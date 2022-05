La izquierda sigue bramando contra el rey emérito, al que Garzón tacha de "delincuente acreditado" y "ladrón"

El ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, se ha despachado sin medida contra el rey emérito por su presencia en nuestro país. En un acto en Mieres, en Asturias, ha calificado a Juan Carlos I como "delincuente acreditado". Ha asegurado que el propio "ciudadano Juan Carlos de Borbón", apelativo despectivo que utiliza habitualmente contra los miembros de la monarquía española, admitió ante Hacienda que había delinquido y ha añadido que "toda España sabe que el anterior jefe de Estado, todavía rey porque se hizo así para protegerle y blindarle", ha dicho, "toda España sabe que esa persona es un ladrón".

Ha respondido así a la pregunta de si la presencia del padre de Felipe VI en España había generado algún tipo de problema con sus compañeros del resto del Gobierno. Ha dicho Garzón que no tiene ninguna "observación crítica" por parte de nadie en el seno del Ejecutivo acerca de su posición para añadir que lo que está pasando es una "expresión clara" de la "impunidad" con la que ha venido actuando la Casa Real.

Ha reconocido en cualquier caso que el rey emérito Don Juan Carlos no tiene causas judiciales abiertas en España, aunque, ha dicho, eso no quiere decir que sea inocente porque "son cosas distintas". En este sentido, ha hecho alusión a que muchas de las informaciones se refieren a los tiempos en que era "inviolable" y "por tanto, protegido por las instituciones monárquicas".

Tras las descalificaciones, el ministro de Consumo ha defendido también que él no va a opinar de lo que hace con su vida privada alguien que no tiene una causa judicial abierta. "Yo honestamente no voy a valorar si quiere hacer regatas, ver a su hijo, pasear con gatitos", ha dicho, "me da igual, es el ámbito privado y hay que respetarlo".

Iceta sigue pidiendo explicaciones

Por su parte, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha vuelto a pedir explicaciones al emérito como ha hecho durante toda la semana la parte socialista del Ejecutivo de coalición. Iceta ha asegurado que debe hacerlo "por haber defraudado la confianza de mucha gente y por su especial responsabilidad".

En declaraciones en Cataluña Radio ha confesado que a él personalmente no le incomoda el retorno de Don Juan Carlos a España. "Lo que sí me incomoda", ha dicho, "es que no se den las explicaciones que la ciudadanía merece".

A la pregunta de la actuación judicial en relación al monarca, ha defendido que "intenta no juzgar a la justicia, porque es un poder independiente que todos tenemos que respetar".

Baldoví lamenta los aplausos

En línea con Iceta, también el portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, ha insistido en que el rey emérito debe dar explicaciones. "Una persona que ha defraudado 45 millones de euros a los españoles debe dar una explicación", ha dicho, para reiterar después que "tiene más cara que espalda", y que siente "vergüenza y pena" de que la gente "aplauda a una persona que les ha estafado".

Palabras antes de participar en un acto de partido en Valencia, donde Baldoví ha criticado además lo que tacha de "intento reiterado de la derecha" de "intentar limpiar y perdonar" la imagen del rey emérito, situación que le parece "obscena". "No es justo", ha dicho.

Embarrando el juego político

Frente a las críticas de la Izquierda, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha puesto en valor una vez más el legado de Juan Carlos I. Asegura que el ahora rey emérito se ha dedicado a "fortalecer" la democracia y el régimen de libertades, al tiempo que ha criticado que ahora algunos se dediquen a "embarrar el juego político" usando su figura. Es algo que "no debería pasar", ha añadido.

Sobre las explicaciones que exige la izquierda, ha reiterado como ha hecho durante toda la semana el PP, que el monarca "no tiene ninguna causa abierta" y "lo que tiene que hacer es estar en casa cuando tiene que estar en casa porque no hay nada que lo impida".

Me encuentro "muy bien".

Ajeno a las críticas, Juan Carlos I ha vuelto a recibir el cariño de la ciudadanía a la salida de la casa de su amigo Pedro Campos donde se aloja durante su estancia en la localidad pontevedresa de Sangenjo. Me encuentro "muy bien", ha asegurado a la prensa a la que ha agradecido su trabajo antes de dirigirse al Club Náutico del municipio.

Recordemos que estaba previsto que el emérito acudiera al Club Náutico este sábado por la mañana para asistir a la Copa de España de Vela de la modalidad de 6 metros, en la que compite el 'Bribón', aunque finalmente la regata no se ha podido disputar aún por falta de viento. Ello no ha impedido que Don Juan Carlos haya salido a navegar en la embarcación.