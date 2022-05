"La ministra del dedazo de su marido defiende el feminismo con las tetas más que con el cerebro"

El Mundo

"El Emérito tensa su relación con Zarzuela hasta el límite en su regreso a España". Dice Eduardo Álvarez que "nuestro antiguo jefe del Estado se ha empeñado en convertir en un circo todo lo que le rodea, sin medir las consecuencias, sin noción de la realidad, sin respetarse a sí mismo y sobre todo a lo que simboliza la institución que él encarnó y engrandeció durante casi cuatro décadas y que ahora se está volcando en prestigiar con tantísimo esfuerzo su hijo. Claro que tiene derecho Don Juan Carlos a regresar a su patria. Pero el modo de hacerlo ha de estar antes que nada supeditado a la absoluta lealtad que debe al Rey —y que se demuestra con hechos, no con cartitas—, esto es, a Felipe VI, quien se mueve con habilidad y prudencia en un alambre de difíciles equilibrios y no pocas espinas, al que solo le faltaba que sean sus propios familiares quienes le arrojen más piedras. Don Juan Carlos no ha comprendido que, como advirtió Cánovas, él es 'un reinado, una época'. Y eso conlleva servidumbres de discreción y de virtud pública que brillan por su ausencia". No, irse de regata no es el modo más discreto.

Jorge Bustos hace la crónica parlamentaria de ayer en la que más destacó que Sánchez llamó piolines a los policías desplazados a Cataluña por el 1-O. Lo cierto es que coincide bastante con Jesús Úbeda. Se aburrió como un hongo. "No hay derecho a esto. Nos están estafando. La política española nos está endilgando capítulos repetidos del serial, refritos argumentales que ya no justifican alarmas antifascistas sino bostezos ovinos".

"El sanchismo molaba más cuando mentía mejor, cuando fabulaba con la fantasía barata de los buenos folletines, que son los estereotipados: villanos nazis, cloacas mafiosas, francotiradores letales, líderes progresistas de manos nervudas que expresaban determinación desde las alturas del Falcon. ¿Y qué tenemos ahora? ¿A qué giro narrativo encomienda Sánchez las posibilidades electorales de Juan Agujas, mejor que Espadas? A Bárcenas, damas y caballeros". ¡A la Gürtel, válgame Dios! Como lo de que viene la ultraizquierda no le ha funcionado ha viajado en el tiempo a Aguirre y Cospedal. ¿A quién se le ha ocurrido semejante tontería?

"El PP pagó la corrupción de todas las formas posibles: perdió la reputación en el telediario, perdió la libertad el que tenía que perderla, perdió el poder en la moción de censura y alguna perdió hasta la vida sin haber sido juzgada" . Y ahora, querido presidente, te toca pagar a ti tu traición, tus mentiras tu chulería y tu corrupción, que es bastante peor que la del PP porque has corrompido las instituciones del Estado. La Fiscalía, los jueces, el Tribunal de Cuentas, el CIS. Todo aquello que servía para atajar la corrupción te lo has cargado.

Rafa Latorre comenta el Cuéntame de El País. "Confieso mi estupor por el furor editorial en torno a las conversaciones de Villarejo con políticos retirados del PP. Cabría sospechar que forma parte de una estrategia para cambiar drásticamente el tema de la conversación y situar a Feijóo a la defensiva a las puertas de una campaña. Pero, ¿qué efecto pueden tener las psicofonías de políticos retirados acerca de casos ya conocidos?". Parece una maniobra a la desesperada al ver que a Sánchez le quedan cuatro telediarios.

"El País, que es el medio que las publica, ha decidido romper el compromiso deontológico que protegía a la víctima más vulnerable de la extorsión sonora de Villarejo: la fiscal general del Estado Dolores Delgado". "Libertad Digital publicó en marzo un episodio conmovedor, en el que los tres amigos de siempre, Lola, Villarejo y Garzón, compartían cariños y carcajadas. Hay familiaridad: la clase de sobreentendidos que se dan entre quienes hablan un mismo idioma. Entre cuchufletas se escuchan frases que maquetadas a cinco columnas conmocionarían al lector más sobrio. Como cuando el comisario se vanagloria de la eficacia de su peculiar trabajo y Delgado asiente: 'Todos los cometidos son importantes porque al final son piezas de un mismo engranaje. Para que los engranajes funcionen a veces a algunos nos toca estar en un sitio y a otros en otro'.

"Nadie se hizo eco de la primicia y la pieza es más valiosa: no es una 'apparatchik' jubilada, sino una autoridad del Estado. De ahí el estupor que recorre esta columna, que ignora quién, y para qué, quiere volver sobre aquellas grabaciones". Hombre, si ya nos sacan a la Lola y sus exitosas informaciones vaginales al menos nos entretienen.

El País

El periódico abandona por el momento el Ministerio del Tiempo. Y yo que creía que hoy tocaba la puerta de las informaciones vaginales éxito garantizado de la Fiscal General del sanchismo y el maricón de Marlaska. Pues no. "La Fiscalía ve parcial y poco útil la auditoria de la Iglesia sobre los abusos". ¿Y cómo va la Fiscalía con el caso de Mónica Oltra, encubridora y cómplice de la violación de su marido a una menor bajo su tutela?

"Juan Carlos I regresa este jueves a España". "No hay ya razón legal o jurídica alguna que impida al rey emérito viajar a España pero existe un reguero de razones de carácter ético que explican el revuelo que ha causado la noticia de su viaje", dice el periódico que más protegió las andanzas reales. En El País son unos redomados hipócritas.

"La Moncloa ha rechazado, con razones de peso, la posibilidad de que pudiera alojarse en La Zarzuela en su visita a Felipe VI, acordada por teléfono el domingo: no solo es la residencia privada del Rey y de su familia, sino la sede de la Jefatura del Estado y de una Casa cuyo jefe ha proclamado la exigencia de 'una conducta íntegra, honesta y transparente" desde su mismo discurso de proclamación en 2014. Parece que Juan Carlos I no ha llegado a interiorizar la gravedad de su comportamiento'. Puede vivir donde quiera, pero el señor es caprichoso.

"Volver de regatas a Sanxenxo como haría cualquier otro año revela un agudo desenfoque sobre el deterioro de su imagen pública, y en alguna medida de la misma institución, por su conducta antes y después de la abdicación en 2014". Al señor no le gusta pasar desapercibido.

Estefanía Molina regaña a Irene Montero por la última bobada de la regla. "El progresismo corre el riesgo de disfrazarse de neopuritanismo en el debate sobre las bajas de la regla o sobre el baile de Chanel en Eurovisión". Son insufribles. "Una cosa es legislar o educar para combatir las brechas de género y otra distinta pecar de un activismo retórico que abone el terreno para viejos estigmas sobre el dolor menstrual o sobre la pelvis de una artista. En ambos casos, la izquierda pierde la bandera de la libertad y apoyos femeninos en sus propias filas, renunciando a explicar la tensión que existe de base entre el Estado protector de Irene Montero o Yolanda Díaz y el libertario de Isabel Díaz Ayuso". Irenita se están haciendo más antipática que Bernarda Alba.

"El problema que tiene el progresismo es el riesgo que corre de que muchas mujeres de su cuerda se descuelguen de su paradigma. Una cosa es que se hagan leyes para que cada una se acoja a cuantas bajas desee y otra, que la política abuse de filosofar sobre los cuidados, la maternidad, el cuerpo, los roles en la pareja, y que ello sea visto como una intromisión moralizadora o con carga negativa. Una cosa relacionar la sexualización con la cosificación y otra, considerar que toda mujer que mueve las caderas bailando sufre la opresión del patriarcado y que no es libre al decidir hacerlo". Hay vida inteligente en El País.

Y además existe un riesgo añadido que Irene y su grupi no han pensado. "Es fácil que muchas señoras y chicas se sientan del lado del modelo Ayuso. Es una especie de arquetipo de "mujer fuerte" que puede con todo y resiste", sin necesidad de que Irene y su grupi les protejan.

"La izquierda parece cada vez más regañona, más puritana, más moralista. En cambio, la derecha agarra la bandera de la libertad al grito de 'en mi cuerpo y en mi regla mando yo', y detrás cierran filas hasta muchas progresistas". Toma zasca. El tío que ayer defendía los ovarios de la ministra en este mismo periódico habrá quedado noqueado.

ABC

"Don Juan Carlos se reunirá con el Rey en La Zarzuela antes de volver a su residencia estable en Abu Dabi". Dice Ignacio Camacho que con el desaguisado de don Juan Carlos ya solo cabe "pasar cuanto antes el trago, aguantar mal que bien los insultos de la ‘podemia’ —© Arcadi Espada— y el jaleo mediático y dejar que la situación se acabe normalizando en una rutina de sucesivos viajes privados esporádicos. Para ello resulta fundamental la colaboración del interesado con una actitud discreta, de perfil bajo, que evite cualquier circunstancia susceptible de provocar escándalo y tenga en cuenta que en este asunto, como en todos los demás, el sanchismo es poco fiable como aliado". "Después de todo lo que ha sucedido está en el deber moral de no contribuir a que su retorno se convierta en un circo". Pero a él le gusta que le aplaudan. Pobre Felipe.

Aberto García Reyes dice que "es duro de roer el panorama que nos plantea Irene Montero con el aborto porque esta dignísima heredera de Aído no está capacitada intelectualmente para decidir algo que resulta angustiante hasta para los especialistas en bioética". Por Dios Alberto, Irene no tiene ni la más remota idea de lo que es la bioética. "Los grandes debates sociales no se pueden despachar con pretextos tan ligeros como los de la ministra feminista que llegó al poder por el dedazo machista de su marido y tiene de niñeras en su chalé a compañeras de partido".

"El sanchismo ha dejado una ley de envergadura moral en manos de una ultra indocumentada que ha abortado cualquier intento por escuchar al que discrepa y que cree que el feminismo se defiende con las tetas mucho mejor que con el cerebro". ¿Y qué esperabas? Irene Montero tendrá tetas, pero no cerebro.

Y vamos con el piolín. Girauta tiene un cabreo sideral. "Piolines es el término con el que los separatistas catalanes bautizaron a los policías nacionales cuando el golpe de Estado". "Desde aquellos días aciagos, los constitucionalistas reconocibles no pudimos circular tranquilos por nuestras ciudades, por nuestras calles. Si lo hicimos, si tuvimos la sensación de que en última instancia estábamos protegidos, fue gracias a los policías nacionales que se encargaron de nuestra seguridad. Esos a los que los miserables llaman piolines. Estoy en deuda con todos los escoltas que velaron por mi integridad". "El presidente ha insultado a los que protegieron a mi familia, y con ello me ha insultado a mí. Canalla". Y sinvergüenza.

La Razón

"El PSOE se queda solo y recula para salvar el Gobierno". "Los tambores de fin de legislatura resuenan cada vez con más fuerza en el Congreso". Dios te oiga. La bronca de ayer era por la peregrina idea de prohibir la prostitución. "La enmienda buscaba incluir la abolición de la prostitución, pero se quedó solo: tan solo el PP estaba dispuesto a apoyarlos. Sin embargo, era un apoyo con los pies de barro: los populares votaban a favor de la enmienda, pero no iban a votar favor del dictamen, por lo que la Ley estaba condenada a decaer ayer mismo". Anda, que al PP ya le vale. La prostitución hay que regularla, como en Holanda, no prohibirla porque no va a servir de nada.

Dice Julián Cabrera que "el actual gobierno de coalición dispone de pocos resortes para la remontada frente a un Núñez Feijoo que no le quita ojo a las mangas del jugador de enfrente y que por el momento no muerde los anzuelos de siempre".

José María Marco también se deshace en halagos. Feijóo "ha optado por una actitud distanciada, fría, más técnica y expositiva que de denuncia. Su adversario se sitúa sistemáticamente en el registro de la propaganda y del doble salto mortal sin red y empieza a pagar un alto precio en las encuestas y las intenciones de voto. Por eso, reforzar la sensación de sosiego y de aplomo tiene un efecto paradójicamente movilizador". Sí, cuando Sánchez y su banda desaparezcan nos vamos a aburrir, pero un poco de tranquilidad se agradecerá. Ya armarán ruido desde la oposición.