Fracasa la estrategia del PSOE: el juez no se plantea imputar a Cospedal tras los audios filtrados a 'El País'

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, no se plantea volver a imputar a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en el caso Kitchen tras los audios filtrados al diario El País. En esta pieza, que forma parte de la macrocausa Villarejo, se investigó el operativo policial puesto en marcha para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y sustraerle material sensible relacionado con el caso Gürtel.

El mes pasado, la Sala Penal de la Audiencia Nacional desestimaba los recursos presentados contra el cierre de la investigación del caso Kitchen acordado por el magistrado García Castellón el pasado año. El instructor propuso en dicho auto juzgar al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y a la excúpula del Ministerio y archivar la imputación contra María Dolores de Cospedal y su marido Ignacio López del Hierro.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital descartan que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón vaya a reabrir el caso Kitchen y volver a imputar a Cospedal tras los nuevos audios publicados por el diario del Grupo Prisa la semana pasada. De esta forma, fracasaría la estrategia judicial urdida por el PSOE para intentar que se volviera imputar a la ex secretaria general del PP y exministra de Defensa, a pocas semanas de las elecciones autonómicas andaluzas del 19 de junio.

Recordamos que dichos nuevos audios del comisario José Villarejo afectan a exdirigentes del PP como la citada Cospedal; la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; o el ex nº 2 de Interior, Francisco Martínez; y no figuran en el sumario judicial. Por tanto, jueces y fiscales no han tenido acceso a los mismos y el origen de la filtración de las grabaciones sólo podría ser la Policía del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, el CNI o el propio comisario Villarejo.

El pasado viernes, los socialistas personados como acusación popular en el caso Kitchen solicitaban al instructor la reapertura de la investigación al considerar que las últimas conversaciones conocidas entre Cospedal y el comisario Villarejo suponían un hecho nuevo sobre el que debía profundizarse para agotar las pesquisas sobre el presunto espionaje al antiguo tesorero de los populares Luis Bárcenas.

Los socialistas instaban al Juzgado Central de Instrucción Nº 6 a retomar las indagaciones, que finalizaron el 29 de julio del año pasado, aduciendo que "resulta no ya aconsejable sino absolutamente preciso (...) reabrir la instrucción e investigar los nuevos datos hechos públicos y desconocidos hasta la fecha".

Según el PSOE, las grabaciones publicadas "ponen de manifiesto la participación de Cospedal en la denominada Operación Kitchen", por lo que entiende que, "si los indicios no eran suficientes", ahora "se abre la posibilidad (...) de investigar los audios, comprobar su veracidad y, en función de lo que se descubra, procesar o limpiar el nombre de la señora Cospedal, pues los audios no la dejan precisamente en buena situación ni ante la ley ni ante la opinión pública".

El cierre de la investigación de Kitchen

El pasado 20 de abril, la Sala Penal de la Audiencia Nacional respaldó la decisión del juez Manuel García Castellón de finalizar la investigación de Kitchen. De esta forma, se rechazaron todas las peticiones, incluidas las del PSOE y la Fiscalía Anticorrupción, para que el instructor profundizara en las pesquisas con el objetivo de determinar si la orden de espiar al extesorero partió del entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz o llegó desde más arriba.

El instructor procesó a un total de once personas, situando a Fernández Díaz como el máximo responsable de Kitchen. Además de Fernández Díaz y Martínez, la Sala selló el procesamiento del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino; de los ex mandos policiales José Villarejo, Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano; y del exchófer de los Bárcenas Sergio Ríos.