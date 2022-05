"Sánchez cree que lo que pase en autonómicas es una cosa y en las generales otra, ya se caerá del guindo"

El Mundo

"El Emérito vuelve a España y se refugia en casa de su amigo". Dice el editorial resignado "que como cabía esperar, iba a ser bien aprovechado por partidos de la izquierda radical e independentistas para arremeter una vez más contra la Monarquía, como clave de bóveda que es de todo nuestro entramado institucional. La realidad es que cualquiera de las circunstancias en las que se hubiera producido el retorno del Emérito hubiera acarreado de estas formaciones las mismas desaforadas y sectarias críticas". Sí, de la ultraizquierda no se puede esperar nunca otra cosa que la líen por cualquier cosa. No se entiende que hace un partido antimonárquico en Moncloa. "Dicho esto, creemos que Don Juan Carlos debiera haber gestionado este viaje con más prudencia y discreción, y siempre bajo las directrices de la Casa del Rey". Parece que la prudencia y la discreción no forman parte de las cualidades de este hombre. "Se comprende cierto malestar en la institución por el modo de transmitir que se iba a producir la visita cuando ni siquiera estaba cerrada, lo que ha servido para agigantar durante días el ruido mediático. Y también hubiera sido conveniente por una cuestión de decoro que Don Juan Carlos hubiera visto a su hijo antes de dirigirse a Sanxenxo, en vez de que el encuentro vaya a celebrarse el lunes". Menudo elemento. Se merece que Felipe le deje plantado.

"Entraba dentro de lo razonable que Don Juan Carlos, como consecuencia de conductas del todo incompatibles con la ejemplaridad exigible a la monarquía, dejara de residir en Zarzuela, sede de la Jefatura del Estado. Pero que no pueda pernoctar en la que ha sido su residencia medio siglo cuando esté en Madrid parece un exceso". En fin, hay opiniones para todo, pero quien pensara que con el regreso de Juan Carlos, lo hiciera como lo hiciera, no se iba a montar la marimorena es un ingenuo.

"Ayuso entierra al PP del barrio de Salamanca", dice Lucía Méndez, que ha pasado de casadista a ayuser total. "Hay pocas dudas de que el pecado de la envidia envenenó a Casado, y así firmó su sentencia de muerte. Con la defenestración del ex líder del PP cayó también el partido en el que echó los dientes. Un partido que ni siquiera es el PP de la Comunidad de Madrid, sino el PP del distrito de Salamanca. Un espacio físico delimitado por ciertas calles de la capital que simboliza el mundo pijo con todos sus aditamentos. Son las calles en las que se cruzan por la acera los poderes políticos, económicos y mediáticos cuando van a comer a los mismos restaurantes". Pues es un barrio encantador.

"El PP del barrio de Salamanca, que alcanzó su máximo poder en la época de Esperanza Aguirre, fue decisivo para hacer a Pablo Casado presidente del PP sin saber que no servía para el puesto", dice a modo de tortazo ahora que ya no es nadie "Pero Isabel no es exactamente lo mismo que ese PP pijo, Isabel es otra cosa". Te has dado cuenta un poco tarde, Lucía.

"Isabel Díaz Ayuso no es de ese distrito. Y ha logrado que nadie, ni Feijóo siquiera, meta las manos en el PP de Madrid, que lleva ella sola y lo lleva en persona. El PP madrileño siempre fue un equilibrio entre Comunidad y Ayuntamiento. Ahora el Ayuntamiento queda fuera". Almeida se lo ha ganado a pulso. Isabel va a hacer una muy merecida escabechina.

Federico Jiménez Losantos comenta el Ministerio del Tiempo de El País. la Cheka Moncloa-PRISA publicó grabaciones ilegales, no provenientes de ningún sumario judicial, sino de las cloacas de Marlaska, heredero de las del Clan Villarejo-Garzón-Delgado, y Sánchez las utilizó groseramente contra el PP en las Cortes". Son tantas las fechorías de Sánchez contra los derechos civiles, que, si no tuviéramos una oposición idiotizada, ayer se hubieran colgado todos este cartel: Sánchez, ERES, GAL y lo hubieran dejado encerrado con un solo juguete: él. Y de ahí a denunciarlo en la UE por atropellar los derechos de la Oposición. Eso, y a contar que Sánchez ha prostituido todas las instituciones del Estado, desde la Fiscalía, al Tribunal de Cuentas, los propios jueces e incluso el CIS. Y alguno me dejo.

El País

"El rey emérito visita España". "El Defensor del Pueblo abrirá un buzón electrónico y una oficina para atender a las víctimas de abusos en la Iglesia". ¿Y también se va a ocupar de las niñas abusadas por el marido de Oltra? ¿Y van a hacer algo contra Oltra por encubrir al marido violador y maltratar a la niña abusada? ¿?no hay pena por ser cómplice de un violador?

Manuel Jabois fue a recibir al viejo rey. "Minutos antes de su aparición en el cielo de Vigo se reunió una pequeña multitud (unas 40 personas que, en su mayoría, habían aterrizado desde Tenerife justo en ese momento), con los móviles levantados intentando captar la llegada del avión de Juan Carlos I como si fuese Superman". O como si fuese Juan Carlos I. "Ni gravedad, ni entusiasmo; un poco de gente, un poco de curiosidad y un poco de cachondeo". Se ve que los periodistas se empeñan en hablar a todas horas de un asunto que no le interesa a nadie. Como tantas y tantas veces. Jabois lo corrobora. "Muchos fotógrafos y cámaras, menos público, y un día nublado".

"El coche gris metalizado de Campos paró justo delante de los medios, apenas tres segundos, para que se bajasen las ventanillas (tradicional gesto campechano) y el rey emérito pudiese saludar a periodistas y curiosos; en ese momento una voz femenina gritó: "¡Bienvenido a España, majestad!", momento que aprovechó Campos para subir la ventanilla a toda prisa y salir disparado del aeropuerto seguido de la escolta. Se perdieron a uno de los pocos que acudieron a propósito al aeropuerto; sacó del abrigo una bandera de España, la extendió y, con todo el mundo esperando un importante manifiesto, gritó con la vena hinchada: "¡Juaaaaaaaancar!"". Sería un fan.

"Fue el mejor resumen del regreso del rey emérito, presente a todas horas en los medios y apenas en la calle, sin despertar interés en el aeropuerto ni en Sanxenxo, salvo como broma recurrente, casi nunca como asunto del que ocuparse con la solemnidad de los políticos". Vamos, que a nadie le importa un carajo si viene el emérito, dónde va a dormir el emérito, cuántos días va a estar el emérito. Dejen de darnos la tabarra. A la gente le da igual.

ABC

"Reencuentro con España 654 días después". El editorial le recibe emocionado. "Sería injusto no ofrecerle una bienvenida con los brazos abiertos y dejar en el olvido lo mucho que hizo por la democracia en momentos críticos de nuestra historia". Hay de todo. Quien le recibe con los brazos abiertos y quien le quiere meter en la trena. "Aterrizado ya en España, no se debe dudar de que este viaje será todo un ejercicio de responsabilidad colectiva. Lo único deseable es que la Corona salga reforzada de una vez por todas de tantos episodios que la han perjudicado de modo muy notable".

Carlos Herrera denuncia que "el festival de teatralización, desmesura, tontería, populismo y demagogia exhibido estos últimos días en España a cuenta de la llegada de Juan Carlos I ha resultado un éxito muy por encima de la expectativas". Sobre todo los podemitas, que son muy cansinos. "Que nadie dude que las embestidas de Podemos, la erisipela de los ofendiditos y el silencio cómplice de Sánchez tienen un solo objeto cada vez más evidente: demoler la Monarquía constitucional".

"Que el Rey disfrute de un fin de semana que será agitado: él no ha llamado a la movilización mediática que se va a concentrar hoy en una aldea gallega. El lunes se irá y la próxima vez que vuelva la agitación será menor. Para los papagayos del progresismo será lo mismo, pero igual habrán encontrado otra cosa con la que entretenerse". O ya nadie les hará caso. Incluso como tarde mucho en volver lo mismo ya ni existen.

Y por cierto, Yolanda Díaz ha bautizado a su espacio. Sumar, se llama la criatura. Dice Álvaro Martínez que "lo más novedoso del proyecto de Díaz, que se llama Sumar, es que empieza restando, pues lo primero que ha hecho es ponerles la cruz a los restos de la dirigencia de Podemos". Chica lista.

La Razón

"Sangenjo: "Test de estrés" para Don Juan Carlos". "La visita de apenas 96 horas marcará la pauta a seguir en el futuro, calibrando la repercusión y el grado de aceptación o polémica que despierta su presencia en España". Los de siempre seguirán con sus aspavientos, pero a la mayoría les trae sin cuidado. Pero la prensa de hoy no habla de otra cosa.





"Con la estancia del que fuera Jefe del Estado en territorio nacional se reconduce en cierta medida la anomalía dolorosa que lo ha mantenido alejado de su patria y de alguna manera se restaña la normalidad deseada y necesaria", dice el editorial. "Don Juan Carlos está donde debe estar, en la tierra que recogió como una dictadura con poder absoluto y que transformó en una de las grandes democracias plenas del mundo, un estado de derecho homologable a los más avanzados y garantistas. Que nunca se olvide es un deber colectivo".

Tomás Gómez habla de las elecciones andaluzas, que interesan más que el viejo rey. "El PSOE no puede estar haciendo peor campaña en Andalucía. El Partido Popular arranca con el plus de ser el gobierno y haber tenido un desgaste mínimo durante la legislatura. El resultado es una importante transferencia de voto en las ciudades desde el Partido Socialista hacia la derecha". Justo lo contrario de lo que dice Ferraz.

"Los socialistas han renunciado al voto más centrista y batallan por el más izquierdista". Bueno, pasó desde que Sánchez se hizo con la secretaría general del partido. Apenas se diferencia de Podemos. Y no hay más que ver sus pactos. "Podemos quiere cargarse a Díaz y lo va a conseguir", adelanta Gómez.



"Al líder socialista cualquier proceso electoral regional le parece lejano a sus intereses particulares, por eso, la agenda de campaña no está al servicio andaluz, sino de las necesidades de Moncloa". De las necesidades de Sánchez, más concretamente. "Sánchez cree que lo que pase en autonómicas es una cosa y en las generales otra, ya se caerá del guindo". Y esperemos que no tarde mucho.