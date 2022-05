Defensa ofrece a Ucrania instruir a sus militares en el uso de carros Leopardo en España ó Letonia

El Gobierno español está dispuesto a instruir a los militares ucranianos en el uso de los carros de combate Leopardo. Así lo han confirmado este lunes fuentes del Ministerio de Defensa, que han precisado que esta formación se podría realizar tanto en suelo español como en la propia frontera rusa, donde desde el departamento de Margarita Robles creen que sería muchos más útil para los ucranianos.

En el caso de que el Gobierno de Volodimir Zelenski aceptase el ofrecimiento español, este periodo de formación se podría realizar en bases militares de Córdoba o Zaragoza, donde hay unidades que tienen este carro de combate en uso. Pero también se podría hacer en Adazi, la ciudad letona donde hay 500 efectivos españoles en el muro anti-Rusia de la OTAN y donde también hay carros de combate de este tipo.

Lo que sí está claro es que España, de momento, no contempla la opción de ceder ninguna de sus unidades almacenadas a Ucrania. Es más, las mismas fuentes han explicado que los carros que se encuentran en Zaragoza no están listos para ser usados y que, para ponerlos operativos para combatir en suelo ucraniano, se necesitarían prácticamente cuatro meses, tiempo que no esté claro que tenga Ucrania en estos momentos.

Ucrania ha solicitado tanto a España como Alemania la cesión de carros de combate Leopardo para seguir prestando resistencia ante la invasión rusa que sufre desde el pasado mes de febrero. El Gobierno de Berlín ha acordado ya dar formación para el empleo de estas unidades en suelo germano, pero no ha dado el paso adelante de facilitar unidades a Ucrania. Tanto España como Alemania se decantan, de momento, por que Ucrania los compre en el mercado.

El gran problema que existe para la cesión de material pesado es que Ucrania trabaja en sus fuerzas armadas con material de fabricación soviética (principalmente) y rusa, que tienen una tecnología muy diferente a la que se emplea en los sistemas occidentales, por lo que los ucranianos no solo necesitarían un proceso de aprendizaje sino también de aclimatarse a los métodos occidentales.