas partió de representantes de los partidos del Gobierno, con calificativos irreproducibles contra ella, consecuencia de lo cual tuvo que borrarse de las redes sociales, perseguida por los insultos. A los defensores de Tanxugueiras y Rigoberta Bandini, amparados en la superioridad moral del socialismo, el podemismo y el nacionalismo, se les permitió casi de todo para vituperar a la cantante catalana y su coreografía, hasta el punto de que incluso el PSOE llegó a pedir a RTVE que censurase la letra, y CC.OO. que se le retirara la nominación". Nada de calificativos irreproducibles, la llamaron directamente puta.

"El Gobierno entero, con Sánchez y Yolanda a la cabeza, se ha subido ahora al carro de la ganadora. Nadie se acuerda ya de aquello". Oh, sí que nos acordamos.

Vera critica duramente que se concediera la victoria a Ucrania por cuestiones ajenas a la música. "Cabe cuestionar si no deberíamos dejar la política al margen de las competiciones". "Si el criterio es que «ahora hay que darle todo a Ucrania», igual podríamos extenderlo a otras manifestaciones, y otorgar al injustamente asediado país no sólo Eurovisión, sino el próximo Mundial de fútbol, algunos Oscar, y por qué no, Roland Garros o la Champion. Hubiera sido cuestión de decir a los árbitros que este año pitaran a favor del Dínamo de Kiev y a los competidores que se dejaran ganar. Ucrania lo conseguiría todo. En la música, en el cine, en el tenis, el fútbol… y el próximo verano, el Tour". Mezclar churras con merinas. Y Zelenski debió limitarse a dar las gracias y no "sacar pecho diciendo que «nuestra música conquista Europa». Porque eso no es verdad. A Europa la conquistó Chanel". No puedo estar más de acuerdo.